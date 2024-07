Lielā Talka izsludina Baltijas jūras veselībai veltītu akciju

Foto: LielaTalka.lv

Baltijas jūra ir ne vien pasaules mazāk sāļā jūra, bet arī viena no piesārņotākajām. Lielākie piesārņojuma avoti ir lauksaimniecībā izmantotie minerāli un pesticīdi, notekūdeņu piesārņojums un plastmasas atkritumi, kas pa upēm un gruntsūdeņiem nonāk jūrā. Tāpēc kustība “Lielā Talka” aicina šovasar, dodoties atpūsties pie ūdeņiem, savākt ūdenstilpņu piekrastēs un ūdenī atrastos atkritumus, kā arī pievērsties savu ikdienas paradumu revīzijai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Īpaši šajā akcijā iesaistīties aicināti laivotāji, SUP entuziasti, makšķernieki un citi aktīvās atpūtas dabā cienītāji, kas, ceļojot pa Latvijas upēm un ezeriem, var piekļūt tiem atkritumiem, kas no krasta nav sasniedzami.

Jau pagājušajā gadā akcijā “Glābsim mūsu jūru” Pasaules talkas ietvaros SUP entuziasti aktīvi iesaistījās ūdenstilpņu attīrīšanā no atkritumiem. Valmieras novadā SUP talkā mēs attīrījām Gauju un stikla un PET pudelēm un citiem atkritumiem.

Kustības “Lielā Talka” organizatore un Pasaules talkas koordinatore Latvijā Vita Jaunzeme: “Ikdienā, dzīvojot pie Baltijas jūras un baudot tās pludmaļu skaistumu, mēs pat neiedomājamies, ka mūsu jūra ir viena no pasaules netīrākajām jūrām, ka tās ekosistēma mirst. Pie vainas ir jūras intensīvā izmantošana, lauksaimniecības un sadzīves notekūdeņu radītais piesārņojums un cilvēku paradumi. Baltijas jūras zemais sāls daudzums nozīmē arī zemāku skābekļa koncentrāciju, kas padara tās dzīvotnes ievainojamākas. Toties katrs iestādītais koks palīdz uzsūkt daļu gruntsūdeņu piesārņojuma, katra atbildīgi veidota un pieskatīta notekūdeņu sistēma un katra bioloģiski apsaimniekota lauku saimniecība palīdz jūrai atlabt. Savukārt sadzīves ķīmija, medikamenti, plastmasa, ko lietojam ikdienā, negatīvi iespaido ūdens stāvokli. Katru dienu ar savām izvēlēm mēs balsojam “par” vai “pret” Baltijas jūru. Ticu, ka mēs izvēlēsimies to glābt, nevis degradēt.”

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Lai piedalītos akcijā, laikā no 22.jūlija līdz 1.oktobrim:

1. Iemūžini foto vai video stāstā savas “atkritumu medības” Latvijas upēs, ezeros un jūras piekrastē, parādot savām rokām no ūdens izvilktos vai ūdenstilpņu krastos atrastos atkritumus. Atceries, ka savāktās pudeles iespējams nodot depozīta savākšanas punktos.

2. Dalies ar šiem foto un video savos sociālajos tīklos, pievienojot tēmturi #SvinamDa(r)bu”. Atraktīvākā stāsta veidotājs saņems dāvanu karti 200 eiro vērtībā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

3. Balvas saņēmēju paziņosim pēc Pasaules talkas 10.oktobrī visos Lielās Talkas komunikācijas kanālos. Nolikums atrodams www.talkas.lv

“Daudzi no mums pavada brīvo laiku pie ūdeņiem, bet maz no mums iedziļinās Baltijas jūras un tās piekrastes piesārņojumā. Tās ekosistēma daudzējādā ziņā cieš mūsu neapzinīgā dzīvesveida un paradumu dēļ, jo pat atpūta pie Gaujas krastiem ietekmē jūras piesārņojumu. Esam patiesi gandarīti atbalstīt Baltijas jūras piekrastes un Latvijas upju talkas akciju kopā ar Lielās Talkas komandu. Baltijas jūra ir viena no piesārņotākajām jūrām pasaulē, tāpēc iesaisties kopā ar radiem, draugiem, paziņām un nāc talkot, palīdzot uzlabot mūsu upju un jūras stāvokli,” norāda Kerli Vares, Luminor bankas vadītāja Latvijā.

Latvijas Pašvaldību savienība: “Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis: “Pasaules mērogā Latvija un līdz ar to ikviens no mums jau lepojas ar savu zaļo, sakārtoto, veselīgo un skaisto dabu, drošo un tīro vidi. Varam būt gandarīti, ka Pasaules talkas ietvaros vēl vairāk varēsim ieguldīt tieši nākotnē, dabas vērtībās nākamajām paaudzēm, vairojot sabiedrības izpratni, aktīvu rīcību, emocionālo saikni un piesaisti dabai kā vienam no labklājīgas dzīves pamatiem. Tāpēc aicinām kopīgi pārvarēt izaicinājumu, kas skar vienu no mūsu lielajiem dabas dārgumiem – Baltijas jūru, rīkojoties atbildīgi un ieguldot arī savu artavu tās atbrīvošanā no piesārņojuma un nelabvēlīgas ietekmes. Pašvaldību ieguldījums šajā procesā ir īpaši nozīmīgs, ne vien motivējot un iedvesmojot iedzīvotājus piedalīties, bet arī rūpējoties par konkrētās teritorijas attīstību ilgtermiņā, radot iespējas dzīvot, strādāt un atpūsties patīkamā, veselīgā vidē, tai skaitā pie jūras, ezeriem, upēm un citām ūdens tilpnēm.

Akcijas “Svinam DA(R)BU, svinam JŪRU” mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību Baltijas jūras veselībai un novērtēt tīras vides nozīmi, kā arī mudināt sabiedrību pārvērtēt savu ikdienas izvēļu ietekmi uz apkārtējo vidi. Akcija ir daļa no Pasaules talkas aktivitātēm Latvijā. Pasaules talka šogad visā pasaulē norisināsies 20.septembrī, bet Latvijā šo dienu atzīmēs ar dažādām norisēm divu dienu garumā – 20. un 21.septembrī, dodot iespēju tajā piedalīties lielākam cilvēku skaitam.

Informāciju sagatavoja Aiva Rozenberga, Lielās Talkas starptautisko projektu vadītāja.