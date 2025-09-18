Līdzdalības budžeta finansējums arī Apes estrādei

Smiltenes novada pašvaldības 2025. gada līdzdalības budžeta projektu konkursa vērtēšanas komisija ir apstiprinājusi balsojuma rezultātus, līdz ar to ir zināms, kuras iedzīvotāju iniciatīvas saņems finansējumu to realizēšanai. Ņemot vērā pieejamo finansējumu un iedzīvotāju balsu skaitu, īstenot varēs divus projektus, informē pašvaldība.
Kopumā noteiktajā termiņā iesniegtas sešas idejas, no kurām piecas atbilda konkursa nolikumam.
Iedzīvotāji ar balsu vairākumu ir lēmuši par šādu projektu īstenošanu:
- “Apes estrāde – kur satiekas cilvēks, kultūra un laiks!” – 213 balsis. Projektā paredzamais finansējums ir 9481,25 eiro;
- “Palsmanes kultūras nama estrādes atjaunošana” – 200 balsis. Projektā paredzamais finansējums ir 9496,11 eiro.
Tuvākajā laikā aicināsim konkursa uzvarētājus uz sarunām, lai pārrunātu projekta īstenošanas gaitu.
Paldies iedzīvotājiem par aktīvo iesaisti un atsaucību, gan iesniedzot projektus, gan balsojot.
