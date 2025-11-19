Līdz mēneša beigām palaikam gaidāms sniegs

Šonedēļ un nākamnedēļ gaisa temperatūra Latvijā ievērojami nepaaugstināsies, palaikam gaidāms lietus un sniegs, prognozē sinoptiķi.
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī pagaidām saglabājas virs nulles, bet Alūksnes, Gulbenes un Zosēnu novērojumu stacijā kopš 15. novembra tā ir negatīva. Ja arī trešdien – piekto diennakti pēc kārtas – vidējā temperatūra būs zemāka par nulli, šajās novērojumu stacijās būs sākusies meteoroloģiskā ziema.
Šīs nedēļas otrajā pusē nokrišņu daudzums samazināsies, brīžiem līs un snigs, palaikam debesis skaidrosies. Nedēļas nogalē, pūšot lēnam vējam un izklīstot mākoņiem, gaisa temperatūra naktīs vietām noslīdēs zem -5 grādiem; maksimālā temperatūra valsts lielākajā daļā nepārsniegs +4 grādus.
Nākamnedēļ gaisa temperatūra būtiski nemainīsies. Sagaidāms, ka palaikam būs nokrišņi, turklāt bez sniega un lietus iespējama arī atkala jeb sasalstošs lietus.
Atbilstoši pašreizējām prognozēm decembra sākumā varētu valdīt neliels līdz mērens sals.
