“Latvijas skolas soma” iepazīstina ar izrāžu piedāvājumu

Ceturtdien, 28. augustā, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā notiks izbraukuma teātra izrāžu skate, kas paredzēta izglītības un kultūras nozaru pārstāvjiem.
“Šī ir daļa no kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” pasākumiem un skate notiek ar mērķi izrādes reklamēt izglītības un kultūras nozaru pārstāvjiem, kuriem savukārt pēc tam būs vieglāk veikt izvēli, piesakot skolēnus uz kādu no “Latvijas skolas soma” piedāvātajām izrādēm. Nereti bijis tā, ka lielajā piedāvājumā var apjukt – izlasot pasākuma aprakstu, īsti nevar zināt, kāds būs rezultāts, vai skolēnus tas uzrunās. Šī ir iespēja skolotājiem piedāvājumu redzēt pašu acīm un izvērtēt,” stāsta Alūksnes Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības metodiķe Ieva Rakova.
Pasākumu organizē biedrība “ASSITEJ Latvijas Nacionālais centrs” sadarbībā ar Alūksnes Bērnu un jauniešu centru un Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi. “Pagājušajā gadā šāds pasākums notika Rēzeknē, kur bija laba pieredze, un šogad viņi izvēlējušies Vidzemi, tāpēc tas notiks Alūksnē. Rēzekni apmeklēja arī skolotājas no Alūksnes – Esēnija Lielbārde un Agita Līdumniece – abas atzina, ka tā bijusi vērtīga pieredze,” stāsta I. Rakova.
Aicinājums tiem, kuri plāno apmeklēt izrādes, piereģistrēties un aizpildīt anketu. Būs sešas izrādes – katras divas notiks paralēli, tāpēc arī nepieciešams reģistrēties, lai organizatori saprastu aptuveno apmeklētāju skaitu. “Zinot tos režisorus, varu teikt, ka viņi ir profesionāļi, es viņiem uzticos un esmu pārliecināta, ka produkts būs kvalitatīvs,” pārliecinoši saka I. Rakova.
Jāatgādina, ka kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” nodrošina skolēniem valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci. Skolēni iepazīst desmit kultūras nozares – mūziku, teātri, deju, cirku, vizuālo mākslu, kino, arhitektūru, dizainu, kultūras mantojumu, literatūru un grāmatniecību. Svarīgi, lai izvēlētās kultūras norises sniedz māksliniecisku baudījumu, raisa pārdomas par personīgi nozīmīgiem un sabiedriski aktuāliem jautājumiem, izklaidē un vienlaikus palīdz paplašināt redzesloku un apgūt mācību saturu.
Izrādes, ko varēs redzēt skatē:
1. Zīmējumu teātris “Septiņas pasakas par Ņukucīti”, gleznotāja Anda Lāce 2. Ērika Vilsona monoizrāde “Mana Magadana” 3. “Ūdens ceļš”, režisore Liene Šmukste 4. “Klusētāji”, režisors Jānis Znotiņš 5. “Viss, kas nav saskatāms”, režisore Paula Pļavniece 6. Dejas izrāde “Vērpete”, horeogrāfi, scenogrāfi: Krišjānis Sants, Ēriks Ēriksons.
