Latvijas pedagogi tiekas trešajā Dabaszinību skolotāju dienā

Šī gada 23. oktobrī jau trešo reizi notika “Centrālās laboratorijas”, “Veselības centru apvienības” un “Olphas” organizētā Dabaszinību skolotāju diena, kurā piedalījās teju 70 pedagogi no visas Latvijas. Skolotājiem bija iespēja noklausīties vērtīgas lekcijas par veiksmīgas komunikācijas veidošanu ar skolēniem, mākslīgā intelekta integrāciju laboratoriju darbā, zinātnes un pētniecības darbu izstrādi, kā arī klātienē iepazīties ar Baltijā modernākās laboratorijas ikdienu.
“Dabaszinību skolotāji ir nākotnes zinātnes un medicīnas sasniegumu pamatlicēji, jo zinātkāre un vēlme izprast pasauli sākas jau skolā. Tieši pedagogi jauniešos rada interesi par atklājumiem, pētniecību un nākotnes profesiju. Kopā ar partneriem organizējot Dabaszinību skolotāju dienu, vēlamies pateikties skolotājiem par viņu darbu un sniegt arī praktiskas jaunas zināšanas un pieredzi, ko viņi var izmantot savā ikdienas darbā stundās. Šī ir arī unikāla iniciatīva, jo sniedzam iespēju arī pašiem skolotājiem iepazīties klātienē ar uzņēmumu darbu, kur zinātne un skolās, augstskolās apgūtais pārtop praktiskos risinājumos, kas palīdz uzlabot cilvēku dzīvi,” norāda SIA “Centrālā laboratorija” valdes priekšsēdētāja Zane Kaktiņa.
Pasākuma pirmajā daļā Dabaszinību skolotāju dienas apmeklētāji varēja gūt vērtīgu pieredzi un zināšanas izglītojošās lekcijās. “Centrālās laboratorijas” laboratorijas vadītāja ārste Jana Osīte iepazīstināja ar moderno tehnoloģiju, tostarp mākslīgā intelekta un automatizācijas, lomu testēšanā un analīžu rezultātu sagatavošanā, kā arī iepazīstināja ar nākotnes profesijām laboratorijā.
Savukārt Latvijas Bērnu atbalsta fonda sociālās rehabilitācijas programmas “Ceļš pie sevis” vadītāja Elīna Lejiņa-Kairiša stāstīja par galvenajiem pamatprincipiem darbā ar bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi. Tāpat “Veselības centru apvienības” ķirurģijas klīnikas “AIWA Clinic” ķirurgs un Rīgas Stradiņa universitātes docents Maksims Mukāns sniedza padomus, kā paaugstināt zinātnes un pētniecības latiņu skolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos.
Dienas otrajā daļā dabaszinību skolotājiem bija iespēja iepazīties ar šogad maijā atklātās Baltijā modernākās automatizētās laboratorijas darbu.
“Zinātne un veselība nav nošķiramas. Tās abas balstās izpratnē, pierādījumos un atbildībā. Tieši skolotāji palīdz jauniešiem saskatīt šo saikni, iedrošinot uzdot un meklēt atbildes uz jautājumu “kāpēc?”. Tāpēc mums ir svarīgi izglītot, iedvesmot un plaši atvērt uzņēmumu durvis arī skolotājiem, kuri iededz zinātkāres un izpratnes dzirksti skolēnos,” saka “Veselības centru apvienības” valdes priekšsēdētāja Iveta Lāce
Izglītības kvalitāte un skolotāju loma sabiedrības attīstībā šodien ir nozīmīgāka nekā jebkad. OECD jaunākie dati apliecina, ka skolotāju profesionālā motivācija un apmierinātība ar darbu tieši ietekmē mācību rezultātus. Īpaši dabaszinātņu jomā svarīga ir cieša saikne starp teoriju un praksi, kas palīdz skolēniem attīstīt kritisko domāšanu, interesi par tehnoloģijām un prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes profesijās.
“Klausoties lekcijas, piedaloties aktivitātēs un iepazīstoties ar laboratorijas darbu, jūtu lepnumu par to, ka Latvija var! Ir ļoti vērtīgi redzēt visu klātienē, jo tehnoloģijas ne vienmēr var atvest uz skolu, lai parādītu to darbu dzīvē. Zinot, ka mūsdienās jaunieši grib strādāt nevis smagāk, bet gudrāk, varēšu viņiem ar pārliecību teikt, ka, jā, Latvijā jums ir visas iespējas strādāt inovatīvos un mūsdienīgos uzņēmumos,” norādīja bioloģijas skolotāja Anda Upeniece no Tukuma 2. vidusskolas.
Izglītojošā diena dabaszinību skolotājiem ir daļa no jauno un topošo skolotāju atbalsta programmas “Starp mums ir ķīmija!”, ko organizē Latvijas uzņēmumi – zāļu ražotājs AS “Olpha”, SIA “Centrālā laboratorija” un AS “Veselības centru apvienība”. Dabaszinību skolotāju diena norisinās jau trešo gadu – iepriekšējos divus gadus tā notika AS “Olpha” ražotnē Olainē, sniedzot iespēju skolotājiem izzināt un iepazīt arī daudzpusīgo zāļu izstrādes un ražošanas procesu.
