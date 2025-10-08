Abonē! E-avīze
“Latvijas Pasts” izsludina radošo darbu konkursu

14:28 08.10.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

VAS “Latvijas Pasts” līdz 3. novembrim aicina bērnus un jauniešus piedalīties vizuālās mākslas darbu konkursā “Mana Ziemassvētku pastkarte”. Tā mērķis ir radīt īpaša dizaina apsveikumu kartītes un pastkartes, ar ko papildināt klientu centru un pasta nodaļu sortimentu, vienlaikus atgādinot par unikālo Ziemassvētku sveicienu sūtīšanas tradīciju Latvijā un pasaulē.

Bērni un jaunieši no 1. līdz 9. klasei aicināti radīt oriģinālu mākslas darbu Ziemassvētku tematikā, izmantojot radošajai iecerei atbilstošāko vizuālās mākslas tehniku un materiālus. Pieci darbi tiks pārvērsti apsveikumu kartītēs un pastkartēs, kas pirms svētkiem būs iegādājamas “Latvijas Pasta” klientu centros, pasta nodaļās un e-veikalā.

“Ziemassvētku pastkarte nav tikai attēls – tā ir sirsnība un rūpes, kas savieno cilvēkus laikā, kad īpaši būtiska ir līdzcilvēku klātbūtne un uzmanība. Vēlamies ne tikai iedvesmot jaunos māksliniekus, bet arī atgādināt par apsveikumu un pastkartīšu sūtīšanas tradīcijas nozīmi mūsdienu digitālajā laikmetā. Pastkastītē nosūtītam sveicienam piemīt īpaša ekskluzivitāte,” saka Ģirts Rudzītis, VAS “Latvijas Pasts” valdes priekšsēdētājs.

Konkursā var piedalīties skolēni, kuri apgūst pamatizglītības, speciālās pamatizglītības, profesionālās ievirzes vai interešu izglītības programmu Latvijā reģistrētā izglītības iestādē. Konkursa nolikums un elektroniskā pieteikšanās forma pieejama Mana Ziemassvētku pastkarte.

Izvēloties darbus, kas pārtaps svētku kartītēs, tiks ņemts vērā to radošums, mākslinieciskā kvalitāte un atbilstība Ziemassvētku tematikai. Uzvarētāji publiski tiks paziņoti līdz 14. novembrim.

