“Latvijas Pasts” brīdina: pirmssvētku laikā pieaug krāpnieku aktivitāte

No krāpnieku aktivitātes nav pasargāts neviens, un pirmssvētku laikā “Latvijas Pasts” teju ik dienu saskaras ar situācijām, kas liecina, ka klients, visticamāk, ir kļuvis par upuri krāpnieku viltībai.
Romantiska rakstura vai investīciju krāpšanas shēmas – ar tām ikdienā visbiežāk saskaras “Latvijas Pasta” darbinieki klientu centros un pasta nodaļās.
“Latvijas Pasts” aicina: lai pasargātu sevi no krāpnieku ļaunprātības, allaž kritiski jāizturas pret solījumiem iegūt lielu finansiālu labumu, it īpaši īsā laikā, kritiski jāvērtē darījumi ar ārvalstu kompānijām vai ārvalstniekiem, ja cilvēkam nav attiecīgas pieredzes šādu darījumu veikšanā.
Īpaši uzmanīgi jāizvērtē pa tālruni saņemtie piedāvājumi vai pieprasījumi veikt darījumus. Krāpnieki uzdodas par “Latvenergo”, “Sadales tīkla” un citiem komunālo pakalpojumu sniedzējiem, banku un policijas darbiniekiem, pārliecinot klientus veikt dažādas darbības, lai piesavinātos klienta naudas līdzekļus.
Pirms darījuma veikšanas “Latvijas Pasts” lūdz rūpīgi pārliecināties par tā cilvēka identitātes autentiskumu, kam pārskaitīt vai nodot savu naudu, iespējams, arī konsultēties ar uzticamām personām, piemēram, ģimenes locekļiem un tuviem draugiem.
Tāpat svarīgi neveikt nekādus finanšu darījumus steigā, jo krāpnieki nereti steidzina, lai cilvēks tā zaudētu modrību un nepagūtu apdomāt situāciju.
Atgādinām, ka nedrīkst nevienam nodot savu norēķinu karti, atklāt datus un pieejas kontam, jāizvairās no aizdomīgiem aicinājumiem uz darbībām internetā, iespēju robežās jāpārliecinās par saņemtās informācijas autentiskumu. Papildus informācijas par to, kā pasargāt sevi no krāpniekiem: Pasargā sevi no krāpniekiem.
“Latvijas Pasts” sniedz ne tikai pasta, bet arī dažādus finanšu pakalpojumus, tāpēc, lai aizsargātu uzņēmuma un klientu intereses, ikdienā tiek ievēroti konkrēti nosacījumi, tai skaitā arī uzturēta “Zini savu klientu” politika. Tādējādi, noskaidrojot klienta ikdienas paradumus tieši finanšu pratībā, iespējams identificēt situācijas, kas liecina, ka cilvēks rīkojas sev neraksturīgi, un laikus tās novērst.
Gadījumi, kad uzņēmums klientus pasargā no iekļūšanas krāpnieku shēmās, ir regulāri, taču, lai arī darbinieki ir apmācīti atpazīt krāpnieciskas pazīmes un zina, kā rīkoties šādos gadījumos, arī ļaundari kļūst aizvien viltīgāki. Tie aizvien vairāk attīsta savas metodes un iesaka klientiem sniegt nepatiesas ziņas, norādot, ko atbildēt dažādās situācijās, lai “Latvijas Pasta” darbinieki nevarētu atklāt krāpšanas nolūku. Tā kā krāpnieki apzināti iemanto cilvēka uzticību, krāpniecības gadījumu atklāšana kļūst sarežģītāka.
Komentāri