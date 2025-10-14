Abonē! E-avīze
Otrdiena, 14. oktobris
Vilhelmīne, Minna
weather-icon
+6° C, vējš 2.65 m/s, ZR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Latvijas Dabas fonds atgādina: lapām uz zemes ir vieta!

10:57 14.10.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

199

Rudens Latvijas iedzīvotāju ikdienā iezīmējas ar dārzu, pagalmu, parku sakopšanas darbu – koku lapu grābšanu un novākšanu. Latvijas Dabas fonds atgādina, ka visas lapas nav nepieciešams nogrābt, un aicina pusi no tām atstāt uz zemes. Daļēja lapu atstāšana ir videi draudzīga rīcība – tā mēs palīdzam dabai un samazinām resursu patēriņu.

Koku lapas darbojas kā mazas saules enerģijas stacijas – tās saules gaismu pārvērš enerģijā, kura nodrošina barības vielas kokiem. Kad iestājas aukstais un tumšais laiks, koki no lapām šķiras un pāriet ūdens un enerģijas taupības režīmā. Tas ir laiks, kuru mēs pazīstam kā lapkriti.

Nobirušās lapas sāk trūdēt, un šis process ir nozīmīgs visai ekosistēmai kopumā. Trūdošās lapas daudzām sugām dod mājvietu un barību, turklāt dabas procesu kārtība nodrošina lapu sadalīšanās procesu un tajās esošo barības vielu atgriešanos augsnē. Piemēram, kolembolas – sīki kukaiņi – lapās dzīvo un barojas, bet līdz ar to arī tās sadrupina. Tad lapu trūdu var sākt izmantot sēnes un baktērijas, kuras, savukārt, tālāk sadala lapās esošo celulozi, lignīnu un citus savienojumus, atbrīvojot slāpekli, fosforu un kālju – augsnes barības vielas.

Ne visas lapas šajā procesā sadalās, un arī tam ir savs nolūks, jo atlikusī lapu sega līdz pavasarim uztur mitrumu un temperatūru, kas ļauj pārdzīvot ziemu kukaiņiem, zirnekļiem un citai mikrofaunai. Lapas kā patvērumu arī izmanto eži, kuri tajās meklē barību – gliemežus, kukaiņus, tārpus – un iekārto ziemas guļvietas. Arī vardes un krupji ziemā bieži ielien lapu kaudzēs, lai paslēptos no sala, lapu segā pārziemo arī daudzu tauriņu sugu kūniņas.

Dabā lapu nenovākšanas ieguvumus vislabāk parāda parkveida pļavas – dzīvotnes, kurās dabiskajā zālājā ir izretojušies lieli lapu koki. Vizuāli šīs pļavas atgādina parkus, taču tā ir cilvēka saimnieciskās darbības veidota un uzturēta ainava. Kādreiz lauksaimnieki šādās pļavās ganīja lopus, ieguva sienu, kokos bija bišu mājas un sveķu ieguves vietas, saimniecībā izmantoja atsevišķus zarus. Parkveida pļavu lielie koki katru rudeni rada lielu apjomu lapu, kas nokrīt turpat zālājā, kur tās neviens nesavāc. Taču jau nākamajā gadā parkveida pļavās atkal plaukst un zeļ pļavas augu daudzveidība – lapu sega nav traucējusi attīstīties augiem, tieši otrādi – lapu negrābšana dod daudz labuma. Parkveida pļavas ir vienas no sugām bagātākajām dzīvotnēm mūsu reģionā – vienā kvadrātmetrā var saskaitīt vairāk nekā 50 dažādas augu sugas.

Latvijas Dabas fonda biotopu eksperte Baiba Strazdiņa saka: “Lapu daļēja atstāšana uz zemes atbilst dabas procesiem, kurus vai kuru (procesu) varam saglabāt arī pilsētvidē un urbānajās teritorijās. Lapas kā organiska viela arī ir noderīgas kā resurss, turklāt pieejamas bez maksas, savukārt, mazāk vācot lapas, mēs ietaupām laiku un enerģiju, kuru patērētu lapu pūtējiem.”

Ko darīt un ko nedarīt ar rudens lapām?

Grābiet un novāciet lapas pēc 50:50 principa – pusi atstājiet uz zemes. Nenogrābtās lapas pa ziemu sadalīsies, taču tikai tad, ja būs atstātas tik biezā kārtā, cik nokritušas. Ja lapas būs sagrābtas kaudzē, tās sadalīsies ilgākā laikā.

Lapas ieteicams atstāt zem kokiem un krūmiem, it sevišķi, ja redzama noplicināta un sablīvēta augsne, atsegtas koku saknes.

Nogrābtās lapas vēlams kompostēt un mulčēt uz vietas – tajā pašā teritorijā, kur tās ir radušās, bet kompostu izmantot dobēm un augsnes auglības atjaunošanai.

Atsevišķas lapu kaudzes vietās, kur tās netraucē, var atstāt ežu ziemošanai.

Lapas un citus dārza atkritumus ir aizliegts vest izmešanai mežā vai citā dabas teritorijā – tas var ietekmēt meža ekosistēmu, kā arī ieviest tajā nevēlamus augus vai invazīvās augu un dzīvnieku sugas. Tas ir pārkāpums, par kuru var saņemt administratīvu vai naudas sodu.

Lapu kaudzes nedrīkst dedzināt! Gan tāpēc, ka tajās jau varētu būt iemājojušas daudzas dzīvās radības, gan tāpēc, ka dedzināšana rada gaisa piesārņojumu, turklāt dedzināšanu arī aizliedz vai stingri ierobežo liela daļa pašvaldību saistošo noteikumu.

Lapas jānovāc no ceļiem un gājēju taciņām, kur tās var zemi padarīt slidenu un apdraudēt gājējus.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

VUGD izbrauc uz ceļu satiksmes negadījumu Torņa ielā

15:32 13.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Ceļu satiksmes negadījums Zeltiņos (1)

09:34 10.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Krievu valodas vietā – vācu, franču un spāņu

08:00 08.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: “Labo darbu nedēļa” dzīvnieku mājā “Astes un Ūsas”

14:15 10.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Purakalnu ģimene izvirzīta konkursam “Sējējs” (1)

08:00 11.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Policija paziņojumus “WhatsApp” nesūta

20:40 08.10.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Kā Jūs vērtējat klaiņojošu suņu un kaķu situāciju Jūsu novadā?
Rezultāti

Pasākumi

Trešdiena
15
Oktobris
Sākums: 10:00

Senioru kopas “Renesans” ikmēneša tikšanās
Trešdiena
15
Oktobris
Sākums: 10:00

Senioru kopas “Noskaņa” ikmēneša tikšanās
Trešdiena
15
Oktobris
Sākums: 12:00

Lasītāju klubiņa pasākums “Pēdējām zeltlapām lidojot”
Trešdiena
15
Oktobris
Sākums: 14:00

Pensionāru kopas “Pūrs” tikšanās
Trešdiena
15
Oktobris
Sākums: 15:00

Prezentācija  "Alūksnes Mūzikas skolas dibinātājas Alberts Mucenieks"
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Adel komentē:

Sabiedrības centram 13 – aicina uz Atvērto durvju dienu

Skumji ka tev internets ir dargaks par galvu

13:35 12.10.2025

oreols komentē:

Svecīšu vakara apmeklētājus pārsteidz multimediālais stāsts

Cien.Adele Jums ir interesanta dzives uztvere; beres ir goda izradisana aizgajejam un diskotekas elementi nav pielaujami.Mes pieturesimies pie tradicijam kuras musu senci ir godajusi gadsimtiem.

13:02 12.10.2025

Adel komentē:

Purakalnu ģimene izvirzīta konkursam “Sējējs”

Prieks par purakalnu gimeni..iisti zemes ruuki kuri nebaidas no darba smaguma bet dara to ar prieku un visa gimene iesaistas tajaa un berni no bernibas jau ar to saradinati un katram savs[...]

07:57 12.10.2025

Būs labi komentē:

Svecīšu vakara apmeklētājus pārsteidz multimediālais stāsts

Tikai mēs visi kopā varam kapus savest kārtībā.

22:07 11.10.2025

Konteiners komentē:

Svecīšu vakara apmeklētājus pārsteidz multimediālais stāsts

Adleram vajadzētu aptauju veikt tieši kapos. Lai secinātu, kas kapos jāuzlabo.

22:07 11.10.2025