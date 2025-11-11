Abonē! E-avīze
Otrdiena, 11. novembris
Ojārs, Rainers, Nellija
weather-icon
+6° C, vējš 0.77 m/s, D-DR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Latvijai veltīts auto braucienu

13:01 11.11.2025

Agita Bērziņa

48

Arī šogad, 18. novembrī – Latvijas dzimšanas dienā – notiks “GribTrip” rīkotais brauciens par godu Latvijai. Īpašais brauciena akcents – automašīnas, kas rotātas ar sarkanbaltsarkaniem karodziņiem, simbolizējot lepnumu un mīlestību pret savu valsti. Brauciens sāksies Alūksnē, Melnuma ielas stāvvietā, pulksten 11.30.

“Brauciens notiks jau 4 gadu, parasti ierodas aptuveni 100 automašīnas Atsaucība ir ļoti laba, vienmēr cilvēki mūs sagaida gan uz ielām, gan autovadītāji lielākoties palaiž mūsu kollonu, esam pateicīgi ikvienam kuri ir gatavi redzēt, palaist un iesaistīties! Mums Latvija ir vairāk nekā vieta uz kartes — tā ir mājas sajūta, cilvēki un emocijas, ko izjūtam, braucot karogu braucienā Jau četrus gadus rīkojam karogu braucienu par godu Latvijai. Tas sākās kā draugu ideja, bet izauga par skaistu tradīciju, kas vieno cilvēkus no dažādām vietām. Braucot ar Latvijas karodziņiem, sajūtam lepnumu un prieku – par Latviju, cilvēkiem un auto kultūru kas mūs visus savieno kopā. Valsts svētki mums nozīmē pateicību un kopības sajūtu. Lepojamies, ka varam būt daļa no šīs skaistās zemes – Latvijas,” teic “Gribtrip” pārstāve Amanda Timoško un aicina ikvienu 18. novembrī sveikt savu Latviju kopīgā braucienā

Plānotais maršruts:
* Maršruta sākums: Alūksne, Melnuma ielas stāvvieta – 11:30
* Goda aplis caur Alūksni – 11:45
* Gulbene, Brīvības iela 22c – 14:00
* Goda aplis caur Gulbeni – 14:15
* Dodamies uz Madonu – 14:30
* Madona, saieta laukums – 15:30
* Goda aplis caur Madonu – 15:45
* Aronas pilskalns – 16:30
Var braukt visu maršrutu vai pievienoties tikai īsā braucienā.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Pagājušas 13 dienas, kopš pazudusi Diāna Bušmane: policija aicina atsaukties autovadītājus

14:12 09.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Diskutē par sabiedrības lomu civilajā aizsardzībā

14:58 05.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

No karavīra līdz sabiedrības balsij – Jānis Slaidiņš par karu, dzīvi un Latviju

08:00 06.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Mārtiņdienas garša – skolēnu gatavotie našķi

15:50 10.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Karavīri pirms svētkiem sakopj Alūksnes garnizona kapus

17:22 07.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Apbalvo veselības nozares profesionāļus, tostarp Alūksnes slimnīcas darbiniekus

18:42 07.11.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Ko Jums nozīmē Latvijas valsts svētku laiks – 11. un 18. novembris?
Rezultāti

Pasākumi

Otrdiena
11
Novembris
Sākums: 15:00

Lāpu gājiens Liepnā
Otrdiena
11
Novembris
Sākums: 16:30

Lāpu gājiens un piemiņas brīdis Somu karavīru Brāļu kapos Bejā
Otrdiena
11
Novembris
Sākums: 16:30

Filma “Tīklā TTT leģendas dzimšana”
Otrdiena
11
Novembris
Sākums: 16:30

Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens un piemiņas brīdis
Otrdiena
11
Novembris
Sākums: 17:30

Lāčplēša diena Apē
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Uldis komentē:

Foto: Alūksnes novada basketbola čempionātā sievietēm

TTT beidzot ir. TTT

19:28 06.11.2025

Uldis komentē:

Plāno izsludināt metu konkursu autoostas apkārtnes labiekārtošanai

Adlera sabiedriskā tualete mums uzsmaida foto un ne tikai foto, dzīvē ar kaut kur tur Alūksnē. Domāta Alūksniešiem un tūristiem.

17:01 27.10.2025

Uldis komentē:

Papildina ar zandartu mazuļiem

Tikai MAKSIMAS MAIZI. Zandarti garām.

15:58 24.10.2025