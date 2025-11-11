Latvijai veltīts auto braucienu

Arī šogad, 18. novembrī – Latvijas dzimšanas dienā – notiks “GribTrip” rīkotais brauciens par godu Latvijai. Īpašais brauciena akcents – automašīnas, kas rotātas ar sarkanbaltsarkaniem karodziņiem, simbolizējot lepnumu un mīlestību pret savu valsti. Brauciens sāksies Alūksnē, Melnuma ielas stāvvietā, pulksten 11.30.
“Brauciens notiks jau 4 gadu, parasti ierodas aptuveni 100 automašīnas Atsaucība ir ļoti laba, vienmēr cilvēki mūs sagaida gan uz ielām, gan autovadītāji lielākoties palaiž mūsu kollonu, esam pateicīgi ikvienam kuri ir gatavi redzēt, palaist un iesaistīties! Mums Latvija ir vairāk nekā vieta uz kartes — tā ir mājas sajūta, cilvēki un emocijas, ko izjūtam, braucot karogu braucienā Jau četrus gadus rīkojam karogu braucienu par godu Latvijai. Tas sākās kā draugu ideja, bet izauga par skaistu tradīciju, kas vieno cilvēkus no dažādām vietām. Braucot ar Latvijas karodziņiem, sajūtam lepnumu un prieku – par Latviju, cilvēkiem un auto kultūru kas mūs visus savieno kopā. Valsts svētki mums nozīmē pateicību un kopības sajūtu. Lepojamies, ka varam būt daļa no šīs skaistās zemes – Latvijas,” teic “Gribtrip” pārstāve Amanda Timoško un aicina ikvienu 18. novembrī sveikt savu Latviju kopīgā braucienā
Plānotais maršruts:
* Maršruta sākums: Alūksne, Melnuma ielas stāvvieta – 11:30
* Goda aplis caur Alūksni – 11:45
* Gulbene, Brīvības iela 22c – 14:00
* Goda aplis caur Gulbeni – 14:15
* Dodamies uz Madonu – 14:30
* Madona, saieta laukums – 15:30
* Goda aplis caur Madonu – 15:45
* Aronas pilskalns – 16:30
Var braukt visu maršrutu vai pievienoties tikai īsā braucienā.
