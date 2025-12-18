Latvijā turpinās gripas epidēmija – saslimstība strauji pieaug 

Latvijā turpinās gripas epidēmija, un 2025. gada 50. nedēļas monitoringa dati liecina par ļoti strauju saslimstības pieaugumu, informē Slimību profilakses un kontroles centrs. Gripas izplatība iedzīvotāju vidū ir būtiski pieaugusi visās vecuma grupās. Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas dati liecina, ka gripas vīrusi apstiprināti 24,3% no izmeklētajiem elpceļu paraugiem. Gripa reģistrēta visās monitoringa teritorijās, un vairākās no tām saslimstības intensitāte sasniegusi ļoti augstu līmeni.
Aizvadītajā nedēļā pacientu īpatsvars ar elpceļu infekciju simptomiem ambulatorajās ārstniecības iestādēs veidoja 24% no visiem ārstu apmeklējumiem. Monitoringa iestādēs gripa klīniski noteikta 518 pacientiem, un vidējā saslimstības intensitāte sasniedza 746,0 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir 2,2 reizes vairāk nekā iepriekšējā nedēļā. Gripas intensitāte ir gandrīz sasniegusi maksimālo saslimstības rādītāju iepriekšējā sezonā (766,5 uz 100 000 iedz.). Saslimstības pieaugums novērots visās vecuma grupās, tomēr visaugstākā saslimstība, kā ierasts, reģistrēta bērniem vecumā līdz 14 gadiem.
Augstākā gripas intensitāte novērota Jelgavā, par ko liecina arī zemāks izglītības iestāžu apmeklējums, tomēr augsti saslimstības rādītāji saglabājas arī citās teritorijās, kas liecina par gripas plašu un strauju izplatību visā valstī.
Slimnīcās 50. nedēļā turpināja palielināties stacionēto pacientu īpatsvars ar smagu akūtu respiratoru infekciju (6,3%). No stacionētajiem pacientiem gandrīz puse (45%) bija seniori vecuma grupā 65 gadi un vairāk, kas norāda uz smagāku gripas infekcijas gaitu riska grupas personām. Stacionāros testēto pacientu vidū gripa apstiprināta aptuveni katram ceturtajam pacientam (26%) ar smagu akūtu respiratoru infekciju.
Aizvadītajā nedēļā reģistrēts pirmais ar gripu saistītais nāves gadījums šajā sezonā — miris nevakcinēts pacients vecuma grupā virs 80 gadiem ar vairākām hroniskām saslimšanām.
Covid-19 saslimstības situācija saglabājas salīdzinoši stabila — pozitīvo testu īpatsvars nedaudz samazinājies līdz 5,6%. Slimnīcās uzņemti 30 Covid-19 pacienti, un kopumā stacionāros ārstējušies 62 pacienti ar apstiprinātu Covid-19 infekciju. Reģistrēti divi nāves gadījumi pacientiem ar Covid-19 infekciju.
Eiropā gripas izplatība arī turpina pieaugt — PVO Eiropas reģiona dati liecina, ka vairākās valstīs gripas rādītāji pārsniedz epidēmijas slieksni, un dominējošais gripas vīrusa apakštips ir A(H3N2).
Gripa smagāk norit senioriem, cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, grūtniecēm un maziem bērniem. Visefektīvākā aizsardzība pret gripas smagu gaitu un komplikācijām ir vakcinācija. Ņemot vērā, ka imunitāte izveidojas 10–14 dienu laikā un gripas izplatība parasti turpinās līdz pavasarim, vakcinēties ir lietderīgi arī epidēmijas laikā. SPKC tīmekļvietnē pieejama informācija par ārstniecības iestādēm, kur riska grupu pacienti var saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret gripu, ja ģimenes ārsta praksē vakcīnas vairs nav pieejamas.
Lai mazinātu inficēšanās risku, iedzīvotāji aicināti izvairīties no vietām ar lielu cilvēku pulcēšanos, regulāri vēdināt telpas, ievērot elpceļu higiēnu, bieži mazgāt un dezinficēt rokas, kā arī sabiedriskās vietās, īpaši riska grupu personām, lietot medicīniskās sejas maskas vai respiratorus. Personām ar elpceļu infekcijas simptomiem ieteicams palikt mājās, sazināties ar ģimenes ārstu un ievērot ārsta norādījumus.
Nacionālais veselības dienests atgādina, ka gripas epidēmijas laikā no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas ģimenes ārstu mājas vizītes pie gripas slimniekiem, ja pacients dzīvo ārsta pamatdarbības teritorijā. Pacientam par vizīti jāmaksā tikai valstī noteiktā pacienta iemaksa – 2,85 eiro.
Komentāri