Latvija rekorddelegācijā uz “Anuga 2025” Ķelnē – starp dalībniekiem “Very Berry” un “Alūksnes putnu ferma”

Latvijas pārtikas nozares uzņēmumi un to atbalstītāji dodas uz Ķelni, lai piedalītos starptautiskajā pārtikas izstādē Anuga 2025, kas pulcēs vairāk nekā 7 900 dalībniekus no 118 valstīm un vairāk nekā 140 tūkstošus profesionālo apmeklētāju no visas pasaules. ANUGA ir viena no pasaules vadošajām pārtikas un dzērienu izstādēm, kas norisināsies no 4. līdz 8. oktobrim, kur Latviju pārstāvēs 56 uzņēmumi septiņos nacionālajos kopstendos, informē AREI projektu vadītāja Andra Ūdre.
Latvijas kopstendus organizē Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI), uzņēmumu dalību un stendus subsidē Zemkopības ministrija, bet Zivrūpniecības nozares kopstends tiek īstenots ar Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda atbalstu.
AREI Lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja Asoc.prof., Dr.oec.Ingūna Gulbe komentē: “Latvijas pārtikas nozare ir bagāta ar kvalitatīviem un inovatīviem produktiem. Organizējot šos kopstendus, mēs radām platformu, kur mūsu ražotāji var parādīt savu ekselenci un atrast jaunus sadarbības partnerus gan Eiropā, gan ārpus tās.”
Latvijas uzņēmumi septiņās tematiskajās hallēs:
• Anuga Bread&Bakery 3.2 B-011g: Snacks and More (Pophouse), Liepkalni (RoRa), Kārumu Fabrika, Orkla Latvija un Baltās naktis (Mario).
• Anuga Organic 5.1 F-001g-F-011g: Baltic Seaberry, Smartfoody (The Beginnings), Lat Eko Food (Rūdolfs), Healthy Snacks (Griksi), Zekants (Pupuchi) un Felici (Muesli Graci).
• Anuga Fine Food 5.2 A-058g-B-059g: Very Berry, Orkla Latvija, Dimdiņi, Skrīveru Saldumi, Pērnes L (Long Chips), Pure Chocolate, Rāmkalni Nordeco, GPU Nākotne, Maiznīca Flora, Abhaja (Nata) un Lāči.
• Anuga Meat 6.1 A-051g-A-057g: 525 Food Production (5 Minute Gourmet), Forevers, Rital D, SFT Seafood, Kurzemes Gaļsaimnieks un GPU Nākotne.
• Anuga Drinks 07.1, G-059g-F-058g: Cido grupa, Tālava, Markol (Zaķumuižas ūdens), Livonia, North Effect, BBG spirits (Hedonya) un Valmiermuižas alus.
• Anuga Dairy 10.1 G -028g: Rīgas piena kombināts (Food Union), Jaunpils pienotava, Tukuma piens (Baltais), Cesvaines piens, Smiltenes piens, Top Food un Alūksnes putnu ferma (Fiteg).
• Savukārt, Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda ietvaros realizētajā un AREI organizētajā Latvijas Zivrūpniecības nozares stendā piedalīsies Anuga Chilled & Fresh Food 5.1 A-040g: Karavela (Kaija), Sudrablīnis, Verģi, Atlantika, Līcis 93 (Gamma-A), Unda (Diplomats), Brīvais vilnis, Banga, Bradava, Royal Nordic (Queen Harbour), Starfish, Syfud (Port Lite), Ventspils zivju konservu kombināts un Atlas Premium.
2023.gadā Anuga izstādē piedalījās 47 Latvijas uzņēmumi 7 kopstendos. Šogad skaits pieaudzis līdz 56 uzņēmumiem, apliecinot Latvijas pārtikas nozares eksportspējas un interesi par starptautiskiem tirgiem.
Salīdzinājumā ar 2021.gadu, kad piedalījās 24 uzņēmumi un platība bija aptuveni 316,5 m², 2023.gadā Latvijas uzņēmumu dalība vairāk nekā dubultojās.
Anuga 2025 Latvija turpina šo izaugsmes tendenci, gan pēc uzņēmumu skaita, gan nozaru dažādības un tematikas. Dalība izstādē Latvijas uzņēmumiem sniedz iespējas palielināt atpazīstamību starptautiskajā tirgū, veidot jaunus eksporta kontaktus, prezentēt inovācijas un kvalitāti un gūt ieskatu jaunākajās globālajās pārtikas tendencēs.
