Lai nāve nebūtu tabu tēma

“Death Cafe” tiešā tulkojumā no angļu valodas nozīmē “Nāves kafejnīca”. Tā ir ideja pasākumam, kas aizsācies Anglijā. Kādā konkrētā laikā un vietā cilvēki pulcējas pie saldumiem, siltiem dzērieniem un runā par… nāvi. Ir iecere šādu tikšanās vietu veidot arī Alūksnē.

Kafejnīca ar noteikumiem

Šādu tikšanos laikā var runāt gan par pieredzi, kad zaudēts kāds tuvinieks, gan arī, ja nācies saskarties ar nedziedināmu slimību vai arī, ja šī tēma vienkārši interesē un ir vēlme pārvarēt savas bailes vai aizspriedumus. “Death Cafe” idejas autors ir Bernards Krettaz (Bernard Crettaz) no Londonas.

Kā šis process notiek? Ikvienam, kurš vēlas kafejnīcas ideju attīstīt savā kopienā, ir jāparakstās par noteikumu ievērošanu, kas sevī ietver to, ka šādās tikšanās reizēs nenotiek psiholoģisku padomu došana, bet tiek ļauts vienkārši izrunāties savā starpā. Tāpat par šādu pasākumu nevar iekasēt naudu, ja vien tie nav tikai ziedojumi nākamo kopīgo maltīšu iegādei. “Death Cafe” mājas lapā “Deathcafe.com” var aplūkot šīs idejas izplatību. Tur arī uzsvērts, ka nāves kafejnīcu ideja ātri vien izplatījusies Eiropā, Ziemeļamerikā un Austrālijā. Kopš 2011. gada izveidotas 14 786 kafejnīcas 82 valstīs.

Pastiprināt vēlmi dzīvot

Šādu ideju vēlos attīstīt arī es ar saviem draugiem. Tikšanās plānots organizēt, publiski nenorādot vietu un laiku, lai to zinātu tikai attiecīgās tikšanās dalībnieki. Šādā veidā tiks saglabāta arī konfidencialitāte un liegta iespēja tikšanās laikā ienākt kādam cilvēkam no malas.

“Deathcafe.com” dati liecina, ka pašlaik Latvijā ir tikai viena šāda kafejnīca, kas atrodas Rīgā. Ja izdotos īstenot šādu ieceri Alūksnē, tā būtu otrā. Tikšanās vieta katru reizi var mainīties, kā arī cilvēku sastāvs tajā. Attiecīgajā mājas lapā arī uzsvērts, ka šādu tikšanos iemesls nav vis koncentrēšanās uz nāvi, bet gluži pretēji

– dzīvi. Kā to dzīvot, saskaroties ar tuvinieku vai paša mirstību, kā labāk izprast šo dzīvi un pilnasinīgāk to dzīvot? “Pastiprinot apziņu par to, ka šī pasaule ir tikai laicīga, mēs pastiprinām arī vēlmi dzīvot ar, tā teikt, pilnāku krūti,” minēts mājas lapā.

Ja esi ieinteresēts…

Lai pieteiktos apmeklēt “Death Cafe”, lūgums zvanīt uz telefona numuru: 28653322.