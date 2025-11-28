Lai adventes sveces deg droši – VUGD atgādina par drošību svētku gaidīšanas laikā

Svētdien sagaidīsim Pirmo Adventi, kad mājokļos tiek iedegtas sveces un novietoti adventes vainagi. Šie rotājumi rada svētku noskaņas un siltuma sajūtu, bet var arī kļūt par ugunsgrēka izcelšanās iemeslu. Sagaidot adventes laiku, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina drošības padomus, lai svētki būtu droši un priecīgi.
Šogad līdz 31. oktobrim bez uzraudzības atstātas iedegtas svecītes, svecītes adventes vainagā vai Ziemassvētku eglītē iespējams izraisīja jau 20 ugunsgrēkus. Šajos ugunsgrēkos cieta astoņi, izglābti pieci cilvēki, bet trīs cilvēki zaudēja dzīvību.
Novietojot sveces, ievēro drošu attālumu!
Mājīgums, ko rada sveču gaisma, var pārvēsties traģiskā ugunsnelaimē, ja netiek ievēroti drošības noteikumi, tādēļ, novietojot svecītes savā mājoklī, atceries par drošu attālumu! Sveces vienmēr novieto tā, lai tās būtu pietiekamā attālumā no aizkariem, mēbelēm, dekorācijām un citiem viegli uzliesmojošiem priekšmetiem. Pat neliela kustība, atvērts logs vai garāmejošs cilvēks var izraisīt nelaimi, ja svece novietota pārāk tuvu degošiem materiāliem. Degoša liesma piesaista bērnu un mājdzīvnieku uzmanību, tāpēc sveces jānovietovietās, kur viņi tām nevarēs piekļūt un tās nejauši apgāzt. Pirms sveces aizdegšanas vienmēr pārliecinies, ka tā novietota uz stabilas, karstumizturīgas virsmas, kas neļaus tai apgāzties.
Paliec tuvumā, lai kontrolētu situāciju!
Nekad neatstāj degošu sveci bez uzraudzības –vienmēr paliec tuvumā, lai pamanītu situācijas izmaiņas un spētu reaģēt. Pirms dodies gulēt vai pamet mājokli, obligāti pārbaudi, vai visas sveces ir nodzēstas.
Izvēlies drošu adventes vainagu!
Dod priekšroku ne tikai skaistam, bet arī drošamadventes vainagam! Izvēlies stabilus, nedegošus sveču turētājus, lai novērstu sveču krišanu. Pievērsuzmanību arī tam, lai izvēlētais turētājs būtu atbilstoša izmēra, lai tajā ietilptu pati svece un pietiktu vietas arī notecējušam vaskam. Ja esi izvēlējies vainagu no dabīgiem materiāliem, piemēram, skujām, sūnām, salmiem vai citiem, atceries – jo ilgāk šāds vainags stāv, jo sausāks un viegli uzliesmojošāks tas kļūst. Pietiek ar visīsākomirkli, lai sveces liesma aizdegtu tādu vainagu. Bet atceries, ka visdrošākais vainags ir tāds, kurā sveces netiek aizdedzinātas.
Izmantojot elektrisko spuldzīšu virteni, ievēro ražotāja norādījumus!
Ja svētku dekorācijām izmanto elektriskos rotājumus vai spuldzīšu virtenes, lieto tos tikai atbilstoši ražotāja norādījumiem. Ja izmantosi rotājumus ārā, pārliecinies, ka tie paredzēti ārtelpāmun ir mitrumizturīgi. Pirms pieslēgšanas, obligāti pārbaudi vadu, spuldzīšu un savienojumu stāvokli. Ja ir redzami kaut minimāli bojājumi, virteni nelieto.
Pārbaudi dūmu detektoru!
Ja svecīte izraisīs ugunsgrēku, dūmu detektors, izveidojoties sadūmojumam, signalizēs ar skaļu skaņu. Tas ļaus savlaicīgi pamanīt ugunsnelaimi un rīkoties. Bet tikai darbspējīgs dūmu detektors signalizēs un pasargās, tāpēc veic dūmu detektora pārbaudi atbilstoši lietošanas instrukcijai – parasti jānospiež un jātur testa poga, līdz atskan spalgs signāls, kas apliecina ierīces darbspēju. Ja signāls neskan, ir nepieciešams nomainīt bateriju un pārbaudīt vēlreiz. Ja arī pēc baterijas nomaiņas detektors nereaģē, tas jāaizstāj ar jaunu.
Drošas rīcības ieradumi – pārdomāta sveču lietošana un to nepārtraukta uzraudzība – ir vienkāršsveids, kā pasargāt sevi un nodrošināt mierīgu undrošu svētku gaidīšanas laiku.
Vairāk padomu meklē www.112.lv sadaļā “Zināšanu bāze”.
