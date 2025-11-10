Lāčplēša dienas norises

11. novembrī Lāčplēša diena Alūksnē: 9.00 Ekumenisks dievkalpojums Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā; 10.30 Ziedu nolikšana pie Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru atdusas vietām Alūksnes Lielajos kapos un Garnizona kapos; no 16.30 Latvijas kontūras veidošana pie 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa, noliekot svecītes; 17.45 Svētbrīdis un ziedu nolikšana pie 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa, pieminot Brīvības cīņās kritušos pulka karavīrus; 18.00 Lāpu gājiens no 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa uz Alūksnes Jauno pili. Ikviens iedzīvotājs aicināts kopā ar karavīriem doties lāpu gājienā; 18.30 Piemiņas brīdis pie Alūksnes Jaunās pils.
11. novembrī 10.00 Alsviķu pagasta Karvas Brāļu kapos – ziedu nolikšana un sveču iedegšana par godu Lāčplēša dienai.
11. novembrī iedzīvotāji aicināti sev vēlamā laikā Zeltiņu kapos aizdegt sveces Lāčplēšu piemiņai.
11. novembrī 10.00 Ezeriņu kapos – ziedu nolikšana un svecīšu iedegšana, godinot Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus.
11. novembrī 10.00 Alūksnes novada muzejā – Alūksnes novada muzeja lekcija “Apbalvojumi”. Mērķauditorija 7.-12. klašu skolēni.
11. novembrī 11.00 Pededzē “Akmeņdruvās” – ziedu nolikšana un sveču iedegšana Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru brāļu Pauļa un Otto Palmu atdusas vietā.
11. novembrī 15.00 no Liepnas tautas nama lāpu gājiens uz Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Teodora Mendes atdusas vietu Sprinduļkalna kapsētā. Ugunskurs un silta tēja pēc gājiena pie tautas nama.
11. novembrī 16.30 Lāpu gājiens un piemiņas brīdis Somu karavīru Brāļu kapos Bejā. Pulcēšanās bibliotēkas pagalmā, ņemot līdzi lāpas, sveces un ziedus, lai godinātu par Latvijas neatkarību kritušo karavīru piemiņu. Pēc gājiena varēs sasildīties ar tējas tasi.
11. novembrī 16.30 no Mālupes Saieta nama Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens un piemiņas brīdis “Atceries. Godā. Sargā.” Mālupes kapos.
11.novembrī Apē – Lāčplēša diena. 17.30 Svētbrīdis Apes Svētā Mateja ev. lut. baznīcā, 18.00 lāpu gājiens no Apes Svētā Mateja ev. lut. baznīcas uz Apes pilsētas kapiem, piemiņas brīdis kapos, 19.30 Apes Kultūras centrā (pēc piemiņas brīža kapos) “Dvēseļu putenis” režisora Dzintara Dreiberga filma “Tīklā TTT leģendas dzimšana”. 19.30 – 21.30 Vakarēšana pie ugunskura ar siltu tēju, desiņām, maizītēm.
11. novembrī 19.00 lāpu gājiens no Veclaicenes tautas nama uz Katiņkalnu. Būs iespēja sildīties pie viena ugunskura, vienoties sarunās un dziesmās.
