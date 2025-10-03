Labiekārtota Virešu kopienas centra teritorija

Pozitīvas pārmaiņas piedzīvojusi Virešu pagasta kopienas centra teritorija Vidagā. Vairākās vietās izvietoti jauni soliņi un atkritumu urnas, uzstādīta jauna rotaļu iekārta un pieci āra trenažieri gan bērniem, gan pieaugušajiem. Savukārt parka teritorijā, kur jau par tradīciju ir kļuvusi saulgriežu un citu svētku svinēšana, uzstādīta pārvietojama ugunskura vieta. Interesants jaunums – viedais sols.
Visi labiekārtošanas darbi veikti projekta “Virešu pagasta kopienas centra teritorijas labiekārtošana Vidagā” ietvaros, ko sagatavoja un iesniedza toreizējā Virešu pagasta pārvaldes vadītāja Līga Ozoliņa. Pēc pagastu reformas viņa vairs nevada pagastu, bet turpina darbu Smiltenes novada pašvaldībā kā tūrisma darba organizatore Tūrisma informācijas centrā. L. Ozoliņa priecājas par projekta veiksmīgo īstenošanu, taču vēl lielāku gandarījumu viņai sniedz iedzīvotāju pozitīvās atsauksmes – ja viss, kas uzstādīts un labiekārtots, tiek izmantots un nepieciešams iedzīvotājiem, tas ir pats labākais novērtējums ieguldītajam darbam.
Āra teritorija – vieta visai kopienai
L. Ozoliņa stāsta, ka pēc reorganizācijas un iestāžu pārcelšanas uz skolas ēku bija ieceres sakārtot arī āra teritoriju tā, lai tā atbilstu ēkas jaunajām funkcijām. “Mērķis bija, lai kopienas centrs būtu ne tikai ēka, bet visa teritorija kļūtu par vietu, kur iedzīvotāji var darboties. Pagājušajā gadā, plānojot teritorijas labiekārtošanu, tika uzklausīti iedzīvotāju ieteikumi – gan par soliņu nepieciešamību pie feldšerpunkta, gan par rotaļu laukuma papildināšanu ar dažādiem elementiem, piemēram, ārējiem trenažieriem pieaugušajiem, lai, pieskatot bērnus vai mazbērnus, arī mammas un omes varētu darboties. Ideju bija daudz, un vismaz daļu no tām izdevās realizēt,” stāsta L. Ozoliņa.
Jaunums – viedais sols
Interesants jaunums – pie āra lasītavas uzstādīts viedais sols, kurā iespējams ne tikai uzlādēt viedierīces, bet arī klausīties audio failus ar stāstiem par Virešu pagasta vēsturi un novadnieces, dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas literāriem darbiem. “Ideja par runājošo soliņu nebija nejauša – laiks iet uz priekšu, tehnoloģijas attīstās, un mums jāspēj tām sekot. Kopienas centrā atrodas arī Virešu pagasta novadpētniecības ekspozīcija, un, lai stāsti par Vidagu un nozīmīgiem notikumiem būtu pieejami arī ārpus ekspozīcijas darba laika, gan ceļotājiem, gan vietējiem iedzīvotājiem kā risinājums izvēlēts viedais sols. Pie tā apsēžoties var klausīties stāstus par vietējo vēsturi, dzirdēt dzejoļus un dziesmas. Saturs tiks regulāri atjaunināts atbilstoši sezonām, lai tas būtu interesants ne tikai vienreiz, bet lai tur varētu piesēst vairākkārt un noklausīties jaunu informāciju. Viedais sols ir unikāls jaunums laukos, kalpojot gan iedzīvotājiem, gan kā interesants piesaistes punkts ceļotājiem,” stāsta L. Ozoliņa.
Vieta spēlēm un kopā būšanai
Kopienas centra teritorija ir sabiedrībai atvērta vieta, un rotaļu laukums ir atvērts visiem. “Ir patiess prieks redzēt, kā vakaros pēc skolas bērni darbojas laukumā, izmēģinot jaunos elementus. Un ir tik lieliski redzēt, ka šī kopienas centra ideja darbojas. Redzēt, ka vecāki, nākot ar bērniem pie daktera, iegriežas laukumiņā, jo tas ir turpat blakus, un var pakavēties, ja ilgāk jāpagaida. Vai arī, kamēr mamma bibliotēkā paņem jaunākās grāmatas, bērni var padzīvoties laukumā. Vai vienkārši Virešu pagasta bērniem ir droša vieta, kur pavadīt savu brīvo laiku.
Projekta “Virešu pagasta kopienas centra teritorijas labiekārtošana Vidagā” mērķis ir dzīves vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Virešu pagasta kopienas centra teritoriju, veidojot to par drošu, interesantu un attīstošu vidi, kurā pavadīt laiku dažādu paaudžu kopienas iedzīvotājiem. Projekts īstenots, pateicoties Lauku atbalsta dienesta finansējumam. Projekta kopējās izmaksas ir 22 988,43 eiro, no kurām programmas finansējums ir 16 091,90 eiro, Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums 6 896,53 eiro.
