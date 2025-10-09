Labdarības maratons “Dod pieci!” šogad aicina novērtēt kustību un palīdzēt tiem, kuri par to cīnās

Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) labdarības maratons “Dod pieci!” šogad sabiedrības uzmanību pievērsīs kustībai – tās nozīmei, iespējām un bieži vien nepiešķirtajai vērtībai. Maratona uzmanības centrā būs bērni un jaunieši ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem, kuriem regulāra rehabilitācija ir izšķiroša cīņā par patstāvību un piepildītu dzīvi. Vienlaikus labdarības maratons izgaismos Latvijas iedzīvotāju mazkustīgumu un ar to saistītās veselības problēmas, rosinot ikvienu aizdomāties par kustības nozīmi cilvēka fiziskajai un emocionālajai labbūtībai.
“Dod pieci!” no 12. līdz 18. decembrim raidīs no īpašās stikla studijas Doma laukumā Rīgā, kur Latvijas Radio 5 dīdžeji nedēļas garumā dalīsies ar pieredzes stāstiem, tiksies ar ekspertiem un māksliniekiem, kā arī atskaņos ziedotāju izvēlētas dziesmas, iestājoties par pārmaiņām sabiedrībā.
„Labdarības maratona “Dod pieci!” mērķis ir runāt par tēmām, kas nereti paliek nepateiktas, lai rosinātu sabiedrībā izpratni. Runājot par tām ar cilvēcību, mēs spējam mainīt gan attieksmi, gan cilvēku dzīves. Šogad turpinām šo tradīciju – pievēršoties veselībai, kustībai un bērnu patstāvības stiprināšanai. Jo kustība ir brīvība – gan ķermenim, gan garam, jebkurā vecumā,” tā LSM valdes priekšsēdētāja Baiba Zūzena.
Kustība – solis ceļā uz patstāvību
Katru gadu labdarības organizācija Ziedot.lv saņem lūgumus no teju 500 bērniem un jauniešiem, kuriem nepieciešams finansiāls atbalsts kustību rehabilitācijas apmaksai, un šādu nodarbību izmaksas var būt no dažiem simtiem līdz vairākiem tūkstošiem eiro.
Rehabilitācija nozīmē daudz – tā ir cerība un iespēja attīstīt savas spējas, stiprināt pašapziņu un atbildības sajūtu, kā arī pierādīt sev un citiem, ka kustību traucējumi nav šķērslis aktīvai un piepildītai dzīvei. “Dod pieci!” laikā saziedotie līdzekļi nonāks Ziedot.lv rīcībā un labdarības organizācija palīdzēs apmaksāt fizioterapijas, ergoterapijas, ārstnieciskās masāžas, ūdensdziedniecības un fizikālās procedūras, kas nav tiešā valsts vai pašvaldības atbildībā vai tām nav pieejams budžeta finansējums, bet būtiski uzlabo bērnu un jauniešu funkcionālo stāvokli. Katrs ziedojums tādējādi kļūs par ieguldījumu bērna spējā kustēties, mācīties, kļūt patstāvīgiem un dzīvot pilnvērtīgi.
“Mums liekas pašsaprotami no rīta piecelties, apģērbties, pašiem pabrokastot un doties savās gaitās. Bez citu palīdzības, bez palīglīdzekļiem. Bet, ja kaut vai uz dienu mums atņemtu spēju staigāt, tad skaidri spētu iejusties to bērnu un pusaudžu izjūtās, kuriem kustību spēja liegta iedzimtu slimību vai iegūtu traumu dēļ. Bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem grib būt vieni no mums, izbaudīt bērnības priekus, pirmās iemīlēšanās un sajusties neatkarīgiem. Tas viņiem diemžēl ir liegts. Tā vietā ir sāpošas sirsniņas un vientulība. Visbiežāk viņi savas dienas vada mājās kopā ar tuviniekiem. Dzīve notiek aiz loga, bet ne viņu dzīvēs. Labdarības maratons “Dod pieci!” savedīs kopā šīs divas pasaules – novērtēsim mums doto veselību, parūpēsimies par to, un ar saviem ziedojumiem atbalstīsim bērnus, kuriem kustība ir milzu izaicinājums!” rosina Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta.
Mazkustīgums Latvijā
“Pēdējos četros gados kustība ir kļuvusi par “Dod pieci!” labdarības maratona neatņemamu sastāvdaļu un būtiski veicinājusi ziedojumu vākšanu. Esam skrējuši pie studijas, simboliski kāpuši Everestā, un pats personīgi esmu noskrējis 12 pilnas maratona distances, vācot apjomīgus ziedojumus. Tomēr statistika liecina, ka 61% Latvijas iedzīvotāju joprojām praktiski nenodarbojas ne ar kādām sportiskām aktivitātēm un ka veselīgi nodzīvoto gadu skaita ziņā esam pēdējie Eiropā. Ir pienācis laiks runāt par to, kāpēc tā notiek, un vienlaikus palīdzēt tiem, kuri ļoti vēlas kustēties, bet dažādu iemeslu dēļ to nevar izdarīt,” norāda Latvijas Radio 5 dīdžejs un labdarības kustības “Dod pieci!” aizsācējs Latvijā Toms Grēviņš.
Lai arī fizisko aktivitāšu pozitīvā ietekme uz veselību un pašsajūtu ir labi zināma, tomēr gan Eiropā, gan Latvijā joprojām liela daļa cilvēku kustas pārāk maz. Saskaņā ar 2022. gada “Eurobarometer” datiem, tikai 39% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka ar fiziskām aktivitātēm nodarbojas regulāri. Savukārt OECD 2023. gada Latvijas veselības profils rāda, ka teju puse nāves gadījumu mūsu valstī ir saistīti ar dzīvesveida un vides riska faktoriem – neveselīgu uzturu, smēķēšanu, pārmērīgu alkohola lietošanu un nepietiekamu fizisko aktivitāti. Īpaši satraucoši ir tas, ka aptuveni 4% nāves gadījumu Latvijā saistīti tieši ar mazkustīgumu, kas ir divreiz vairāk nekā vidēji Eiropas Savienībā.
Regulāras fiziskās aktivitātes labvēlīgi ietekmē lielāko daļu no visbiežāk sastopamajām hroniskajām slimībām un garīgās veselības traucējumiem – tās palīdz samazināt sirds un asinsvadu slimības, diabēta un aptaukošanās risku, uzlabo miega kvalitāti, garastāvokli un koncentrēšanās spējas. Kustība stiprina muskuļus un locītavas, uzlabo imunitāti, palīdz uzturēt veselīgu ķermeņa masu un sniedz vairāk enerģijas ikdienas dzīvei. Tā veicina arī emocionālo līdzsvaru, palīdz mazināt stresu un trauksmi. Regulāra kustība ir viens no vienkāršākajiem, taču efektīvākajiem veidiem, kā stiprināt veselību un dzīves kvalitāti ilgtermiņā.
Par labdarības maratonu “Dod pieci!”
Labdarības maratons “Dod pieci!” šogad jau divpadsmito reizi notiks īsi pirms Ziemassvētkiem, no 12. līdz 18. decembrim, teju nedēļas garumā raidot no īpašas stikla studijas pilsētvidē, Doma laukumā. Latvijas Radio 5 dīdžeji 24/7 režīmā dalīsies ar cilvēku pieredzes stāstiem, ekspertu viedokļiem un atskaņos ziedotāju izvēlētas dziesmas, iestājoties par pārmaiņām sabiedrībā.
“Dod pieci!” rīko Latvijas Sabiedriskais medijs – Latvijas Radio, Latvijas Televīzija, portāls LSM.lv – sadarbībā ar ilggadējo ziedojumu partneri labdarības organizāciju Ziedot.lv.
Ik gadu labdarības maratons aktualizē kādu sabiedrībā nozīmīgu tēmu un atbalsta tās sabiedrības grupas, kurām tas ir patiesi nepieciešams. Ziedojumi līdz šim ir novirzīti vientuļiem senioriem, bērniem ar īpašam vajadzībām, vēža slimnieku sociālajai rehabilitācijai, atbalsta programmai ģimenēm, kuras vēlas audzināt bērnus no bērnu namiem, jauno vecāku mācību programmas izveidei un veselīgas piesaistes veidošanai, neārstējami slimu cilvēku aprūpei un speciālās pārtikas iegādei, vardarbības mazināšanai ģimenēs, vides uzlabošanai cilvēkiem ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem, Latvijā nonākušo Ukrainas kara bēgļu bērnu atbalstam, riskam pakļautiem jauniešiem. Pērn, 2024. gadā, labdarības maratons bija veltīts cilvēkiem ar kritiskām un akūtām veselības problēmām, kuriem nepieciešama tūlītēja palīdzība, bet valsts ārstēšanās izmaksas nesedz.
Labdarības maratona virsmērķis ir cilvēciskāka vide – katrs “Dod pieci!” stāsts ir par to, kur mums kā sabiedrībai ar sevi vēl jāstrādā.
Labdarības maratons “Dod pieci!” ir daļa no starptautiska projekta “Serious Request”, kurā dažādās Eiropas valstīs radiodīdžeji nedēļu raida no īpašas stikla studijas, pievēršot uzmanību konkrētai labdarības maratona izraudzītai grupai vai sabiedriski nozīmīgai tēmai. Ikviens tiek aicināts ziedot līdzekļus apmaiņā pret mīļāko dziesmu radio ēterā. Latvijā šo tradīciju iedzīvināja Latvijas Radio 5 radošā komanda.
