Labākā novada garša – krēmveida medum

Jaunlaicenes pagasta zemnieku saimniecībā “Auguļi” gatavotais krēmveida medus novērtēts ar sudraba medaļu produktu kvalitātes konkursā “Novada garša”, ko rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Pavāru klubu un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes speciālistiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Prieks par iegūto medaļu

Konkurss notika jau trešo reizi un tam varēja pieteikt produktus astoņās kategorijās – piens un piena produkti, gaļas produkti, zivju produkti, ogu, augļu un dārzeņu produkti, maize un miltu izstrādājumi, raudzēti dzērieni, medus un inovatīvi/ jaunradīti produkti. Tajā varēja piedalīties tikai Latvijā reģistrēti pārtikas ražotāji, kuru pieteiktā produkta galvenā vai garšu veidojošā izejviela arī audzēta Latvijā. Katrā kategorijā ražotājam bija iespēja startēt ar trim produktiem.

“Esam iesaistījušies šajā projektā un ar “Auguļu” produktiem var iepazīsties “Novada garšas” katalogā. Konkursos līdz šim nebijām piedalījušies, bet šoreiz “Novadu garšai” iesniedzām krēmveida medu, dažādu ziedu medu un bišu maizi. Mūs aicināja arī tirgoties, bet to šoreiz nedarījām, braucām apskatīties, kā konkurss notiek, kādas ir prasības. Produkti tam bija jāiesniedz divos variantos – bez un ar marķējumu. Pirmais variants bija paredzēts degustēšanai, bet otrs – labdarības izsolei, kas notika pasākuma noslēgumā Hanzas peronā,” stāsta “Auguļu” saimniece Judīte Kaktiņa.

Viņa atzīst, ka ir prieks par iegūto medaļu un gandarījums par to, ka “Auguļu” krēmveida medus saņēmis tik augstu novērtējumu. Vaicāta, ar ko tas atšķiras no parastā medus, biteniece atklāj, ka krēmveida medu raksturo jau tā nosaukums – tam ir mīkstas, vijīgas masas konsistence, ko iegūst, medu mehāniski maisot, tādējādi sašķeļot tā kristālisko režģi. Medus kļūst maigāks, vijīgāks un vairs nekristalizējas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Ar bitēm nekad neko nevar zināt

“Auguļu” saimniece novērojusi, ka cilvēku vēlmes ir dažādas – vieni pērk un slavē tieši krēmveida medu un īpaši tas garšo bērniem, citi savukārt labāk iegādājas parasto medu. “Medus ir dzīvs produkts un no augiem atkarīgs, kādus kristālus tas veido. Ja kristāli ir lielāki, medus nav tik vijīgs un maigs. Nekad nevar paredzēt, kā tas sajauksies, katrreiz būs citādāks. Tas nav, kā izcept kūku, kurai ir viena recepte un izmanto vienus miltus. Tā arī ir kā tai teicienā, ka ar bitēm nekad neko nevar zināt. Katru gadu tās sanes citādāku medu un nevar paredzēt, kuros ziedos viņas lido un ko vāc,” saka J. Kaktiņa.

Pēdējos gados medus raža bijusi salīdzinoši laba un ienesuma ziņā šis gads īpaši neatšķiras no iepriekšējiem. “Negaidīti bija vienīgi tas, ka šovasar jau augusta vidū sākām samazināt ligzdas uz ziemošanu, noņēmām liekos rāmjus un gatavojāmies barot, bet bites bija pēkšņi pienesušas rudens medu. Tas ir lapu izsvīduma medus un ļoti bagāts ar mikroelementiem un minerālvielām, bet bitēm ziemošanai nav labs. Tādēļ nācās vēl septembra sākumā tām atņemt medu, kas citus gadus nav gadījies. Bitēm vieglāk ir pārziemot, barojoties ar tīru cukura sīrupu un mēs kā bioloģiskā saimniecība izmantojam bioloģisko cukura sīrupu. Kopumā šis bitēm bija labs gads, medus ir,” saka J. Kaktiņa.

Zelts – SIA “MārLapiņi”

Ar zelta medaļu produktu kvalitātes konkursā “Novada garša” novērtēta novadnieka Māra Lapiņa mārrutku želeja ar čili. Ģimenes uzņēmums SIA “MārLapiņi” dibināts 2018. gada decembrī, un par to jau laikrakstā esam stāstījuši. “MārLapiņi” nodarbojas ar dažādu produktu ražošanu ar un no mārrutkiem. Pa šiem gadiem uzkrāta pieredze par mārrutkiem un to pārstrādi, garšauga labajām īpašībām. “Mārrutki, lai arī piemirsti, ir viena no pasaules vērtīgākajām saknēm. Piedāvājam pašu rokām tīrītus, mizotus un gatavotus mārrutkus, kas pārsteidz arī tos, kam šķiet, ka mārrutki viņiem negaršo. Ražojam tikai tādus produktus, ko paši lietojam savā uzturā,” ar savu uzņēmumu iepazīstina M. Lapiņš. Ģimene saimnieko Mārupes novadā, bet produkcija nopērkama dažādos mazajos eko, zemnieku un gaļas veikaliņos Rīgā, Mārupē, Talsos, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī un arī Alūksnē. “Šogad starp vairāk nekā 200 pieteiktiem produktiem “zeltu” saņēma tikai seši un mēs esam starp tiem.

Lepojamies! Paldies kvalitātes konkursa rīkotājiem par augstāko vērtējumu! Mūsu ģimenē tie ir lieli svētki, sviniet tos kopā ar mums!” tā M. Lapiņš.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Uzziņai

• Pirmajā gadā konkursā piedalījās 29 ražotāji ar 71 produktu, pērn vērtēti 164 produkti, bet šogad 73 ražotāju iesniegto produktu skaits sasniedza jau 205.

• Žūrijā bija kā pašmāju, tā Igaunijas, Itālijas, Ukrainas šefpavāri, Jauno pavāru kustības pārstāvji, kā arī pārtikas tehnologi no Latvijas Biozinātņu un tehnoloģijas universitātes.

• Kopumā konkursā iegūtas 102 medaļas, no tām 6 zelta.

AVOTS: “NOVADAGARSA.LV”

Sandra Apine, Dace Plaude