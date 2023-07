Kultūras centram labos jumtu

Alūksnes novada pašvaldības dome šonedēļ sēdē lems par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada Kultūras centram jumta remontam. Remonts nepieciešams vien 30 kvadrātmetriem jumta. Plānotās izmaksas – 15 000 eiro bez PVN.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Problēma jau gadiem ilgi

Alūksnes novada Kultūras centra direktore Sanita Bērziņa stāsta, ka problēma ir tikai vienā ēkas stūrī – jumta mezgla savienojuma vietā. “Uzsniegot sniegam un veidojoties ledum, jumts tek. Problēma ir jau gadiem. Lai to novērstu, plānots tajā vietā demontēt jumta segumu, siltumizolāciju no betona pārseguma, arī skārda segumu un izbūvēt hidroizolāciju no PVC membrānas. Izbūvēs jaunu efektīvāku siltumizolāciju un segumu virs betona pārseguma. Šoreiz izdarīs kapitāli, nevis tikai pieremontēs,” norāda S. Bērziņa.

Finanšu komitejas sēdē deputāts Arturs Dukulis rosināja, veicot remontu, pie reizes ierīkot arī jumta apsildes kabeli. “Neviens nezinām, kādas ziemas gaidāmas. Ja ziema būs barga, būs problēmas, ja ne tik barga – problēmu nebūs. Ja kabeli neierīkos, tikai daļēji atrisināsim problēmu, un nākotnē pie šī jautājuma būs jāatgriežas tāpat,” teica A. Dukulis. S. Bērziņa piekrita, ka jumta apsildes kabelis ir nepieciešams, savādāk veiktie darbi nebūs efektīvi un ilglaicīgi. Aptuvenās izmaksas – 6000 eiro.

Nevēlas lieki tērēties

Domes vadība gan ir citās domās. “Ar risinājumu, ko tagad piedāvā, vajadzētu pietikt. Pieslēgumu veidos augstāk, un slīpums būs lielāks. Ļoti iespējams, ka bez kabeļa varēs iztikt. Labāk lieki netērēties, bet pirkt tikai tad, kad tiešām būs nepieciešams,” norādīja domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis Tomsons. Arī domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers norādīja, ka sākotnēji veiks remontu, un, vai problēma būs atrisināta, vērtēs pēc tam. “Precizēšu – tas nav kabelis, bet elektriskais paklājs, kas kausē sniegu. Jāsaprot arī, ka ikdienā tās būs lielas uzturēšanas izmaksas. Iesaku nesteigties. Nav jau žēl naudas, bet tomēr jāskatās, lai lieki netērējamies,” teica Dz. Adlers.