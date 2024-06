Krāpšanas mēģinājums Gulbenē

Foto: Valsts policija

Joprojām Valsts policija iegūst informāciju no iedzīvotājiem par saņemtiem telefona zvaniem no nepazīstamām personām, kuras uzdodas par tiesībsargājošo iestāžu, tostarp Valsts policijas amatpersonām un bieži tērzēšanas platformā “WhatsApp” nosūta viltus fotogrāfijas ar it kā Valsts policijas dienesta apliecībām. Iedzīvotāji lielākoties ir vērīgi un informēti par telefonkrāpšanas riskiem, neatklājot zvanītājiem prasītos datus un pārtraukuši sarunu

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

11. jūnijā, Gulbenes novadā kāda iedzīvotāja saņēma zvanu it kā no Valsts policijas amatpersonas – kapteiņa Artūra Sproģa, apgalvojot, ka kāds vīrietis, vārdā Kirils Federovs, vēlējies izņemt naudu no iedzīvotājas konta. Tāpat krāpnieki atsūtījuši pavēsti uz “Whatsapp”, radot ticamības momentu par notikušo.

Atgādinām, ka Valsts policijas darbinieki nesūtīs dienesta apliecības fotoattēlu, kā arī citus dokumentus tērzēšanas platformā “WhatsApp”!!

Valsts policija atkārtoti vēršas pie iedzīvotājiem ar aicinājumu būt vērīgiem un nesniegt nevienam savus personas datus vai piekļuves datus bankas kontiem. Ne policijas, ne citu valsts iestāžu darbinieki nezvanīs, lai noskaidrotu sensitīvu informāciju, un nekad neprasīs atklāt piekļuves datus bankas kontiem.

Valsts policija aicina kritiski izvērtēt ikvienu kā telefoniski, tā rakstiski saņemto informāciju, īpaši, ja tā ir saistīta ar finanšu jautājumiem. Vislabāk šāda veida saziņu uzreiz pārtraukt, nekādā gadījumā nevērt vaļā pielikumus! Aicinām būt atbildīgiem un par šāda veida krāpšanas riskiem informēt arī savus gados vecākos tuviniekus, kaimiņus un draugus!

Ja esi kļuvis par krāpšanas upuri, nekavējoties sazinies ar savu banku un pēc tam vērsies ar iesniegumu tuvākajā Valsts policijas iecirknī!

Informāciju sagatavoja: Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste (Vidzemes reģiona pārvaldes jautājumos) Zane Vaskāne