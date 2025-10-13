Kopienu spēks iedvesmo darboties – Apē notiks konference par vietējo iniciatīvu un sadarbību

Vai mazā kopiena var paveikt lielas lietas? Atbilde uz šo jautājumu tiks meklēta 22. oktobrī Apes Kultūras centrā, kur notiks konference “Kopienu spēks – radīt, iedvesmot, darīt”. Pasākums vienkopus pulcēs aktīvus cilvēkus no Alūksnes, Smiltenes, Valmieras un Gulbenes novadiem, lai dalītos pieredzē par to, kā ar sadarbību, iniciatīvu un radošu pieeju var stiprināt vietējās kopienas.
Konferenci atklās biedrības “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” un nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” valdes priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece ar iedvesmas uzrunu “Sadarbojies, līdzdarbojies, iedvesmo”.
Dienas gaitā klausītājiem būs iespēja iepazīt dažādus kopienu stāstus un projektus:
Par to, kā “Ape rada, dara un bauda”, stāstīs Liene Ābolkalne, Ilva Sāre un Daiga Bojāre no Apes.
Baiba Gusta un Elita Jansone no biedrības “Interešu centrs Jaunanna” iepazīstinās ar pirmo Viedo ciemu Alūksnes novadā.
Aiva Lielbārde un Anta Spilva no biedrības “Mēs Kalncempjiem” dalīsies pieredzē par to, kā kopā darboties viegli un ar prieku.
Linda Karlsone no biedrības “Cilvēks. Iniciatīva. Kopiena.” stāstīs, kā “Lauki sākas ar cilvēku”.
Radošā zīmola SIA “LAUX” īpašnieces Marta Vētra un Madara Mestere dalīsies pieredzē par radošo lauksaimniecību kā kopienas sastāvdaļu.
Rūta Mūrniece no ZS “Ķelmēni” aicinās ielūkoties ģimenes kopienas spēkā un dzīvē ar garšu.
Konferenci vadīs Santa Harjo-Ozoliņa, biedrības “Alūksnes lauku partnerība” valdes priekšsēdētāja.
Pasākuma noslēgumā paredzētas diskusijas un neformālas sarunas, kas ļaus apmainīties idejām un iedvesmoties jauniem darbiem. Dalībai konferencē jāpiesakās līdz 20. oktobrim, zvanot pa tālruni 29406867 (Indra Levane) vai aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē: https://ej.uz/nvokonference2025
Konference tiek rīkota projekta “Alūksnes NVO atbalsta centrs – saliedētas un atbalstošas kopienas veicinātājs” ietvaros. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Komentāri