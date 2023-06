Kopdarbā top jauni puķu stādījumi

Apenieši uzsākuši pilsētas centra puķu dobju atjaunošanu un trīsstūrveida laukuma, kur nākotnē radīs laikmetu, cilvēku un vides satikšanās vietu, pilnveidošanu. Darbs notiek, realizējot Smiltenes pašvaldības atbalstīto sabiedrības līdzdalības projektu “Apes pilsētas laukumu labiekārtošana”, par kuru iedzīvotāji bija aktīvi balsojuši.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Atbalstīja pašvaldība

“Pirms 12 gadiem Apes iedzīvotāju iniciatīvas grupa kopā ar biedrību “Alūksnes un Apes novada fonds” pilsētas skvērā izveidoja jaunas puķu dobes. Kopš tā laika daudzgadīgie stādījumi ir pārauguši un dobēm nepieciešama rekonstrukcija. Tādēļ grupa apeniešu rakstīja līdzdalības projektu “Apes pilsētas laukumu labiekārtošana”, kurā plānots renovēt pilsētas skvēru un vietrāža atrašanās trīsstūrveida laukumu. Pateicoties iedzīvotāju aktīvajam balsojumam, Smiltenes novada pašvaldība šo projektu atbalstīja, piešķirot tā realizācijai finansējumu,” laikrakstam stāsta Apes tautas nama vadītāja Ilva Sāre.

Lai koši ziedētu

Tagad darbs dobju atjaunošanā sācies. Daudzi no esošajiem augiem izrakti un likvidēti, augsne ielabota, ko palīdzēja paveikt ainavu arhitekta Edija Gusta uzņēmums “RT ainava” no Alūksnes. Augus stādīšanai iegādājās gan par projektā iegūto finansējumu, gan arī aicināja iesaistīties iedzīvotājus, tos ziedojot. Šādā veidā tapis arī dienziežu laukums, kuram stādījumus sanesuši apenieši. “Šogad mums jārūpējas par to, lai ieilgušajā sausumā stādītais veiksmīgi ieaugtu, jo ļoti vēlamies, lai nākamgad atjaunotās dobes mūs jau priecē ar krāšņiem un daudzveidīgiem ziediem,” cerīgi saka I. Sāre. Lielā karstuma un sausuma dēļ darbs dobju atjaunošanā turpināsies arī pēc Jāņiem, tādēļ apenieši vēl var sazināties ar Ilvu Sāri vai dārznieci Anitu Harju un vienoties par augu piegādi tukšajām vietām dobēs. “Priecāsimies, ja vietējie iedzīvotāji mums varētu piedāvāt rudens miķelītes un krāsainos flokšus, lai dobes veidotos ziedošas no pavasara līdz pat rudenim,” uzsver I. Sāre. Skvērā uzstādīs arī jaunus soliņus.

Strādāja čakli

“Vietrāža izveidei laukumā pretī pašvaldības administratīvajai ēkai apenieši līdz šim naudu ziedoja, bet ar šī projekta finansējumu uzņēmuma “RT ainava” darbinieki ieklāja laukakmeņu bruģi, ierīkots arī elektrības pievads, lai vēlāk te varētu uzstādīt laternu,” atklāj I. Sāre.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Atjaunojot dobes un vietrāža laukumu, čakli strādāja daudzi apenieši, lieti noderēja arī skolēnu, kuri strādā vasaras brīvlaikā, palīdzīgās rokas, bet melnzemes līdzināšanā talkā nāca komunālās saimniecības sētnieki. “Cits atnesa puķes, cits izraka un iestādīja, sagatavoja augsni, atsaucīgi darīja dažādus darbus. Tas patiešām ir mūsu visu kopdarbs. Ape dara un rada. Par skaisto un patīkamo! ” saka I. Sāre.