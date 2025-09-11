Kopā radīt un iedvesmot

Šo sestdien, 13. septembrī, Agneses Štālas lauku sētā “Druvkalnos”, Virešu pagastā, notiks koprades diena jeb sieviete sievietei. “Tā būs diena, kurā mēs būsim cita citai – dalīsimies, iedvesmosim un radīsim kopā. Tā būs diena mums, sievietēm, kad varēsim stiprināt un atbalstīsim cita citu telpā, kur valda savstarpēja uzticēšanās un pilnīga pieņemšana. Veidosim kopā neredzamo saikni, kas apvieno mūs, sievietes, pāri laikam, vietām un dažādām mūsu atšķirībām. Tā būs diena sievišķīgi brīvā plūsmā, bez kāda viena īpaša pasākuma vadītāja, bet katra šajā dienā ienesīsim kopīgajā laukā kaut mazu daļiņu no sevis,” satikšanās ideju skaidro Agnese. Kopā sanākšana sāksies pulksten 12.00, bet noslēgsies tad, kad katra jutīsies piepildīta, lai sirds siltumu nestu līdzi arī tumšajos rudens un ziemas vakaros. Dienas gaitā taps īpašs hidrolāts no augiem, kas tieši tajā brīdī uzrunās, būs radošā darbnīca un sirds aplis.
“Sieviete sievietei var dot ļoti daudz. Šādās dienās, kad kopā sanāk dažādas sievietes, kuras agrāk, iespējams, nav bijušas saistītas vai radniecīgas, rodas iespēja citai citu bagātināt. Ideja ir vienkārša – satikties kā māsām, kuras ne tik ļoti vieno asinsradniecība (lai gan tā nav izslēgta), bet vairāk tieši dvēseliska saikne. Šādā laukā veidojas uzticēšanās, sievietes dalās domās, iedvesmo un atbalsta cita citu. Šīs tikšanās patiesi dziedina. Nav vajadzīga īpaša prakse – vienkārši atvērta sirds, bez konkurences, salīdzināšanas, vērtēšanas vai nosodījuma. Es pati esmu piedzīvojusi, cik spēcīgs ir šāds enerģijas lauks – kad sieviete sievietei vienkārši ir blakus, bez maskām, katra tieši tāda, kāda ir. Esam vienlīdzīgas un stiprinām cita citu. Mūsdienu pasaulē tas ir rets, bet ārkārtīgi skaists brīdis, kuru ļoti vēlos paplašināt, vairot un nest tālāk citām sievietēm,” stāsta Agnese. Sīkāka informācija un pieteikšanās pie Agneses personīgi – mob. 26565133.
Rītdien laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas” varēs uzzināt par Agnesi vairāk – kāds ir bijis viņas ceļš uz pārmaiņām un dzīvi, kādu pati vēlas.
