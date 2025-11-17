“Viens nav cīnītājs un darītājs. Esmu daļa no komandas, tādēļ viss labais, kas ir izdarīts, ir visas komandas nopelns,” teic “Smiltenes novada Goda cilvēks” apbalvojuma saņēmēja apeniete Indra Levane, kurai gan labpatiktos apbalvojumu pārdēvēt – Goda komandas cilvēks. “Man patīk strādāt komandā un būt vienam no darītājiem. Komandā ir spēks –
kopā mēs varam paveikt lielas lietas, par kurām priecājas sirds un gavilē dvēsele. Ne tikai man, bet arī visiem pārējiem,” saka apbalvojuma saņēmēja. Api vislabāk raksturo moto – Ape rada, dara un bauda. Jāstrādā ar sirdi, bet nedrīkst aizmirst arī baudīt to, ko paši radām, piebilst Indra.
Tieši tā arī notiek Apes Amatu mājā – vietā, kur var gan radīt, gan darīt, iesaistoties dažādās nodarbībās un meistarklasēs. Taču savs laiks šeit atvēlēts arī baudīšanai – izstādēm, pasākumiem, kopīgiem satikšanās mirkļiem un dvēseles bagātināšanai. Apes Amatu mājas vadītājas pienākumus Indra šobrīd pilda uz noteiktu laiku, tomēr darbā ir metusies ar visu savu degsmi, mīlestību un darba sparu. “Man ir liels prieks būt daļai no Amatu mājas stāsta, kas radoši darbojas trešo gadu. Šī vieta radīta ar sirdi, un tā tiešām ir māja – dzīva, silta un rosīga, kurā ir vieta ikvienam. Darbs Amatu mājā man ir veids, kā dot savu ieguldījumu vietā, kuru mīlu. Kopā ar vietējiem meistariem un entuziastiem mēs saglabājam amatu prasmes – mūsu kultūras bagātību –, vienlaikus tām piešķirot jaunu elpu. Man vissvarīgākais ir, lai cilvēki šeit justos gaidīti, lai te būtu vieta, kur satikties, iemācīties, radīt un just piederību. Apes Amatu māja nav tikai ēka – tā ir mūsu kopīgā māja, kur satiekas pagātne, tagadne un radošā nākotne. Ticu, ka katrs darbiņš, katra kopīgi pavadītā diena šeit stiprina mūsu kopienu un palīdz saglabāt to, kas Apē ir unikāls – cilvēku sirsnība, gudrība un čaklums. Paldies visiem, kas nāk, palīdz, māca un mācās,” saka Indra.
Cilvēks, kurš iedvesmo un vieno
Kad Apē darbi padarīti, I. Levane dodas uz Alūksni, kur viņu arī ļoti gaida. Indra ir nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” valdes locekle, biedrības “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” projektu vadītāja, darbojas arī biedrībā “Alūksnes lauku partnerība”. Ar Alūksni viņa ir tik cieši saaugusi, ka vairs neskaita ne gadus, ne laiku, kas šeit pavadīti. “Ja godīgi, man ir grūti pateikt, kad precīzi sāku strādāt Alūksnes organizācijās. Sākumā Alūksnē bija ģimenes bizness, bet man gribējās darīt ko vairāk un citādāk. “Sāku kā brīvprātīgā Alūksnes NVO centrā, vēlāk iesaistījos Fonda darbībā un ar laiku pievienojos biedrībai “Alūksnes lauku partnerība”. Tās ir manas trīs organizācijas, kurās esmu viena no komandas dalībniekiem. Tolaik, lai organizācijas varētu izdzīvot, piesaistītu finansējumu, radās nepieciešamība rakstīt projektus, tāpēc nekas cits neatlika, kā sākt rakstīt,” stāsta Indra.
Viņa neslēpj, – rakstot pirmos projektus, bija nedrošība. “Daudz ko nezināju, taču ar gadiem esmu daudz mācījusies, un tagad projekti mani vairs nebiedē. Līdzko pamanu kādu jaunu konkursu, manī uzreiz mostas azarts – jāpamēģina! Vairāk nekā desmit gadu laikā Fondam un NVO atbalsta centram esmu uzrakstījusi un kopā īstenojuši daudznozīmīgus projektus, piesaistījuši finansējumu – ir izdarīts ļoti daudz vērtīga, palīdzēts cilvēkiem, aktivizētas kopienas. Ja nebūtu projektu finansējuma, daudz kas nebūtu iespējams. Jāteic gan, ka agrāk finansējumu iegūt bija lielākas iespējas – tagad konkurence ir milzum liela, un, lai gūtu atbalstu, nepieciešams būt arvien radošākam un inovatīvākam. Nav viegli gūt idejas, ko jaunu, bet tieši tas arī dara šo darbu tik aizraujošu un iedvesmojošu,” saka Indra.
Darbs kā dzīves prieks
Interesanti, ka viņas pirmā profesija ir kultūras darbiniece – pasākumu režisore, un pirmā darba vieta bija Apes Kultūras centrs. “Apprecējos, audzināju bērnus, iesaistījos ģimenes biznesā. Ir pagājuši gadi, un nu esmu atgriezusies sākumpunktā – atkal organizēju dažādus pasākumus. Tas ir tas, kas man patiesi patīk – radoši darboties un radīt. Man nekad nav paticis publiski uzstāties – esmu vairāk darītāja, nevis runātāja, esmu aizkadra cilvēks.”
Lai arī Indra ir apeniete, arī Alūksnē viņa jūtas kā savējā – tā viņas dienas rit starp divām pilsētām un diviem novadiem. “Man patīk būt divās vietās, patīk būt kustībā – nevaru nosēdēt mierā. Iet un darīt – tas ir mans dzinulis,” saka Indra. Mājas gan ir Apē, tādēļ viņas sirds ir Apē. Indras lielākie iedvesmotāji ir cilvēki – viņu ieteikumi, novērtējums un sajūsma. Tieši tajos brīžos Indra saprot, ka viss, ko viņa dara, ir bijis tā vērts. Viņa neslēpj – darbam atdod sevi visu. Tomēr tas nenogurdina, jo darbs Indrai ir arī hobijs – tas nekad nav bijis ne slogs, ne nasta. Viss, ko viņa dara, tiek darīts ar prieku, azartu un sirdsdegsmi. “Man patīk senais, labais teiciens – Laimīgs ir tas, kurš uz darbu dodas ar prieku un mājās atgriežas priecīgs – un man tā ir. Visu manu laiku aizņem darbs – darbs ir mana dzīve. Kas mani piepilda? Ziemā patīk distanču slēpošana, bet citos gadalaikos dodos kopīgos izbraucienos pa Latviju un kaimiņzemi Igauniju. Citur redzētais ļoti bagātina un iedvesmo, un rodas atkal jaunas aizraujošas idejas,” saka Indra.
Viņa ir arī viena no gadatirgus komandas organizētājiem Apē, kas kļuvuši par vienu no mazpilsētas atpazīstamības zīmēm. Vismaz divas reizes gadā – pavasarī un rudenī – Apē kņada kā skudru pūznī. Savukārt maijā I.Levane ir daļa no motokrosa “Vaidavas kauss” atbalsta personāla. “Motokross Apē notiek jau 52 gadus – tā ir unikāla vērtība un mūsu lepnums, ar uzsvaru uz motosporta tradīciju saglabāšanu. Divu dienu garumā gatavojam un svinam moto svētkus, kuros ir iesaistīti ne tikai Apes, bet arī blakus novadu motosporta atbalsta entuziasti.”
Dzīvot koši un ar sirdi
Indra vienmēr ir pozitīva un gaiša, nemēdz dusmoties un nīgroties. Jo, kā pati saka, – tas neko labu tāpat nedod. Ir jāļaujas notiekošajam — ja neko nevar mainīt, maini savu attieksmi, ja gribi pasauli mainīt – sāc ar sevi! “Kāds teiks – slikti turēt emocijas sevī, vajag izdusmoties. Es savas emocijas izlieku pozitīvos darbos,” saka Indra. Lielākais vasaras izaicinājums bija organizējot mākslinieces Elitas Patmalnieces izstādi Apes Amatu mājā. Prātā viņa tur mākslinieces teikto vēlējumu – “Indra, jādzīvo koši! Nebaidies būt tu pati, dzīvot sev, jo dzīve ir jābauda, šeit un tagad!” Un šķiet, ka Indra šo vēlējumu tiešām piepilda – dzīvojot ar degsmi, gaišumu un patiesu prieku par dzīvi un cilvēkiem, kuri blakus.
Valsts svētku laikā Indra ar īpašu siltumu domā par Latviju – par savu vietu, saviem cilvēkiem un mājām. “Latvija ir mana valsts, un es to nemainītu ne pret vienu citu. Es teiktu, mēs esam varena un stipra Latvijas komanda. Mēs esam bagāta valsts, tikai reizēm paši to neredzam un nenovērtējam. Tikai tad, kad pie mums ierodas tūristi un sajūsminās, saprotam, cik skaistā, sakoptā un mierīgā vietā dzīvojam. Vairāk leposimies ar savu Latviju! Ar cilvēkiem, kuri mums blakus. Katrs esam daļa no mūsu Latvijas, un katrs var atstāt savu nospiedumu tajā, kāda tā būs,” saka Indra.
Teksts un foto:Agita Bērziņa
No Apes un Gaujienas svētkos godinās:
18. novembrī 14.00 Smiltenes novada Kultūras centrā svinīgā pasākumā godinās Smiltenes novada cilvēkus, pasniedzot pašvaldības augstākos apbalvojumus – “Smiltenes novada Goda cilvēks”, “Smiltenes novada Gada balva”, “Goda raksts” un “Pateicība”. Augstāko apbalvojumu “Smiltenes novada Goda cilvēks” valsts svētkos pasniegs nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” valdes loceklei, biedrības “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” projektu vadītājai, Apes Amatu mājas vadītājai Indrai Levanei.
Apbalvojumu “Smiltenes novada Gada balva” pasniegs: “Gada balvu “Piederība novadam”” Gaujienas Tautas nama vadītājai Laimai Poševai.
Apbalvojums “Pateicība” tiks pasniegts:
• Apes Kultūras centra deju kolektīvu “Nebēdnieki” vadītājai Dacei Ķelpei;
• Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas 4.–9. klašu kora vadītājai Sandrai Oto;
• Ojāra Vācieša Gaujienas vispārizglītojošās un mākslu pamatskolas 4.–9. klašu kora vadītājām Dagnijai Pakalnei un Ilzei Dāvei.
Pēc godināšanas ceremonijas pulksten 18.00 Jāņukalna estrādē aicināti uz sveču akciju “Mana spēka zīme” – pulksten 19.00 svētku uzruna un grupas “Pusnakts Brigāde” koncerts, ieeja bez maksas.
