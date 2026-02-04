Kopā līdz uzvarai! 24. februārī pie Brīvības pieminekļa notiks Ukrainas atbalsta akcija

24. februārī – dienā, kad apritēs jau ceturtais gads kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, – Rīgā, pie Brīvības pieminekļa, notiks Ukrainas atbalsta akcija “Kopā līdz uzvarai!”. Akcija “Kopā līdz uzvarai!” notiks otrdien, 24. februārī plkst. 7.30 – 8.00 pie Brīvības pieminekļa.
“Jau ceturto gadu saule aust kara plosītā Ukrainā. Šis ir haotisks laiks, kad ierastā pasaules kārtība plaisā. Vēji pūš no visām pusēm, jauc virzienu, nogurdina soli, ir viegli apjukt un nogurt. Taču brīvība nekad nav bijusi pašsaprotama. Tā vienmēr ir prasījusi skaidru nostāju. Tāpēc aicinām 24. februārī plkst. 7.30 līdz 8.00 pulcēties pie Brīvības pieminekļa Rīgā, lai līdz ar saullēktu paustu atbalstu Ukrainas tautai, kas jau četrus gadus cīnās ne tikai par savu, bet arī par mūsu brīvību,” vēstīts atbalsta akcijas uzsaukumā mājaslapā kopalidzuzvarai.lv.
Sanākušie dalībnieki pie Brīvības pieminekļa stāsies īpaši norobežotā laukumā, no augstāka skatupunkta veidojot Ukrainas valsts formu, kā arī kopā ar koriem un citiem mūziķiem būs aicināti dziedāt Ukrainas atbalstam. Pasākumu vadīs Jaunā Rīgas teātra aktrise Guna Zariņa. Aktuāla informācija par atbalsta akciju pieeja mājaslapā www.kopalidzuzvarai.lv.
Dziesma vienmēr ir bijusi mūsu spēka un vienotības balss, tāpēc šogad īpaši aicinām korus, vokālos ansambļus un citus dziedošos kolektīvus būt klātesošiem, lai atbalsta akcijā izpildītu piecas dziesmas.
Diriģenta Matīsa Tuča vadībā tiks dziedāta Latvijas valsts himna “Dievs, svētī Latviju!”, Ukrainas valsts himna “Ще не вмерла України”, dziesmas “Taisnība”, “Dziesma, ar ko tu sācies?” un “Zaļā dziesma”. Kori un citi mūziķi kuri vēlas piedalīties akcijā, aicināti aizpildīt anketu līdz 21. februārim.
Pasākuma dalībniekus organizatori aicina ņemt līdzi Ukrainas un Latvijas karogus, kā arī apģērbā iekļaut Ukrainas karoga krāsas. Tāpat organizatori aicina ņemt līdzi dzeltenus un zilus ziedus un svecītes, ko varēs nolikt pie Brīvības pieminekļa.
Lai vienkopus apkopotu informāciju par plānotajiem pasākumiem un iniciatīvām, kas tiek rīkotas 2025. gada februārī ar mērķi atbalstīt un paust solidaritāti Ukrainas tautas cīņai par brīvību, Latvijas Pilsoniskā alianse veic informācijas apkopojumu vienotam kalendāram. Aicinām aizpildīt anketu par plānoto šeit. Apkopotie dati tiks izmantoti, lai izveidotu komunikācijas materiālu, kurā apkopota informācija par pasākumiem un iniciatīvām. Materiāls tiks publicēts tīmekļavietnē kopalidzuzvarai.lv latviešu un ukraiņu valodā.
Pasākumu rīko Latvijas Pilsoniskā alianse un Eiropas Kustība Latvijā ar Rīgas domes, Valsts kancelejas, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS), fonda atvērtai sabiedrībai DOTS, radošās aģentūras “Wrong”, dizaina aģentūras “Blank”, kā arī citu organizāciju un institūciju atbalstu.
Komentāri