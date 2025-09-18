Kolberģis nevēlas pievienoties pilsētai

Publikācijā “Alūksnes pilsēta kļūs lielāka” vēstījām – Alūksnes novada pašvaldības dome lēmusi konceptuāli atbalstīt priekšlikumu, izstrādājot novada 2028. – 2040. gada teritorijas plānojumu, iekļaut tajā ieceri par Alūksnes pilsētas teritorijas paplašināšanu, pievienojot tai Alsviķu pagasta Aizupīšu ciemu, Jaunalūksnes pagasta Kolberģa ciemu un nelielu lauku teritoriju pie tā. Šis paziņojums raisījis neizpratni lielā daļā Kolberģa iedzīvotāju – viņi šobrīd nesaskata plusus šādas reformas īstenošanai. Attēlā – pagājušajā nedēļā kopā sanāca aktīvākie kolberģieši, lai laikrakstam paustu neapmierinātību ar iespējamajām pārmaiņām. “Ko pašvaldība var tādu piedāvāt, lai Kolberģa iedzīvotāju jau tā skaisto un mierīgo dzīvi padarītu vēl labāku?” jautā iedzīvotāja Inga Sedleniece un 24. septembrī, kad pašvaldība rīko tikšanos ar kolberģiešiem, cer sagaidīt atbildes.
Uz tikšanos ar žurnālisti bija ieradušies ne tikai Kolberģa ciema iedzīvotāji, bet arī tādi, kuri sevi pie tādiem ģeogrāfiski pieskaita un labprāt mainītu Alūksnes novada teritoriālo plānojumu, lai nokļūtu Kolberģa ciemā, Jaunalūksnes pagastā.
Grib pievienoties Kolberģim
Ezermalas ielas iedzīvotāja Inga Sedleniece stāsta, ka teorētiski dzīvo Alūksnes pilsētas robežās, bet vēlas būt Kolberģa teritorijā. “Ir tā, ka Ezermalas iela, kas skaitās Alūksnes pilsētā, ir atrauta no pilsētas – to vislabāk var redzēt vakarā, kad satumst. Jau tagad pie MRS beidzas ne tikai Kolberģa ielas ietve, bet arī gaisma – diennakts tumšajā laikā tur nav apgaismojuma. Sajūta kā nekurienē.
Tādēļ mēs ar domubiedriem iesniedzām iesniegumu par izmaiņām teritoriālajā plānojumā, pamatojot to ar vēlmi pievienoties Kolberģim, bet no Alūksnes novada pašvaldības nesaņēmām nekādu atbildi,” stāsta iedzīvotāja. “Principā, mūs, kas ir pie Kolberģa robežas, ar pilsētu nekas nesaista. Ceļš un apgaismojums ir pagasta! Mums ir savs ūdens, sava kanalizācija. Vienīgais, kas mūs saista ar pilsētu, ir nekustamā īpašuma nodoklis. Pēc būtības, Ezermalas iela ir vairāk pagasta teritorijā – kāda tur pilsēta!” piebilst I. Sedleniece.
Uztrauc tautas nama liktenis
Galvenokārt daudzus Kolberģa iedzīvotājus satrauc tas, ka, pievienojoties pilsētai, jūtami sadārdzināsies nekustamā īpašuma nodoklis. “Pati dzīvoju pāris metrus no Kolberģa robežas – man ir deviņas reizes augstāks nekustamā īpašuma nodoklis kā Kolberģa teritorijā dzīvojošajiem! Tā ir liela starpība – maksāt 9 eiro vai 80,” salīdzina I. Sedleniece.
Iedzīvotājus satrauc arī jautājums par Kolberģa tautas nama un bibliotēkas likteni – ja Kolberģi pievieno Alūksnei, tad diez vai pilsētā būs nepieciešamas divas bibliotēkas un divi kultūras centri. “Šajā ēkā ir klientu apkalpošanas centrs, un te ikdienā apgrozās daudz cilvēku. Tad sanāk, ka Alūksnes novadā atkal būs par kādu pamestu ēku vairāk?” retoriski jautā viena no aktīvajām ciema iedzīvotājām.
Arī Aldis Šmagris, kurš sevi par vietējo sauc aptuveni desmit gadus, nevēlas pievienoties Alūksnes pilsētai. “Kas mūs vieno ar Alūksnes pilsētu? Kāpēc vispār bija nepieciešama aptauja, ja jau iepriekš esot saņemti ierosinājumi un atbalsts no iedzīvotājiem? Man zināmie Kolberģa iedzīvotāji nevēlas šādas pārmaiņas un anketās nav pauduši piekrišanu! Nav skaidrs, kāpēc par mūsu, kolberģiešu, likteni lemj tie, kuri te nedzīvo?” neizpratnē ir A. Šmagris. Arī I. Sedlenieci pārsteidz pašvaldības formulējums: “iedzīvotāji izteikuši vēlmi”. “Cik daudz tieši Kolberģa iedzīvotāji izteikuši vēlmi pievienoties pilsētai? Jebkuram taču ir iespēja anonīmi aizpildīt anketu, arī tiem, kuriem nav nekādas saistības ar Kolberģi, ne arī ar novadu!” piebilst I. Sedleniece, un runātājiem piekrīt arī citi tikšanās dalībnieki.
Laukos ir priekšrocības
Vietējie iedzīvotāji dzīvo un arī turpmāk vēlas dzīvot laukos, jo tam ir savas priekšrocības. “Piemēram, kāds Kolberģī izdomā nodarboties ar vistkopību – pilsētas teritorijā taču ir citi noteikumi! Visticamāk, viens no iemesliem, kāpēc ir varbūtība par šādām pārmaiņām, – cilvēku paliek arvien mazāk, pilsētai nepieciešams iedzīvotāju skaits,” spriež A. Šmagris.
Kā mīnusu plānotajām pārmaiņām iedzīvotāji uzsver arī apbūves noteikumus, kas ir pilsētas teritorijā. “Piemēram, mājai visticamāk nedrīkstēs būt kāds konkrētas krāsas jumts vai fasāde. Un šīs nav vienīgās neskaidrības,” uzsver I. Sedleniece.
Pārmaiņām jābūt pārliecinošām
Neizpratnē ir arī Kolberģa iedzīvotāja Ieva Banka – viņu uztrauc ezera apbūvēšana līdz pēdējam centimetram. “Kāpēc tik ļoti jākoncentrējas uz ezera malas apbūvi? Kādas būs iespējas izdzīvot dabiskajai videi, kas izveidojusies gar ezera krastu? Ja solītā taka tiešām tiks pabeigta, vai tad nebūs patīkami doties pastaigā un baudīt dabisku vidi smaržojošas naktsvijoles un putnu dziesmas. Kādas būs mūsu, Kolberģa iedzīvotāju, iespējas piekļūt peldvietai, nepārkāpjot kāda privātīpašuma robežas? Ja pašvaldībai tik ļoti nepieciešams ezera krasts, kāpēc grib pilsētai pievienot Kolberģi? Teritorija pie ezera jau arī šobrīd pieder Alūksnes pilsētai,” saka I. Banka.
Taču ir arī pretēji viedokļi. I. Banka satikusi kādu Kolberģa iedzīvotāju, kura ļoti vēlas pievienoties Alūksnei. “Kad jautāju, kāpēc, nemācēja atbildēt, nebija neviena argumenta, drīzāk vispārēja vienaldzība. Arī tā notiek. Bet lielākajai daļai kolberģiešu ir iebildumi. Mēs esam par novitātēm, progresu un dzīves kvalitātes uzlabojumiem, bet pārmaiņām jābūt ļoti pārliecinošām. Svarīgi saprast – kādas būtu tās pozitīvās puses, ja mūs pievienotu pilsētai,” pārliecināta ciema iedzīvotāja.
A. Šmagris pauž cerību ja vietējie būs aktīvi, var panākt taisnību. “Uzskatu, ka pašvaldība grib pieņemt lēmumu, kas pasliktinātu manu pašreizējo dzīves kvalitāti. Varbūt tieši tāpēc esmu izvēlējies dzīvot lauku teritorijā, lai man būtu ērtāk un mazākas izmaksas,” saka kolberģietis.
Pašvaldība tiksies ar iedzīvotājiem
Iedzīvotāji gaida atbildes, tādēļ lai ieviestu skaidrību un veidotos dialogs ar iedzīvotājiem, Alūksnes novada pašvaldība rīkos divas tikšanās. 23. septembrī 17.30 Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas lielajā zālē Dārza ielā 11 – ar Aizupīšu ciema iedzīvotājiem. Savukārt 24. septembrī 17.30 Kolberģa tautas namā – ar Kolberģa ciema iedzīvotājiem. Līdz 30. septembrim ir iespēja izteikt savu viedokli par Aizupīšu un Kolberģa ciemu iespējamo pievienošanu pilsētas teritorijai arī pašvaldības organizētā aptaujā, kas jāmeklē pašvaldības interneta vietnē. Atsauksmes gaida arī redakcija.
I. Sedleniece uzsver – šis kolberģiešiem ir svarīgs jautājums. “Ejot uz tikšanos ar pašvaldību, jāsaprot, uz kādiem nosacījumiem ir pieļaujama šāda pievienošana un vai tā vispār ir aktuāla vietējiem cilvēkiem. Ko pašvaldība var piedāvāt tādu, lai Kolberģa iedzīvotāju jau tā skaisto un mierīgo dzīvi padarītu vēl labāku?” jautā ciema iedzīvotāja un 24. septembrī cer sagaidīt atbildes.
Komentāri