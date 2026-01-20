Abonē! E-avīze
Otrdiena, 20. janvāris
Oļģerts, Orests, Aļģirds, Aļģis
Kolberģa ciemu Alūksnei nepievienos

08:48 20.01.2026

Agita Bērziņa

Pirmdien, 19. janvārī, Alūksnes novada pašvaldības domes Attīstības komitejas deputāti pieņēma lēmumu izdarīt grozījumus komitejas 2025. gada 15. augusta lēmumā par pilsētas robežu paplašināšanu un teritorijas ar īpašiem noteikumiem ap Alūksnes ezeru noteikšanu, no tā svītrojot ieceri pievienot Kolberģa ciemu Alūksnei un noteikt ap Alūksnes ezeru teritoriju ar īpašiem noteikumiem. Līdz ar to novada jaunajā teritorijas plānojumā netiks paredzēts Kolberģa ciemu pievienot Alūksnei, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

19. janvārī Attīstības komitejas deputāti pauda konceptuālu atbalstu Kolberģa ciema iespējamai paplašināšanai Šūpalu virzienā. Tas saistīts ar pašvaldībā saņemtiem priekšlikumiem par nekustamo īpašumu pievienošanu ciema teritorijai ar mērķi mainīt funkcionālo zonējumu no lauksaimniecības zemes uz savrupmāju teritoriju, kas pieļauj iespēju sadalīt zemes gabalu par diviem hektāriem mazākās vienībās.

Novada jaunā teritorijas plānojuma izstrāde vēl turpinās un par tā 1. redakciju iedzīvotāji varēs izteikt viedokli publiskās apspriešanas laikā, par ko pašvaldība sniegs atsevišķu informāciju.

