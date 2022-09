Ko un kā skolēni mācīsies jaunajā mācību gadā? 

Sācies jaunais 2022./ 2023. mācību gads. Pēc diviem gadiem, kas aizvadīti pandēmijas ēnā un bijuši izaicinājumu pilni mācību procesa organizēšanā, kas noritējis gan attālināti, gan klātienē, skolēni atkal atgriežas skolas solos. Par to, kā tas aizritēs Alūksnes novada skolās, saruna ar Alūksnes novada Izglītības pārvaldes vadītāju Guntu Kupču, metodiķēm Silvu Zariņu, Baibu Lietapuri un Ingu Meirāni.

Piemēram, atšķirīga no iepriekšējā mācību gada ir mērķdotācijas saņemšana un tās sadales kārtība. Pagājušajā mācību gadā to līdz katrai skolai aprēķināja IZM, bet šogad saņem pašvaldība un apstiprina kārtību tās sadalei. “Alūksnes novads nav ar mīnusa zīmi pret pagājušo mācību gadu. Mācību satura apguvei 7., 8., 9. klasēs jānotiek atsevišķos klašu komplektos, bet ir klases, kurās skolēnu skaits ir ļoti mazs – tikai divi skolēni. Šobrīd esam veikuši provizoriskos aprēķinus. 7. – 9. klasēs, kurās ir nepietiekošs skolēnu skaits, mācībuprocess tiks organizēts mācīšanās grupās, apvienojot divu secīgu klašu izglītojamos. Mērķdotāciju precīzāk varēs modelēt, kad būs apstiprināts galīgais skolēnu skaits. Šobrīd esam situāciju modelējuši tā, lai skolas varētu uzsākt mācību procesu no 1. septembra. Ja parādīsies lielāks finansējums, tad ir iespēja, ka varētu būt vēl kāds atbalsts, bet paredzu, ka citu pienākumu samaksa ir neiespējama skolām, kur skolēnu skaits ir 50 un mazāks,” skaidro G. Kupča.

Runājot par gatavošanos šim mācību gadam ierobežota budžeta apstākļos, G. Kupča atzīst, ka vajadzības izglītības iestāžu attīstības jautājumu risināšanai tikai krājas, vajadzību ir daudz un tās pieaug. Kārtējo uzturēšanas izdevumu, veicamo darbu izmaksas ir ievērojami augušas.

