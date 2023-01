Kļūst par domes deputāti

Iluta Apine no Apes kļuvusi par Smiltenes novada pašvaldības domes deputāti. Viņa ieņem Ilzes Verginas vietu, kura pieņēmusi mandātu 14. Saeimā. I. Apine pēc vēlēšanu rezultātiem bija nākamā kandidāte no partijas “Jaunā Vienotība”.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Ikdienā I. Apine vada Apes pirmsskolas izglītības iestādi “Vāverīte”. Pieņemot deputātes mandātu Smiltenes novada pašvaldības domē, viņa darbosies arī Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgajā komitejā un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgajā komitejā. Pirmā domes sēde, kurā piedalījās I. Apine, bija pērnā gada 29. decembrī.

Iedzīvotāju atbalsts

“Ziņa par to, ka man jākļūst par deputāti, bija negaidīta un pēkšņa. Smiltenes novada domes sastāvā turpmāk būsim divi deputāti no bijušā Apes novada domes sastāva, tādēļ ir cerība, ka varēsim iespaidot lēmumu pieņemšanu par labu kādreizējam Apes novadam,” stāsta I. Apine. Atgādinām, ka Smiltenes novada domes sastāvā ievēlēja apenieti Astrīdu Harju –

bijušo Apes novada domes priekšsēdētāju. Viņa ir arī Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece. “Reizēm arī viena balss ir ļoti svarīga un var būt izšķiroša,” teic I. Apine. Viņa gan neslēpj, ka lēmumu kļūt par deputāti rūpīgi izvērtējusi un pārdomājusi. “Tieši Apes iedzīvotāji mani iedrošināja, sakot, ka jāiet un jādara. Atbalsts ir ļoti svarīgs. Visi novēl izturīgu un priecājas, ka no Apes vēl kāds ir Smiltenes novada domē,” saka deputāte.

Jāattīstās visam novadam

I. Apine bija deputāte divos sasaukumos Apes novada domē. “Ir būtiskas atšķirības, dzīvojot un strādājot mazā novadā un tagad lielā. Mazā novadā cits citu zinājām un cits par citu turējām rūpi. Bija arī vienošanās, ka novadā līdzvērtīgi jāattīstās visām apdzīvotajām vietām. Šobrīd mēģinu iepazīt Smiltenes novadu, kas teritorijas ziņā ir lielāks. Protams, esmu par to, ka attīstībai jābūt vienmērīgai visā novada teritorijā. Jāsadzird cilvēki, jāsaredz problēmas un jāmēģina darīt,” teic I. Apine.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Kādi būtu svarīgākie darbi, ko gribētos paveikt? “Izglītība ir man sirdij tuva, tādēļ kā deputāte mēģināšu sakārtot dažus jautājumus tieši izglītībā. To jau šobrīd aizsākusi ļoti labi darīt izglītības pārvalde, un man būs iespēja iesaistīties un turpināt procesus. Apes iedzīvotājiem sāpīgs jautājums ir dzīvojamās platības trūkums jaunajām ģimenēm, kas ienāk dzīvot mūsu pusē. Ja ir, kur dzīvot, viņi paliek, un no tā iegūst gan darba vietas un uzņēmēji, gan izglītības iestādes. Smiltenē šobrīd runā par jaunu māju celtniecību, kādēļ gan kā nākamā vieta nebūtu Ape,” prāto I. Apine.