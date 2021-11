Klientus bez Covid-19 sertifikātiem turpinās apkalpot tikai pirmās nepieciešamības veikalos

Foto: hansab.com

No šodienas līdz ārkārtējās situācijas beigām nākamā gada 11.janvārī “nedrošajā režīmā” jeb bez Covid-19 sertifikātu uzrādīšanas turpinās darboties tikai pirmās nepieciešamības veikali, otrdien nolēma valdība.

Bez Covid-19 sertifikātiem būs pieejami tirdzniecības pakalpojumi iekštelpās, ja kopējā apmeklētājiem publiski pieejamā telpu platība nav lielāka par 1500 kvadrātmetriem un ja ir atsevišķa ieeja, varēs darboties pārtikas veikali, medicīnas preču veikali, optikas veikali, dzīvnieku barības veikali, preses tirdzniecības vietas, higiēnas preču veikali.

Šajās tirdzniecība vietās, izņemot aptiekas, jānosaka tāds maksimālais apmeklētāju skaits, lai nodrošinātu ne mazāk kā 25 kvadrātmetri no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju. Savukārt aptiekās, kas veic vakcināciju pret Covid-19 vai izsniedz testēšanas sertifikātus, noteikta prasība vienai personai nodrošināt ne mazāk kā 15 kvadrātmetrus no publiski pieejamās telpu platības.

Tāpat epidemioloģiski nedrošā vidē jeb “sarkanajā” drošības režīmā strādās – degvielas uzpildes stacijas, autoostas un dzelzceļa stacijās esošās biļešu tirdzniecības kases, kurās tiek pārdotas biļetes tikai uz iekšzemes maršrutiem, kā arī tirgi ārtelpās un ielu tirdzniecības vietas, tirdzniecības pakalpojumu sniedzējam un pircējiem ielu tirdzniecības vietās un atklātā tirgus teritorijā tirdzniecības laikā lietojot sejas maskas.

Tikmēr pretēji – “zaļajā” režīmā jeb ar Covid-19 sertifikātu – tirdzniecības pakalpojumus varēs sniegt jebkurā tirdzniecības vietā iekštelpās, nosakot tādu maksimālo apmeklētāju skaitu, lai nodrošinātu ne mazāk kā 15 kvadrātmetri no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju, kā arī lietojot mutes un deguna aizsegus.

Visās tirdzniecības vietās iepirkšanās līdzekļu, tai skaitā grozu, ratu vai tirdzniecības dalībnieka nodrošināto iepirkšanās somu skaits kopā nedrīkst pārsniegt maksimāli atļauto apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā. Ja tirdzniecības vietā tiek nodrošināta iepirkšanās līdzekļu pieejamība apmeklētājiem, atrašanās tirdzniecības vietā bez iepriekš minētajiem iepirkšanās līdzekļiem ir aizliegta.

Tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietu darba laiks noteikts no plkst.6 līdz plkst.21, izņemot pirmās nepieciešamības preču veikalus, kas drīkst darboties bez darba laika ierobežojumiem.

Tāpat uz visu ārkārtējās situācijas laiku aizliegta ielu tirdzniecības organizēšana, piemēram, gadatirgu, Ziemassvētku tirdziņu un tam līdzīgu tirdzniecības pasākumu organizēšana.

Savukārt brīvdienās un svētku dienās aizliegta tirdzniecības pakalpojumu sniegšana tirdzniecības centros, kur telpu platība ir virs 1500 kvadrātmetriem un ir vismaz piecas tirdzniecības vietas, izņemot iepriekš minētās pirmās nepieciešamības tirdzniecības vietas un pirmās nepieciešamības pakalpojumu sniegšanas vietas. Vienlaikus tirdzniecības centros brīvdienās un svētku dienās atļauta būs arī tādu pakalpojuma sniegšanas vietu un tirdzniecības vietu darbība, kurām ir atsevišķa ieeja un tiek nodrošināta apmeklētāju plūsmas nodalīšana no tirdzniecības centra koplietošanas telpām.

Vienlaikus attālināti iegādāto preču izsniegšana iekštelpās tirdzniecības vietās, kas strādā epidemioloģiski drošā vidē, jāorganizē, nodrošinot atsevišķu apmeklētāju plūsmu, kas pilnībā tiek nodalīta no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem tirdzniecības pakalpojumiem un ar atsevišķu ieeju, vai arī izsniedzot preces ārpus telpām.

Tirdzniecībai noteiktās prasības neattiecas uz tirdzniecības vietām ieslodzījuma vietās.

Par izmaiņām apmeklētāju apkalpošanā no šodienas paziņojuši arī lielākie pārtikas mazumtirgotāji. Tostarp lielā formāta “Maxima” XX un XXX veikali būs pieejami tikai ar Covid-19 sertifikātiem, savukārt “Maxima” X veikali darbosies “sarkanajā režīmā”.

No šodienas tiks pagarināts arī veikalu darba laiks – lielākā daļa mazā formāta jeb “Maxima” X veikalu strādās “sarkanajā” režīmā un būs atvērti ikvienam pircējam no plkst.7 līdz 23. Savukārt vairums lielā formāta “Maxima” XX un XXX veikali, kas strādās “zaļajā” režīmā, būs pieejami pircējiem ar Covid-19 sertifikātiem un strādās no plkst.8 līdz 22.

Tikmēr visi mazumtirgotāja SIA “Rimi Latvia” hipermārketi, kā arī “Rimi Mini” veikali, kas atrodas iekšā tirdzniecības centros, būs pieejami tikai apmeklētājiem ar Covid-19 sertifikātu.

“Rimi” hipermārkets tirdzniecības centrā “Origo” strādās no plkst.7 līdz 23, Savukārt “Rimi” hipermārketi “Valdemāra”, “Salaspils”, “Mārupe” un “Stirnu” būs atvērti no plkst.7 līdz 22. Pārējie “Rimi” hipermārketi visā Latvijā strādās no plkst.8.00 līdz 22.

Visi “Rimi Express” veikali turpmāk strādās “sarkanajā režīmā”, tāpat kā lielākā daļa “Rimi Mini” veikalu visā Latvijā.

Savukārt “sarkanajā režīmā” būs atvērti visi “Lidl” veikali, kuri no šodienas strādās katru dienu no plkst. 7.00 līdz 23.00.

Kā ziņots, Ministru kabinets 9.novembrī apstiprināja detalizētu regulējumu “dzīvei no 15.novembra”, kas paredz lielāku brīvību pakalpojumu saņemšanā cilvēkiem ar Covid-19 sertifikātiem, komandantstundas atcelšanu, kā arī izglītības nodrošināšanu klātienē.