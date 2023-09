Klāt jaunā abonēšanas sezona

2023.gada 1.oktobrī sākas jaunā abonēšanas kampaņa – Atver un ieraugi pasauli! Latvijas Pasts 2024.gadam piedāvā abonēt kādu no kopumā 458 Latvijas vai ārvalstu preses izdevumiem. Starp tiem ir 90 Latvijā izdoti laikraksti un 183 žurnāli. Ērtāk un izdevīgāk preses izdevumu abonementus iespējams noformēt interneta vietnē www.abone.lv, bet abonēt var arī jebkurā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, pie pastnieka vai zvanot uz Latvijas Pasta informatīvajiem tālruņiem 67008001 un 27008001.

Kā katru gadu, arī šogad 1.oktobrī sākas Latvijas Pasta tradicionālā abonēšanas kampaņa nākamajam gadam, un tās ietvaros abonēšanai iespējams izvēlēties kādu no 458 preses izdevumiem – Latvijā vai ārvalstīs izdotiem laikrakstiem un žurnāliem. Šā gada abonēšanas kampaņas sauklis – Atver un ieraugi pasauli – aicina iedzīvotājus izzināt daudzveidīgo pasauli caur žurnālu un laikrakstu lappusēm, neizejot no mājas vai jebkuras citas iemīļotas lasīšanas vietas.

“Mēdz teikt, ka pasaule mainās pārāk strauji, un mēs riskējam nepaspēt, nebūt par visu informēti, nesaprast likumsakarības. Taču līdz ar mainīgo pasauli ir mainījusies arī prese – avīzes un žurnāli. Un tas nemaz nav slikti. No ikdienas ziņu atstāstiem prese kļuvusi par to informācijas nesēju, kur dominē notikumu analīze, aktuāli viedokļi, personību dzīvesstāsti, vēsturisku, kultūras, izklaides vai zinātnes informācijas apkopojumi. Tātad – mēs koncentrētā veidā varam iegūt to, kas ļauj mums vēlāk jau pašiem izdarīt savus secinājumus, uz patiesas un drošas informācijas pamata būvēt savu pasaules ainu. Un mēs varam paspēt, varam būt informēti, varam saprast likumsakarības. Lai veiksmīga lasīšana 2024. gadā!” pauž Latvijas Pasta valdes priekšsēdētāja Beāte Krauze-Čebotare.

Ar Latvijas Pastā abonēšanai piedāvātajiem izdevumiem iespējams iepazīties Latvijas Pasta e-abonēšanas vietnē www.abone.lv vai Laikrakstu un žurnālu abonēšanas katalogā 2024.gadam, kas pieejams visās pasta nodaļās, citās pasta pakalpojumu sniegšanas vietās un pie pastniekiem, kā arī tiek piegādāts to abonentu pastkastītēs, kas kādu no preses izdevumiem abonējuši pēdējā gada laikā.

No 1.oktobra līdz 27.decembrim Latvijas preses izdevumu abonementus iespējams noformēt www.abone.lv, visās pasta pakalpojumu sniegšanas vietās un pie pastnieka. No 1.oktobra līdz 18.decembrim abonēt Latvijā izdotos laikrakstus un žurnālus iespējams, arī zvanot uz Latvijas Pasta informatīvajiem tālruņiem 67008001 un 27008001.