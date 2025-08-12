Foto: Kiosks “dodas” prom

Vēsturisks brīdis – šodien Alūksnes pilsētas centru atstāj “Narvesen” kiosks, kurš kopš 1. jūlija tika slēgts nerentabilitātes dēļ. Mainījušies cilvēku paradumi, presi un citas lietas, ko iedzīvotāji iegādājās kioskā, nu var nopirkt jebkurā lielveikalā. Tāpat pilsētas centrā mainījusies cilvēku plūsma – vairs nav tik daudz sabiedriskā transporta lietotāju, arī centrs kā tāds ir novirzījies uz lielveikalu pusi.
Kiosks šajā vietā, Pils ielā 68, stāvējis stāvējis 30 gadus un vēl pirms tam, kad šo laukumiņu rotāja strūklaka un soliņi. Pirms “Narvesen” modernā kioska te bija “Preses apvienības” kiosks, kurā tirdzniecība notika caur lodziņu.
Kioska slēgšanas brīdī uzrunātie apmeklētāji bija sašutuši par šādu nepatīkamu jaunumu, vienlaikus saprotot, ka uzņēmēji lūko, lai komercdarbība būtu izdevīga un nevar paturēt neizdevīgu tirdzniecības vietu.
Pēc durvju slēgšanas kiosks apmēram mēnesi nostāvēja pilsētas centrā, un šodien, 12. augustā, tas tika demontēts un aizvests (video var skatīt medija Facebook vietnē). To paveica divi cilvēki, ar smago automašīnu un pacēlāju.
Kā pastāstīja Alūksnes novada pašvaldības policijas inspektors Gints Teterovskis, kioska būve ir piecus metrus plata, tādēļ tā satiksmes drošības labad jāpavada ar konvoju, ko nodrošina pašvaldības policija. Arī inspektors, kurš ir alūksnietis, atzina, ka ir zināma zaudējuma sajūta, jo būve centrā nostāvējusi ilgi, un pauž cerību, ka šī vieta iegūs kādu jaunu veidolu.
Pavadīt savu teju divdesmit gadus ilgo darba vietu – kiosku – bija ieradusies arī SIA “VPP” vadītāja, bijusī “Narvesen” franšīzes ņēmēja Valentīna Frīdenberga. Viņa pauda nožēlu par notikušo, taču zināja stāstīt, ka kiosks turpinās “dzīvot”, jo to iegādājusies kāda privātpersona Balvos, kura nodarbojas ar ziedu audzēšanu. Tur arī smagā automašīna šodien būvi nogādājusi.
Notikuma vietā uzrunāju arī jauno kioska saimnieku – novadnieku Ilvaru Čubaru, kurš dzīvo Balvos, un kiosku iegādājies personīgām vajadzībām. “Var teikt – plānots dot kioskam otru dzīvi. Tā tikai pirmajā acu uzmetienā šķiet, ka būve ir maziņa. Kad no tā izvāca iekārtas, sapratu, ka tas ir pietiekami liels, lai tajā mierīgi iekārtotu virtuvi vai ko tamlīdzīgu,” viņš stāsta, sīkāk kioska pielietojumu neatklājot.
Iepriekš jau vēstījām par “Narvesen” kioska slēgšanu Pils ielā Alūksnē, pēc tam saņemot iedzīvotāju atsauksmes un jautājumus gan par to, ka pietrūcis informācijas par kioska slēgšanu, gan ar interesi – kas šajā laukumā būs turpmāk.
Alūksnes novada pašvaldība sociālajos tīklos skaidro – tā kā zemesgabals, uz kura atrodas kiosks, nepieder pašvaldībai, komersantam ar pašvaldību nav līgumisku attiecību un nebijis pienākums informēt par darbības pārtraukšanu, tādēļ arī pašvaldība šo vēsti uzzinājusi no mediju ziņas.
“Ņemot vērā izmaiņas, kas pilsētvidē izveidosies pēc kioska demontāžas, pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis uzdeva Būvvaldei apsekot teritoriju Pils ielā 68. Pēc apsekojuma Būvvalde teritorijas īpašniekam nosūtījusi vēstuli, kurā lūgts sakopt teritoriju, demontēt vai atjaunot žoga konstrukciju, kā arī sakārtot bruģēto laukumu atbilstoši drošas un kvalitatīvas vides prasībām,” vēstīja pašvaldība.
Komentāri (1)
Irāņu atbalsta punkts tiek likvidēts. Tagad Analojam kafijas vietā Alūksnes ezera ūdens un maksimas ļoti laba maize par 39 kapeikām. Vai Alūksnē nav ļoti labi?