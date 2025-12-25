Katrs Paldies kā skaista Ziemassvētku dāvana

Šis laiks atgādina, cik svarīgi ir apstāties un ieraudzīt labo, kas ikvienu pavadījis gada garumā. Nereti mēs savā steidzīgajā ikdienā paskrienam garām mazajiem, bet svarīgajiem notikumiem – labajiem līdzcilvēku vārdiem, klātbūtnes sajūtai, palīdzīgai rokai. Kad apstājamies, tā ir iespēja atcerēties, cik daudz patiesībā saņemam – no ģimenes, draugiem, kolēģiem, kaimiņiem, no cilvēkiem, kuri varbūt pat nepamanīja, ka viņu labais darbs nozīmēja tik daudz.
Ziemassvētki ir īstais brīdis pateikt “paldies”, uz ko aicinājām mūsu lasītājus, priecājoties par atsaucību. Saņēmām daudz vēstuļu un zvanu – par ārstu rūpēm, sociālo darbinieku atsaucību, uzņēmēju atbalstu, kopienas saliedētību, ģimenes mīlestību un nesavtīgiem darbiem, kas iedvesmo apkārtējos. Katrs stāsts apliecina, ka labestība dzīvo līdzās – darbos, vārdos un attieksmē un vēlreiz apliecina pateikta “paldies” nozīmību! Lai šie stāsti jūs iedvesmo!
Paldies dakterei!
Olita Baltiņa: “Sirsnīgs paldies Aritas Prindules ģimenes ārstu praksei – A. Prindulei, Samantai Šukstai, Dailai Mazitānei un Astrīdai Grīnbergai. Paldies par sirsnību un laipnību, kad atvedu bērnus uz vizītēm ar lielākām vai mazākām bēdām. Paldies, ka jūs mums esat!”
Cilvēks īstajā vietā
Olita Baltiņa: “Pateicība Gunitai Girbei no Alūksnes sociālo lietu pārvaldes. Paldies, ka esat tik atsaucīga, pretimnākoša un sirsnīga! Ļoti novērtēju Jūsu darbu.”
Atbalsts sportistiem jubilejā
Iveta Kovtuņenko: “Vēlos vismīļāko paldies pateikt restorānam “Bahnhofs hotel”, kafejnīcām “Pajumte”, “Es Te Cafe”, “Benevilla”, “Pie Martas”, ģimenes atpūtas centram “Ferdinands” un SIA “Alūksnes putnu ferma” īpašniekiem par atbalstu un sarūpētajiem pārsteigumiem mūsu ūdens motosportistiem kluba “Nord Ost” 20 gadu jubilejas pasākumā! Lai 2026. gads pilns mīlestības, prieka un laimes!”
Gaišums visa gada garumā
Gita Tortuze: “Ziemassvētku laiks ir brīdis, kad sirds pati meklē ceļu pie tiem, kuri dāvājuši gaišumu visa gada garumā. Mana vislielākā pateicība šajos svētkos aizceļo pie pensionāru biedrības “Sudrabs” valdes – cilvēkiem, uz kuriem vienmēr varu paļauties. Paldies par drošības sajūtu un kopābūšanu!
Siltu paldies saku arī Alūksnes novada Kultūras centra vadībai par viņu neviltoto ieinteresētību un atvērto sirdi mūsu iecerēm.
Taču vismīļākais un personīgākais paldies par ikdienas rūpēm, neizmērojamo palīdzību un sirdssiltumu pienākas manam znotam Zigmāram Krūmiņam. Tu esi mans lielais atbalsts.
Lai Jums visiem gaiši Ziemassvētki un lai jaunais, 2026., gads atnes veselību un saticību ikvienā mājā!”
Vislabākajiem vecākiem pasaulē
Didzis Bičevskis: “Vārdiem nav aprakstāms un izsakāms lielu lielais paldies maniem vislabākajiem vecākiem pasaulē – Dzintrai un Ivaram! Kopš sevi atceros, tās ir rūpes visos līmeņos
– bez vārdiem, ar darbiem, skatienu, palīdzīgu roku un sirdssiltumu ik uz soļa. Tā ir beznosacījuma mīlestība. Ļoti lepojos ar saviem vecākiem, jo rūpes par mani un māsu Danu neaprobežojas tikai ar mums. Simtiem cilvēku to ir sajutuši dzīves laikā, jo viņi nekad neatsaka, palīdz, stiprina, uzmundrina. Vecāki, paldies jums par visu – jūs mani esat izveidojuši tādu, kāds esmu, un es ļoti mīlu jūs. Veselību tonnām, priecīgus Ziemassvētkus un lai jaudīgs un priekpilns nākamais gads!”
Svētku pārsteigums Annas senioriem
Seniore no Annas pagasta: “15. decembra rītā man bija negaidīti ciemiņi – Annas pagasta pensionāru padomes priekšsēdētāja Inese Skudra kopā ar komandu. Viesi dziedāja Ziemassvētku dziesmu, veltīja man skaistus un emocionālus vārdus, kā arī uzdāvināja saldumu paciņu. Tas bija tik sirsnīgs dienas iesākums! Paldies par šādu patīkamu žestu. Apsveicama iniciatīva, ceru, ka tā notiek arī citos pagastos. Tā kā Alūksnes novada pašvaldība kļuvusi skopa un vairs nedāvina Ziemassvētku paciņas, šādi mirkļi ir īpaši aizkustinoši. Biju tik priecīga, ka gandrīz zaudēju valodu, paldies par šo skaisto rītu!”
Paldies rosīgajiem Ziemeru senioriem!
Lolita Zvirgzda un Ilze Kaktiņa – Ziemera pagasta senioru kopas vadītājas: “Liels, silts paldies mūsu pagasta senioriem. Paldies par viņu klātbūtni, atbalstu – viņi ir tie, kuri palīdz uzturēt pagasta senioru kultūras dzīvi, ikdienu. Mēs visi kopā esam ļoti draudzīgi un saliedēti, vienmēr valda ģimeniska gaisotne. Ceram uz tādu pašu sadarbību arī nākamajā gadā – paldies Ziemera pagasta ļaudīm, ka viņi ir tik aktīvi un pretimnākoši. Nespējam iedomāties, kāda būtu dzīve bez šiem jaukajiem senioriem. Mēs sanākam kopā Māriņkalna tautas namā, tādēļ mīļš paldies arī visai tautas nama komandai – vadītājai, apkopējai, tehniskajiem darbiniekiem. Novēlam stipru veselību, lai ir balti un sirsnīgi Ziemassvētki!”
Pārsteigumu sagādā zemessargi
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās aprūpes centrs “Pīlādži”: “Ir Ziemassvētku laiks, kad vairāk piedomājam par sirds siltumu, rūpēm vienam pret otru un dāvināšanas prieku. Strādājot un aprūpējot mūsu centra ļaudis, bieži nākas sadarboties ar medicīnas darbiniekiem. Gribam īpaši lielu paldies izteikt centra iemītnieku ģimenes ārstiem, ārstiem speciālistiem, SIA “Alūksnes slimnīca” dakteriem un medicīnas personālam, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem, kā arī paliatīvās aprūpes personālam. Viņi visi ar savu nesavtību, rūpēm un gādību sniedz medicīnisko atbalstu. Priecājamies par atsaucību un ieinteresētību atrisināt ikviena mūsu centra iemītnieka veselības problēmas.
Jau ceturto gadu aprūpes centra iemītniekus iepriecina Ziemeru pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes grupiņa “Bitīte” – paldies par to, ka atceraties un izrādāt cieņu pret sirmajiem ļaudīm. Paldies arī par Zemessardzes 31. kājnieku bataljona un Ziemassvētku vecīša sveicienu iemītniekiem – tas bija negaidīts pārsteigums!”
Paldies balsotājiem!
Gunita Kaņepe: “Sirsnīgs paldies visiem, kuri ar savu balsojumu atbalstīja Liepnas pagasta projektu “Parka soliņi Liepnā”. Kopā varam daudz.” Lasītāji noteikti atminas, ka rudenī notikušajā līdzdalības budžeta konkursā balsotāji lielāko atbalstu pauda no Liepnas pagasta iesniegtajam projektam, kas paredz uzlabot infrasruktūru”.
Dāsnums iedvesmo jauniešus
Inese Marķitāne: “Šogad Alūksnes pilsētas skolu jaunatnes militārās sporta spēles “Lāčplēša stafete 2025” kļuva par patiesi īpašu notikumu ne tikai bērniem, bet visai mūsu kopienai, un tas nebūtu iespējams bez jums, mūsu dāsnajiem atbalstītājiem. Sirsnīgs paldies par jūsu uzticēšanos, atsaucību un vēlmi palīdzēt radīt prieku un motivāciju jauniešiem. Katra jūsu sagādātā balviņa bērnu acīs pārvērtās sajūsmā un lepnumā – jūs palīdzējāt šiem jauniešiem sajust, ka viņu pūles un drosme ir novērtēta. Paldies par jūsu laiku, resursiem un vēlmi būt daļai no šī piedzīvojuma. Jūsu atbalsts ir dāvana mūsu nākotnei, stiprinot bērnos ticību saviem spēkiem. Lai jūsu sirsnība un atvērtība atgriežas pie jums tikpat gaišā un bagātīgā veidā, kādā jūs to dāvājāt mums! Lai šajos svētkos pie jums atnāk sajūta, ka jūsu labestība nav bijusi tikai balva bērniem, bet patiesi dziļš pieskāriens kāda maza cilvēka sirdij. Novēlu, lai brīdī, kad iedegsiet Ziemassvētku sveci, jūs paši sajustu to siltumu, ko šogad dāvājāt citiem!
Paldies par sadarbību un atbalstu: Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai, Alūksnes novada pašvaldībai, NBS Kājnieku skolai, Zemessardzes 31. kājnieku bataljonam, SIA “JM Grupa”, AS “Diāna”,“Mājai un dārzam”, SIA “Impress Print”, SIA “Unti”, SIA “Rijupe”, “RE Burbulis” un īpaši Raivim Podrezovam, Alūksnes putnu fermai, biedrībai ”Paši” un Gintai Priedītei, Uģim Puzulim, SIA ”Baltic Restaurants Catering”, AS “Almo Hardwood”, pašvaldības iestādei “Spodra”.”
Lai izturība arī turpmāk!
Solvita Rateniece: “Alūksnes Invalīdu biedrība saka sirsnīgu paldies Guntai Jermacānei par biedrībā ieguldīto lielo un neatlaidīgo darbu. Guntiņ, novēlam arī turpmāk Tev veselību un izturību!”
Uzņēmēju atbalsts izglītībai
Smiltenes tehnikuma Alsviķu struktūrvienības kolektīvs:
“Paldies tiem uzņēmējiem, kuri devuši iespēju audzēkņiem ar prakses vietām: SIA “ZZ Wood Works” – Ivars Zaharenoks, SIA “Unti” – Aigars Pepernieks, SIA “GMS studio” – Solvita Bērziņa un SIA “Jaunpuntuži” – Fjodors Jeromins. Lai mēs vienmēr varētu nokļūt no punkta A uz B, par to parūpējas vienmēr atsaucīgais Aleksandrs Piculs – SIA “MIA MAKS”, kā arī pateicība AS “Talsu autotransports”. Mums ir veiksmīga sadarbība ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Valsts pašvaldības policiju, kā arī ar Alūksnes novada Sociālo dienestu un bāriņtiesu. Paldies par atsaucību un atbalstu.
Ja brīnumam tic, tas piepildās.
Ja brīnumu gaida, tas atnāk.
Ja brīnumā dalās, tas sagādā prieku!”
Satikšanās prieks
Lasītāju klubiņš “Pipariņš”: “Gaišus, mīļus Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno gadu novēlam mūsu Jaunalūksnes pagasta Bejas bibliotekārei Mudītei Rusakovai. Paldies viņai par lasītāju klubiņa ikmēneša organizētajām nodarbībām, satikšanās prieku un kopā darbošanos! Mēs vienmēr gaidām šīs jaukās tikšanās reizes!”
Par atbalstu ikdienā
Inta no Alūksnes: “Sirsnīgs paldies Ilgai un Jānim Bindemaņiem par atbalstu un palīdzību ikdienā.
Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus!”
Ziemassvētku brīnums Kalncempjos
Dace Bernšteine: “Gribu teikt paldies kādam īpašam cilvēkam ar plašu sirdi – savam vīram Sandim. Šajos Ziemassvētkos viņš man teica: “Uzdāvinām saldumu paciņas visiem Kalncempju bērniem!”, un es, protams, piekritu, ļoti novērtējot šādu tuvākā cilvēka iniciatīvu. Sagatavojām 16 paciņas un sestdienas vakarā devāmies kā rūķi pie bērniem, un viņi piedzīvoja Ziemassvētku pārsteigumu! Mums bija arī palīgi – ne tikai dāvanu maiss, izrotāta eglīte, bet arī dziesmas un rotaļas. Ja katrs iesaistītos šādos it kā nelielos labdarības pasākumos, pasaule noteikti kļūtu daudz gaišāka un labāka. Manam vīram vienmēr svarīgi palīdzēt kādam, iepriecināt. Tas nav tikai Ziemassvētkos, bet arī ikdienā – paldies viņam par to!”
Par profesionalitāti un pacietību
Olderu ģimene: “Paldies ģimenes ārstam Alvim Ādamsonam un viņa komandai par profesionalitāti, uzticību, pacietību, spēju un vēlmi komunicēt ar saviem pacientiem. Paldies dakterim par labiem vārdiem, kas ļauj uz dzīvi raudzīties drošāk. “Labu darīt ir atdot no sava spēka citiem. Stiprs ir tas, kuram ir daudz spēka. Saule ir stipra, un laba sirds ir stipra,” ir teicis Rainis. Lai spēks un veselība!”
Pateicība domubiedriem
Līga Kandele, modiste: “Paldies visiem, kas atbalstīja un bija kopā, īstenojot gan lielākas, gan mazākas manas ieceres. Tikai dažas no tām: “BrīvBodeAlūksne”, “ModesBode-Alūksne”, “Rokdarbi pa vakaram”. Pateicos! Gaišus mums visiem Saulgriežus un radošu 2026. gadu!”
Paldies mammai!
Linda Frunza: “Paldies mammai Kristīnei, ka viņa vienmēr ir man blakus un atbalsta. Paldies par bezgalīgo mīlestību, rūpēm un ticību man ik uz soļa. Tu esi mans spēks, sirds miers un mājas.
Mīlu Tevi!”
Kā pasaku zemē!
Biruta Koknese: “Vislielākais paldies ģimenes ārstam Alvim Ādamsonam par izturību, laipnību un sapratni. Par visu labo, ko viņš darījis manā labā. Un vēl – pateicos Alūksnes novada pašvaldībai par skaistajām Ziemassvētku dekorācijām pilsētā! Vakaros, izejot ielās, Alūksnē var justies kā pasaku zemē!”
Lai miers katrā mājā!
“Alūksnes un Apes novada fonds”: “Liels paldies ikvienam, kurš ir ziedojis Fonda labdarības akcijās, iesaistījies mūsu darbā un palīdzējis radīt spēcīgākas un saliedētākas kopienas! Jūs esat darījuši un palīdzējuši darīt tik daudz labā! Paldies arī ikvienam Fonda brīvprātīgajam, jo īpaši Pāvelam Čornijam ar komandu par konvoju sagādāšanu un pašaizliedzīgu nogādāšanu uz Ukrainas frontes līnijām! Paldies ikvienam no jums un sirsnīgi sveicam šajos svētkos! Lai miers jūsu mājās un arī Ukrainā!”
Paldies no redakcijas!
Paldies katram, no kura “Alūksnes un Malienas Ziņu” kolektīvs saņēma sirsnīgus sveicienus, laba vēlējumus, pastkartītes un dāvanas svētkos – ja nu kādam darba dunā neatbildējām, tad tagad sūtām savu milzīgo PALDIES! Īpašs paldies “Spodrai” par Ziemassvētku egli, kas krāšņo biroja gaiteni, uzņēmumam “Cewood”, kas katru gadu parūpējas par skaistām sadarbības veltēm, un personīgi uzņēmuma Ziemassvētku rūķim Andai Podziņai, kura katram personīgi tās piegādā pat pirmssvētku lietū!
Paldies Siliņu – Grīnbaumu ģimenei Liepnā, kuri redakcijai sarūpēja saldu mākslas darbu – piparkūku namiņu! Katra sirsnīgā saruna mums, redakcijas darbiniekiem, ir skaistākā dāvana Ziemassvētkos, jo tā iedvesmo turpmākajiem darbiem.
Aivita Lizdika, Laura Felša, Sandra Apine
