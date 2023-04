Kas atbildēs par ceļa kvalitāti?

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Lai redzētu pārējos attēlus, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu.

Redakcijā vērsās alūksnietis Ilmārs (uzvārds redakcijas rīcībā), kurš regulāri mēro ceļu no Alūksnes līdz Malienas pagasta “Brenciem” (ceļš Alūksne- Liepna) un uzsver, ka šis ceļa posms ir katastrofālā stāvoklī. Viņš ar redakcijas starpniecību vēlas noskaidrot, kā tas var būt, ka salīdzinoši nesen klāts asfalta segums jau var būt tik sliktā stāvoklī, un pats galvenais - kurš atbildēs par to, ka tiek pieļauti tik nekvalitatīvi ceļu remonti.Jau sadrupis“Tas, kas uzreiz ir vizuāli konstatējams - jaunais ceļš viscaur ir ar bedrēm un plaisām. Pirms gada lietais asfalts faktiski ir sadrupis. Cenšoties noskaidrot cēloni, es bedrē nomērīju melnā seguma biezumu. Fotogrāfijās ļoti labi var redzēt, kā atšķiras seguma krāsa - tumšāk melna un gaišāka. Saprotu, ka tur, kur tumšāks, ir vairāk bituma, kur gaišāks - tur mazāk. Bitums šajā klājumā ir ļoti plāns. Tāpat šajā ceļa posmā uzlikta zīme ar ātruma ierobežojumu 70 kilometri stundā. Esmu skatījies skaidrojošos sižetus, kur paskaidro, ka šādu zīmi liek tāpēc, ka ceļam jānodilst līdz tādai pakāpei, kad tas vairs nav slidens, un tad šo ceļa zīmi var noņemt. Taču šī ceļa zīme stāv, kopš tur uzlikta, savukārt segums ir nodilis tik daudz, ka, šķiet, tas lietots desmit gadus, nevis tikai vienu. Akmentiņi spīd cauri! Pagājušajā gadā liets asfalts!” sašutis stāsta alūksnietis.Viņš uzsver, ka nav vienīgais, kurš ir sašutis par šo nekvalitatīvo ceļa posmu. “Mēs ar domubiedriem gaidām skaidrojumu no atbildīgajām institūcijām, bet ne bērnudārza līmenī, līdzīgi, kā komentēja Kolberģa ielas remonta neizdarības, bet konkrēti - kurš atbildēs par šādu nekvalitatīvu ceļa klājumu? Uzskatām, ka jāatbild arī pašvaldībai. Par šādām neizdarībām domes priekšsēdētājam Dzintaram Adleram faktiski būtu jāatkāpjas. Jā, saprotu, ka ne jau viņš ceļu remontē, bet gan “Latvijas Valsts ceļi”, taču novada vadībai būtu jākontrolē, vai iedzīvotāji ir dabūjuši solīto ceļa uzlabojumu. Dz. Adleram kā pašvaldības vadītājam ir jāiestājas par saviem iedzīvotājiem, par viņu dzīves kvalitāti, infrastruktūru,” uzskata Ilmārs.