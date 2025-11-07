Abonē! E-avīze
Piektdiena, 7. novembris
Helma, Lotārs, Pērle
weather-icon
+6° C, vējš 0.45 m/s, R-DR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Karavīri pirms svētkiem sakopj Alūksnes garnizona kapus

17:22 07.11.2025

Sandra Apine

440

Tradicionāli pirms Lāčplēša dienas Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas personāls sakopj Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru kapu kopiņas, 7. Siguldas Kājnieku pulka pieminekļa kalna un Alūksnes Garnizona kapu teritorijas, kā arī Kājnieku skolai piegulošā Alūksnes muižas parka teritoriju. Arī šī diena nebija izņēmums un Kājnieku skolas pārstāvji, bruņojušies ar grābekļiem, maisiem un ķerrām, stundas laikā iecerētos sakopšanas darbus Garnizona kapu teritorijā bija paveikuši.

Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas komandieris majors Jurģis Pavlovskis, kurš arī piedalījās talkā, pastāstīja, ka šī talka komandiera amatā viņam ir pirmā, taču sakopjamā teritorija nav sveša, jo Alūksnes kapsētā ir arī viņa dzimtas kapi. “Piedalās visi, kuri šodien ir brīvāki no citiem darba vai mācību uzdevumiem,” stāsta J. Pavlovskis.

Komandieris talkošanu neuzskata par apgrūtinājumu, drīzāk par pašsaprotamu pienākumu sakopt brīvības cīņu dalībnieku atdusas vietas. Ja vienlaikus karavīri var izdarīt labu darbu savai pilsētai, kuplākā skaitā raitāk paveicot sakopšanas darbus, tas tikai priecē. “Tas nav tikai pašvaldības vai bruņoto spēku darbs, tā ir mūsu un ikkatra iedzīvotāja pietāte pret vēsturi, atceroties un godinot brīvības cīņās kritušos – jo mēs taču ejam sakopt arī savu senču kapavietas. Man pat gribētos, lai šādās talkās iesaistās pēc iespējas vairāk cilvēku – karavīri, iedzīvotāji, kolektīvi, ģimenes – par to varētu nākotnē padomāt. Turklāt, gribētos, lai tas nav piespiedu kārtā, bet brīvprātīgi – no sirds,” saka Kājnieku skolas komandieris

Šāda kopīga talka raisa arī svētku sajūtas gaidāmās Lāčplēša dienas noskaņā. J. Pavlovskim tā būs pirmā Lāčplēša diena Alūksnē. “Šis kolektīvam ir rosīgs un intensīvs laiks – gatavošanās parādei, piemiņas brīdim. Galvenais apzināties, ka šie ir mūsu valsts svētki, kuriem pienācīgi jāsagatavojas, tie nav ķeksīša pēc. Ja zināsim, ko un kāpēc mēs svinam, ko godinām un pieminām, tad tie būs no sirds. Un pats galvenais ir novērtēt to, kas mums ir dots – brīvību, ko mūsu senči ir izcīnījuši un kas mums ir jānosargā,” saka J. Pavlovskis, sveiciet Alūksnes novada iedzīvotājus gaidāmajos valsts svētkos.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“Aizsapņošanās” - Alūksnes novada muzejā atklāta jauna ekspozīcija

10:40 01.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Militārās mācības Alūksnē

15:21 03.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Alūksnes novada basketbola čempionātā sievietēm (1)

15:16 02.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Veselības ministrs: “Mēs neatstāsim Latvijas iedzīvotājus bez palīdzības.”

13:10 04.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Diskutē par sabiedrības lomu civilajā aizsardzībā

14:58 05.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē vīrietis pie stūres 2,71 promilēs

09:46 03.11.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Kāda ir jūsu attieksme jautājumā par pievienošanos Stambulas konvencijai?
Rezultāti

Pasākumi

Sestdiena
8
Novembris
Sākums: 11:00

Izrāde ģimenēm ‘’Sunītis un kaķīte’’
Sestdiena
8
Novembris
Sākums: 16:00

Stāvizrādes šovs “Kailā patiesība”
Sestdiena
8
Novembris
Sākums: 19:00

Teātra pasākums “Mēs nokļuvām “Situācijā””
Sestdiena
8
Novembris
Sākums: 21:00

Svētku balle, spēlēs Vjačeslavs Bogdanovs
Sestdiena
8
Novembris
Sākums: 21:00

Balle kopā ar grupu “Putukvass”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Uldis komentē:

Foto: Alūksnes novada basketbola čempionātā sievietēm

TTT beidzot ir. TTT

19:28 06.11.2025

Uldis komentē:

Plāno izsludināt metu konkursu autoostas apkārtnes labiekārtošanai

Adlera sabiedriskā tualete mums uzsmaida foto un ne tikai foto, dzīvē ar kaut kur tur Alūksnē. Domāta Alūksniešiem un tūristiem.

17:01 27.10.2025

Uldis komentē:

Papildina ar zandartu mazuļiem

Tikai MAKSIMAS MAIZI. Zandarti garām.

15:58 24.10.2025