Karavīri pirms svētkiem sakopj Alūksnes garnizona kapus

Tradicionāli pirms Lāčplēša dienas Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas personāls sakopj Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru kapu kopiņas, 7. Siguldas Kājnieku pulka pieminekļa kalna un Alūksnes Garnizona kapu teritorijas, kā arī Kājnieku skolai piegulošā Alūksnes muižas parka teritoriju. Arī šī diena nebija izņēmums un Kājnieku skolas pārstāvji, bruņojušies ar grābekļiem, maisiem un ķerrām, stundas laikā iecerētos sakopšanas darbus Garnizona kapu teritorijā bija paveikuši.
Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas komandieris majors Jurģis Pavlovskis, kurš arī piedalījās talkā, pastāstīja, ka šī talka komandiera amatā viņam ir pirmā, taču sakopjamā teritorija nav sveša, jo Alūksnes kapsētā ir arī viņa dzimtas kapi. “Piedalās visi, kuri šodien ir brīvāki no citiem darba vai mācību uzdevumiem,” stāsta J. Pavlovskis.
Komandieris talkošanu neuzskata par apgrūtinājumu, drīzāk par pašsaprotamu pienākumu sakopt brīvības cīņu dalībnieku atdusas vietas. Ja vienlaikus karavīri var izdarīt labu darbu savai pilsētai, kuplākā skaitā raitāk paveicot sakopšanas darbus, tas tikai priecē. “Tas nav tikai pašvaldības vai bruņoto spēku darbs, tā ir mūsu un ikkatra iedzīvotāja pietāte pret vēsturi, atceroties un godinot brīvības cīņās kritušos – jo mēs taču ejam sakopt arī savu senču kapavietas. Man pat gribētos, lai šādās talkās iesaistās pēc iespējas vairāk cilvēku – karavīri, iedzīvotāji, kolektīvi, ģimenes – par to varētu nākotnē padomāt. Turklāt, gribētos, lai tas nav piespiedu kārtā, bet brīvprātīgi – no sirds,” saka Kājnieku skolas komandieris
Šāda kopīga talka raisa arī svētku sajūtas gaidāmās Lāčplēša dienas noskaņā. J. Pavlovskim tā būs pirmā Lāčplēša diena Alūksnē. “Šis kolektīvam ir rosīgs un intensīvs laiks – gatavošanās parādei, piemiņas brīdim. Galvenais apzināties, ka šie ir mūsu valsts svētki, kuriem pienācīgi jāsagatavojas, tie nav ķeksīša pēc. Ja zināsim, ko un kāpēc mēs svinam, ko godinām un pieminām, tad tie būs no sirds. Un pats galvenais ir novērtēt to, kas mums ir dots – brīvību, ko mūsu senči ir izcīnījuši un kas mums ir jānosargā,” saka J. Pavlovskis, sveiciet Alūksnes novada iedzīvotājus gaidāmajos valsts svētkos.
