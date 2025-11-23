Abonē! E-avīze
Svētdiena, 23. novembris
Zigrīda, Zigfrīda, Zigrīds
weather-icon
+3° C, vējš 1.34 m/s, R-DR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Kāpēc Pilssalas takā nav apgaismojuma?

07:50 23.11.2025

Agita Bērziņa

175

Sakoptā un pievilcīgā Alūksnes Pilssalas teritorija ir iecienīta gan tūristu vidū kā apskates objekts, gan vietējo iedzīvotāju vidū pastaigām un sportiskām aktivitātēm. Tomēr ir kāda nepilnība. Pastaigu takā gar Pilssalas malu, kur pat ieklāts bruģis, joprojām nav ierīkots apgaismojums. Laikraksta lasītājs vaicā – kāpēc tā un vai situācija tiks labota?

“Pastaigājoties pa Alūksnes Pilssalu, radās jautājums: kādēļ pastaigu takai gar pilsdrupām, virzienā uz Tīklu saliņu, nav uzstādītas apgaismojuma laternas? Gar taku redzamas vietas, kur tām vajadzētu atrasties, – ierīkotas pamatu pēdas, pievilkti elektrības kabeļi. Saskaitot sanāk, ka tur jābūt 12 laternām. Kur tās ir palikušas? Vai pastaigu taka ir nodota ekspluatācijā? Ja jā, kā komisija varēja nepamanīt, ka trūkst 12 apgaismojuma laternu? Kurš par to atbildīgs un kad tās tiks uzstādītas?” vaicā lasītājs.

Ar jautājumu vērsāmies Alūksnes novada pašvaldībā. “Projektā, kurā izbūvēja pieslēguma vietas, nebija paredzēti balsti. Šobrīd pašvaldībai nav pieejams finansējums šo darbu veikšanai,” lakoniski skaidro pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Ēvele. Tas nozīmē, ka pašlaik konkrētu plānu laternu uzstādīšanai nav un taka būs neapgaismota.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Pie kā ripo “Sudraba zīles” jeb Valsts svētkos godina rosīgos novadniekus

08:00 18.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Pasniegtas Alūksnes novada Jauniešu Gada balvas (papildināta foto galerija)

10:33 20.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Starp Latvijas izcilākajām izglītības iestāžu komandām

07:43 21.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Palīdzība vajadzīga tepat, nevis simts kilometru attālumā

08:00 19.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Klaiņojoši suņi saplosa aitas

08:00 20.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“Kopā mēs varam paveikt lielas lietas”

08:00 17.11.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Cik gatavs esi ziemai?
Rezultāti

Pasākumi

Otrdiena
25
Novembris
Visu dienu

Nodarbība sākumskolas vecuma bērniem “Otrais koncerts”
Otrdiena
25
Novembris
Sākums: 17:30

Lasītāju klubiņa “Iedvesmas avots” ikmēneša tikšanās
Trešdiena
26
Novembris
Sākums: 12:00

Lasītāju klubiņa tikšanās “Grāmata iedvesmai”
Ceturtdiena
27
Novembris
Sākums: 14:00

Erudīcijas spēle “Zināšanas un pieredze”
Piektdiena
28
Novembris
Sākums: 19:00

Komēdija “Traki laba diena”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Elita komentē:

Pagājušas 13 dienas, kopš pazudusi Diāna Bušmane: policija aicina atsaukties autovadītājus

Kā sokas meklēšanā? Ir jaunumi?

15:14 18.11.2025

Kaspars komentē:

“X Faktors” finālā – novadnieks Niklāss

Lai veicas tikpat labi kā "Koru Karos"! Tava Liepna par Tevi!

14:46 14.11.2025

Elita komentē:

Pagājušas 13 dienas, kopš pazudusi Diāna Bušmane: policija aicina atsaukties autovadītājus

Tā kā Diāna nav atradusies un pagājušas ir divas nedēļas, iesaistiet lūdzu armiju meklēšanā.

20:01 13.11.2025