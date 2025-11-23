Kāpēc Pilssalas takā nav apgaismojuma?

Sakoptā un pievilcīgā Alūksnes Pilssalas teritorija ir iecienīta gan tūristu vidū kā apskates objekts, gan vietējo iedzīvotāju vidū pastaigām un sportiskām aktivitātēm. Tomēr ir kāda nepilnība. Pastaigu takā gar Pilssalas malu, kur pat ieklāts bruģis, joprojām nav ierīkots apgaismojums. Laikraksta lasītājs vaicā – kāpēc tā un vai situācija tiks labota?
“Pastaigājoties pa Alūksnes Pilssalu, radās jautājums: kādēļ pastaigu takai gar pilsdrupām, virzienā uz Tīklu saliņu, nav uzstādītas apgaismojuma laternas? Gar taku redzamas vietas, kur tām vajadzētu atrasties, – ierīkotas pamatu pēdas, pievilkti elektrības kabeļi. Saskaitot sanāk, ka tur jābūt 12 laternām. Kur tās ir palikušas? Vai pastaigu taka ir nodota ekspluatācijā? Ja jā, kā komisija varēja nepamanīt, ka trūkst 12 apgaismojuma laternu? Kurš par to atbildīgs un kad tās tiks uzstādītas?” vaicā lasītājs.
Ar jautājumu vērsāmies Alūksnes novada pašvaldībā. “Projektā, kurā izbūvēja pieslēguma vietas, nebija paredzēti balsti. Šobrīd pašvaldībai nav pieejams finansējums šo darbu veikšanai,” lakoniski skaidro pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Ēvele. Tas nozīmē, ka pašlaik konkrētu plānu laternu uzstādīšanai nav un taka būs neapgaismota.
