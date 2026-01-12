Kāpēc izkāpt no dīvāna ir labākais lēmums šosezon?

Vai atceraties pagājušā gada ziemu? Pēc viena “sausā” gada daba beidzot iekrāsojās baltos toņos, un mēs atkal Alūksni klusām varam dēvēt par Latvijas ziemas galvaspilsētu, ar cerību, ka šogad sniegs uzkavēsies ilgāk un varēsim kārtīgi izbaudīt pasakainās ainavas un ziemas priekus.
Ir pienācis laiks noslaucīt putekļus no sporta inventāra, atrast pāri pazudušajam vilnas cimdam un beidzot kārtīgi iztrakoties pa sniegu. Šī ziema nav domāta dīvānā sēdēšanai – tā ir domāta, lai mēs pēc garā pārtraukuma atkal atcerētos, cik laba sajūta ir tad, kad pēc stundas uz kalna vai trasē vaigi deg, bet sirdī ir milzīgs prieks! Izskatās, ka esam noilgojušies pēc sniega, par to varēja spriest pēc cilvēku pūļiem uz kalniem pagājušajā nedēļā – mēs aicinām atklāt, kādus ziemas priekus, gan sportiskas aktivitātes varam baudīt mūsu novadā.
Kamdēļ jābauda ziemas prieki
Jūs prasīsiet, kamdēļ jābauda ziemas prieki un vai svaigs gaiss ir nepieciešams tavam organismam? Ziemas gaiss ir īpašs – tas ir blīvāks, bagātāks ar skābekli un brīvs no vasaras putekļiem. Mērena atrašanās aukstumā norūda organismu, palīdzot tam labāk pretoties vīrusiem. Pat mākoņainā dienā mēs uzņemam gaismu, kas palīdz cīnīties ar ziemas depresiju un nespēku. Skābekļa pieplūdums uzlabo koncentrēšanās spējas un miega kvalitāti. Pēc sportošanas vai pastaigas Tempļakalna parkā vai gar Alūksnes ezeru miegs būs ciešāks nekā jebkad.
Distanču slēpošana “Mežiniekos”
Visiem distanču slēpošanas entuziastiem no Alūksnes un tuvākajiem novadiem, kurus nebaida stāvi kāpumi un strauji nobraucieni, jāpaziņo, ka slēpošanas sezona sporta centrā “Mežinieki” ir sākusies! Apmeklētāju ērtībai ir stāvlaukums un pārģērbšanās telpa. Trases ir lieliskā stāvoklī, lai dotos uzslēpot “Mežiniekos”. Iesācējiem ieteiktu izvēlēties distances, vadoties pēc savas sportiskās sagatavotības, jo garākās distances ir ļoti fiziski sarežģītas. Alūksnes novada pašvaldība piedāvā lielisku iespēju entuziastiem slēpot apgaismotā 3 km aplī vakaros no pirmdienas līdz piektdienai – no krēslas iestāšanās līdz pulksten 19.00. Brīvdienās slēpojam dienas gaišajā laikā.
Savukārt pastaigu cienītājiem trases uzturētāji atgādina, ka slēpošanas trase ziemā nav paredzēta pastaigām kājām – tas ir kategoriski aizliegts, jo šādā veidā tā tiek bojāta. Ieteikums izmantot Alūksnes tūrisma centra piedāvātos pastaigu maršrutus.
Tiem slēpotājiem, kuri vēlas sacensties, arī būs iespēja, jo Alūksnes Sporta centra vadītāja Krista Ramane strādā pie slēpošanas sacensību nolikuma. Vai taisīt trasi slēpošanas iesācējiem pilsētas centrā, domas vēl dalās.
Ir pieejama distanču slēpošanas inventāra noma un slēpošanas inventāra sagatavošana
– meklējam sociālajos tīklos “Slēpju noma Alūksnē” un “Ziemas inventāra serviss Alūksnē”.
Arī Apes mototrasē
Apes pilsētas iedzīvotājiem un visiem interesentiem, pateicoties Sandrim Janušam jeb “Sančo”, ir iespēja baudīt ziemas priekus arī Apes mototrasē. “Esam noblietējuši trasīti slēpošanai un brīvā laika pavadīšanai. Ja ir vēlēšanās izkustēties uz slēpēm – laipni lūgti, tumšajās stundās no pulksten 17.00 līdz 21.00 tā ir izgaismota. Trasīte ir mototrases lejas daļa, pašlaik varam slēpot brīvajā stilā, jo nav tehnikas iedzīt klasiskā soļa sliedes. Droši brauciet uz Api paslēpot – pa līdzenu trasi bez kalniem, aptuveni puskilometra garumā. Negribas “mocīties” “Mežiniekos”, brauciet vakarā paslēpot pie mums. Ar “pūsļiem” un ragaviņām gan nebraucam, jo ceļš pa vidu traucē,” stāsta Sandris Janušs.
Kur var slidot?
Alūksnes ledus laukumā pie Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ledus meistars Gints Teterovskis meklē palīgus un sola tuvākajā laikā, kad piesals pamats, liet ledu. Visticamāk lietojams tas būs nākamajā nedēļā.
Otra iecienītākā slidošanas un hokeja spēles vieta atrodas aptuveni 10 km no Alūksnes – Strautiņos. Tur parasti agrāk sākas ziemas prieku baudīšana, jo mūsu pusē ledus tur tiek uzliets visātrāk. Tas jau ir izdarīts, un šonedēļ laukums ir sācis darbu. Liels pluss, ka tur ir mājiņa, kurā pārģērbties un sasildīties. Paldies jāsaka Strautiņu kopienai, kura to uztur, kā arī pašvaldībai, jo novada pagastu apvienības pārvalde ir noslēgusi līgumu ar Alsviķu pagasta zemnieku saimniecību “Kotes” par ledus laukuma izveidi un uzturēšanu. Noslēgtais līgums ir spēkā līdz 31. martam un kopējā līguma summa ir 810 eiro. Laukums ir izmantojams ikvienam novada iedzīvotājam. “Šāda veida līgumu slēdzam jau otro sezonu. Zemnieku saimniecība ar savu darba spēku un tehniku nodrošina ledus laukuma uzliešanu, ledus sagatavošanu un atjaunošanu, attīrīšanu no sniega. Atbilstoši iesniegtajam darbu grafikam pašvaldība darbus apmaksā. Paldies zemnieku saimniecībai un citiem aktīvajiem strautiniešiem, kas ir gatavi iesaistīties, lai kopīgiem spēkiem ledus laukumu izveidotu,” skaidro Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāja Ingrīda Sniedze. Pašvaldība finansē arī ledus laukuma apgaismojuma un pārvietojamās tualetes uzturēšanu.
Kalnu slēpošana un snovbords
Beidzot kalnu slēpotājus un snovbordistus gaida lielisko ainavu apskautais Ķauķu kalns, kas atrodas 15 km no Alūksnes, dodamies uz Māriņkalnu, izbraucot caur to, turpinot braukt pa grants ceļu, pēc 7 km būs norāde uz Ķauķu kalnu. Pie kalna ir izveidots labs ceļš, lai slēpotājiem būtu ērtāka piebraukšana. Ir plašs stāvlaukums ar labierīcībām un galdiņiem piknikam. Pašā kalnā darbojas kafejnīca, kur sasildīties ar siltiem dzērieniem un ēdieniem. Var paņemt līdzi maizītes un desiņas, būs kur uzcept. Darbosies noma ar kalnu slēpēm, snovbordiem un zābakiem, nūjām, ķiverēm. Pieejami slaloma un distanču inventāra apkopes pakalpojumi. Slīdvirsmas vaskošana un kanšu asināšana. Šis pakalpojums izveidots ar Alūksnes novada pašvaldības grantu konkursa “Darītspēks” atbalstu. Atliek tikai baudīt lieliski sagatavotos nobraucienus un atmosfēru. Februārī ir ieplānots pasākums “Jestrais Ķauķis” ar ziemīgām aktivitātēm, kurš ir guvis lielu atsaucību iedzīvotāju vidū. Kalna darba laikiem lūgums sekot līdzi sociālo tīklu kontos “Ķauķu kalns” vai sazināties ar kalna apsaimniekotāju Laimu Kaufiņu. Varam pačukstēt, ka cenas šeit ir pašas draudzīgākās Latvijā!
Jāatzīmē, ka 24. janvārī rallija ātrumposms “ies” garām Ķauķu kalnam, tamdēļ iebraukšana kalna teritorijā līdz 8.45 un jārēķinās, ka izbraukt varēs 15.30. Toties jūs iegūstat lielisku iespēju baudīt ziemas priekus – vizināties no kalna, darbosies kafejnīca ar siltu ēdienu un dzērienu piedāvājumu, gan izmantot Ķauķu kalnu kā “VIP” ložu, skatoties ralliju, paņem līdzi labu kompāniju, krēslu un “groziņu”.
Vizināšanās ar ragaviņām un pūšļiem
Alūksnieši pilsētā izmanto jebkuru kalnu un kalniņu, lai nobrauktu ar slēpēm un ragaviņām. Ieteikums pašiem mazākajiem izmantot drošāku vietu par tradicionālo Jāņkalniņu (visapkārt ielas) – ir tā turpinājums pie Alūksnes Sporta skolas. Ļoti iecienīta vieta atpūtai ziemā ir Katiņkalns, kuru meklēt, izbraucot cauri Kornetiem, sekojot norādēm, vēl jāpabrauc viens kilometrs. “Ziemā piedāvājam kameršļūkšanu, divus namiņus, kuros var sasildīties, uzcept desiņas uz grila un iedzert tēju, kafiju. Var “griezties” uz jaunā karuseļa. Ja ir vēlēšanās, ārā varam iekurt ugunskuru un grilu. Malka un ūdens ir, pārējais jāņem līdzi pašiem. Pagaidām piedāvājumā ir aptuveni 70 pūšļi, ja ir laba slīdamība, tad var nobraukt 400 metrus. Brauc pie mums bērnu grupiņas, kompānijas, ģimenes pat ar ratiņiem, kamēr tēvi ar bērniem vizinās, mammas skatās. Darbojas paštaisīts pacēlājs. Kalns ir pieejams arī darbdienās – zvaniet! Cilvēkiem patīk, ka esam brīvdienās atvērti no 10.00 līdz pēdējam klientam. Ir uzstādīti prožektori, un kompānijas ir atpūtušās pat līdz vēlai naktij,” stāsta kalna īpašnieks Jānis Vīksne un piebilst, ka pašlaik ir ļoti liels pieprasījums un jādomā par jaunu pūšļu iegādi, jo brīžiem visiem nepietiek. Pupsikbānis pa ziemu atpūšas, bet saimnieks vizina apmeklētājus sniega motocikla pajūgā.
Nesteidzīgas pastaigas un ainavu baudīšana
Tiem, kuri nevēlas aktīvi sportot, Tūrisma informācijas centrs piedāvā iziet romantiskās pastaigās Laternu stundās, veselīgi kardiogājieni pa Alūksnes ainaviskajiem parkiem, vēstures vēsmas, kad var pasapņot, kā šeit bijis pirms gadu simtiem. Iekļaut savā maršrutā kultūrvēstures bagāto Alūksnes muižas parku, Alūksnes ezera skauto Pilssalu un Tempļakalna parku, kas lepni stāv iepretim Alūksnes Jaunajai pilij. Ieteikums fotografēt un filmēt krāšņi izrotātos parkus, tā nemanot savācot kilometrus pastaigājoties. “Tic” arī iesaka aizbraukt uz Veclaiceni, apskatīt tūrisma takas un gleznaino apkārtni. Jāņem gan vērā, ka tur nebūs iztīrītas taciņas, bet ziemas pārgājienu burvība ir garantēta.
Noteikti iesakām, ir vērts doties ziemas naksnīgajā pārgājienā, kurš būs arī šogad, tajā iekļauts arī Alūksnes skatu tornis, no kura naksnīgais ziemas skats ir neaprakstāmi fantastisks. Jaunums no Tūrisma informācijas centra – pāris stundas nedēļas nogalē dienas gaišajā laikā tiks atvērts Alūksnes skatu tornis. Sīkāk ziņosim, kad būs apstiprināti pasākumu datumi un laiki. Neaizmirstam pavizināties ar bānīti un apmeklēt “Bānīša brīnumzemi”.
Tiekamies slēpošanas trasēs, slidotavā vai vienkārši sniegotās pastaigās! Nepārdzīvo, ja pēdējo reizi uz slēpēm stāvēji skolas laikā vai slidas šķiet nedaudz nestabilas – svarīgākais nav rezultāts, bet gan prieks par kustību un svaigu gaisu.
Komentāri