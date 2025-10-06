Kamīns nav miskaste - VVD atgādina, dedzināt atkritumus ir stingri aizliegts!

Valsts vides dienests (VVD) aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un atgādina, ka mājsaimniecībā radušos atkritumu dedzināšana ir stingri aizliegta. Šāda rīcība kaitē videi, apdraud cilvēku veselību un ir administratīvi sodāma. Aizliegums attiecas ne tikai uz plastmasas izstrādājumiem un sadzīves atkritumiem, bet arī uz apstrādātu koksni un mēbeļu atlikumiem.
“Sadedzinot plastmasu, riepas, eļļas vai citus naftas produktus, gaisā nonāk kancerogēnas vielas un smagie metāli. Tie uzkrājas augsnē, ūdeņos un dzīvajos organismos, radot ilgtermiņa riskus cilvēku un dzīvnieku veselībai. Šie savienojumi vidē saglabājas gadiem, pat gadu desmitiem. Ir svarīgi, lai atkritumu apsaimniekošana notiktu saskaņā ar likuma prasībām un iedzīvotājiem nebūtu jādzīvo piesārņotā vidē,” norāda VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktors Kalvis Avotiņš.
Būtiski saprast, ka mājsaimniecības atkritumu dedzināšana krāsnī vai ugunskurā ir kaitīga jebkurā daudzumā. Zemā temperatūrā atkritumi nesadeg pilnībā, radot toksiskus starpproduktus. Starp bīstamākajām vielām ir dioksīns, kas vidē neizjūk un var izraisīt ļaundabīgus audzējus, alerģijas, kā arī bojāt endokrīno un reproduktīvo sistēmu. Gadījumā, ja krāsnī vai apkures katlā tiek dedzinātas lietas, kas nav tam paredzētas, tiek bojāts apkures katls un palielinās ugunsgrēka draudi. Plastmasas izstrādājumu, PET pudeļu, plēvju degšanas temperatūra ir daudz augstāka, nekā tas plānots, izgatavojot apkures iekārtu, tāpēc rodas sodrēji un nekontrolēta degšana.
VVD aicina ikvienu nodot atkritumus tikai licencētiem apsaimniekotājiem, tā samazinot piesārņojumu un aizsargājot sabiedrības veselību. Informācija par komersantiem, kuri ir VVD saņēmuši attiecīgās atļaujas atrodama: VVD | Atļauju un licenču meklētājs.
Mājsaimniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu kontrolē pašvaldība. Ja tiek konstatēta nelikumīga dedzināšana, par to jāziņo pašvaldības policijai. Savukārt, ja pārkāpums notiek uzņēmuma teritorijā, par to var ziņot VVD, zvanot pa tālruni +371 26338800 vai izmantojot mobilo lietotni Vides SOS.
Par neatbilstošu atkritumu apsaimniekošanu, tostarp dedzināšanu, fiziskām personām var piemērot naudas sodu līdz 1000 EUR, bet juridiskām personām – līdz 2800 EUR.
