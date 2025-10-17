Kājnieku skolas karavīri dosies tradicionālajā lāpu gājienā

Turpinot atjaunoto tradīciju, 22. oktobrī no pulksten 19.00 līdz 20.30 Alūksnē notiks Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas karavīru lāpu gājiens.
Plānotais maršruts: Kājnieku skola (Lāčplēša iela 1 – Vējakalna iela līdz Siguldas ielai, pa labi uz parku – Fitinghofu ielu līdz Kolberģa ielai uz 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekli). Pieminekļa kalnā notiks Militārās pamatapmācības kursa vadības uzrunas un piemiņas monētu kalšana, laikrakstu informē NBS Kājnieku skolas administratīvās nodaļas vecākā speciāliste Jolanta Žuržiu, aicinot iedzīvotājus rēķināties, ka minētajā laika posmā būs novērojama karavīru pārvietošanās.
“Vakarā pirms karavīri atstāj Kājnieku skolu un dodas uz savām turpmākajām dienesta vietām, viņi godina Latvijas brīvības cīnītājus, apliecina savu piederību valsts un tautas vērtībām, proti, lai stiprinātu karavīru garu, vienotību un patriotismu, viņi īsteno skaistu tradīciju – dodas lāpu gājienā. Tās laikā militārās pamatapmācības kursa apmācāmie tiek mudināti atcerēties apmācības laikā piedzīvoto un sasniegto,” stāsta vienības pārstāve. Lāpu gājiens tradicionāli tiek veikts no NBS Kājnieku skolas līdz 7. Siguldas Kājnieku pulka pieminekļa kalnam, kur tiek izkaltas monētas, kā piederības simbols NBS Kājnieku skolai ar ceļa vārdiem: “Mēs viena tauta, viena saime – mums zeme viena, likten’s viens.”
23. oktobrī pulksten 11.00 7.Siguldas kājnieku pulka pieminekļa kalnā notiks Militārās pamatapmācības kursa izlaiduma ceremonija. Savukārt 24. un 25. oktobrī pulksten 13.00, 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa kalnā notiks Militārās pamatapmācības kursu karavīra zvēresta došanas ceremonija.
Iedzīvotājiem jārēķinās, ka minēto pasākumu laikā būs pastiprināta transportlīdzekļu un cilvēku kustība Kolberģa ielā 2 (pie 7. SKP pieminekļa). Kājnieku skola aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret notiekošajām aktivitātēm un īslaicīgi radītajām neērtībām.
NBS Kājnieku skola ir militārās izglītības iestāde, kuras viens no galvenajiem uzdevumiem ir veikt karavīru militāro pamatapmācību – tas ir katra topošā karavīra starta punkts. Pēc kareivja militārās pamatapmācības kursa apgūšanas, karavīri ir gatavi doties turpināt dienestu kādā no Nacionālo bruņoto spēku vai Zemessardzes vienībām.
