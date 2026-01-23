Kājnieku skolai – zvērests, izlaidums un lāpu gājiens

Janvāra otrajā pusē Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Kājnieku skolai paredzētas vairākas aktivitātes – zvēresta došanas ceremonija, izlaidums, lāpu gājiens un citas, laikrakstu informē NBS Kājnieku skolas Sabiedrisko attiecību speciāliste seržante Jolanta Žuržiu.
Piektdien, 23. janvārī pulksten 13.00, 7.Siguldas kājnieku pulka pieminekļa kalnā notiks Militārās pamatapmācības kursa karavīra zvēresta došanas ceremonija.
Savukārt 28. janvārī laika posmā no pulksten 19.00 līdz pulksten 21.00, notiks NBS Kājnieku skolas karavīru lāpu gājiens. Maršruts: Kājnieku skola (Lāčplēša iela 1 – Vējakalna iela līdz Siguldas ielai, pa labi uz parku – Fitinghofu ielu līdz Kolberģa ielai uz 7.Siguldas kājnieku pulka pieminekli). 7. Siguldas Kājnieku pulka pieminekļa kalnā notiks Militārās pamatapmācības kursa vadības uzrunas un piemiņas monētu kalšana. Minētajā laika posmā būs novērojama karavīru pārvietošanas formastērpos ar lāpām.
29. janvārī pulksten 11.00, 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa kalnā notiks Militārās pamatapmācības kursa izlaiduma ceremonija.
Kājnieku skolas pārstāve brīdina, ka minēto pasākumu laikā var tikt novērota pastiprināta transportlīdzekļu un cilvēku kustība Kolberģa ielā 1 (pie 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa) un aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret notiekošajām aktivitātēm un īslaicīgi radītajām neērtībām.
Komentāri