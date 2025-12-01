Kājnieku skolai aktīvs decembris

Decembrī Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Kājnieku skolai paredzētas vairākas aktivitātes – izlaiduma ceremonija, orientēšanās, lāpu gājiens un citas, laikrakstu informē NBS Kājnieku skolas Sabiedrisko attiecību speciāliste seržante Jolanta Žuržiu.
3. decembrī no pulksten 17.00 līdz 21.00 notiks NBS Kājnieku skolas karavīru lāpu gājiens. Maršruts: Kājnieku skola (Lāčplēša iela 1 – Vējakalna iela līdz Siguldas ielai, pa labi uz parku – Fitinghofu ielu līdz Kolberģa ielai uz 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekli). 7. Siguldas Kājnieku pulka pieminekļa kalnā notiks Militārās pamatapmācības kursa vadības uzrunas un piemiņas monētu kalšana.
4. decembrī pulksten 11.00 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa kalnā notiks Militārās pamatapmācības kursu izlaiduma ceremonija.
5. decembrī pulksten 13.00 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa kalnā notiks Militārās pamatapmācības kursa karavīra zvēresta došanas ceremonija.
9. decembrī pulksten 10.30 – 14.00 un 16. decembrī pulksten 09.00 – 12.00, Kājnieku skolas karavīri veiks treniņa orientēšanos pa Alūksnes pilsētas, Alūksnes muižas parka un Tempļa kalna teritoriju.
18. decembrī pulksten 09.00 – 12.00 Kājnieku skolas autodromā Kolberģa ielā 2 Kājnieku skolas karavīriem, notiks lauka kaujas iemaņu apmācības, kuru laikā tiks izmantota mācību munīcija, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēku dzīvību un veselību.
Kājnieku skola aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret notiekošajām aktivitātēm un īslaicīgi radītajām neērtībām.
