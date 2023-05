Kādu Valsts prezidentu izvēlas alūksnieši?

Foto: lsm.lv

Kā pagājušonedēļ Facebook rakstīja Valsts prezidenta kandidāts Edgars Rinkēvičs – “kāds prezidents, tagad ir hokejs”, arī mūspusē šis notikums joprojām aizēno citus, tostarp Valsts prezidenta vēlēšanas. Turklāt vakar pie mums viesojās valstsvienības aizsargs Ralfs Freibergs, sarīkojot šeit hokeja svētkus.

Bet viedokļi ir un vismaz mūsu portālā Alūksniešiem.lv sarīkotā aptauja, kurā pašlaik nobalsojuši 400 cilvēki pauž, lūk, ko: vairākums – 140 balsotāju norāda, ka Valsts prezidenta amatā nevēlas nevienu no pašreizējiem kandidātiem, 120 respondentu balsotu par Edgaru Rinkēviču, 90 savu balsi atdod par Uldi Pīlēnu, 50 – par Elīnu Pinto.

Faktiski, ja LSM aptaujā 35% aptaujāto neatbalsta nevienu no trim Valsts prezidenta amatam izvirzītajiem kandidātiem, tad te arī uzrādās līdzīga aina.

Uzrunājām dažādu paaudžu un sociālo grupu cilvēkus, un, piemēram, Igors Kols, aktīvs alūksnietis pusmūžā uzsver – jāatsakās no prezidenta institūcijas vispār.

“Kurš būs prezidents, ir pilnīgi vienalga. Kas Latvijā mainījās, kopš ievēlēja pašreizējo visas tautas tēvu Egilu Levitu? Viss notiek, kā noticis. Tiesneši turpina ņemt kukuļus, pie tam nespēj pat nokārtot eksāmenu savā arodā, administratori izsaimnieko īpašumus, valstī slēdz līgumus ar lauku ēdnīcu par 220 miljoniem eiro. Prezidents to mierīgi vēro. Kas viņš ir un kādēļ vajadzīgs? Turklāt prezidenta kanceleja ir vislabāk apmaksātākā valsts iestāde. Nav otras tādas iestādes ar tik lielām algām par nekā nedarīšanu. Ko dara prezidents? Sagaida un pavada ārzemju viesus, šad tad arī pats dodas kādā vizītē, teikšanas nekādas. Var vien atdot atpakaļ Saeimai likumu, ko gan pēc trešās reizes apstiprina tāpat. Budžetam viņš netiek klāt un ietekmēt to nevar. Vai Levitam vajadzēja kandidēt atkātoti? Es arī neietu tirgus laukumā strīdēties ar gudrāku cilvēku, ja redzu, ka man nav taisnība. Tik daudz saprāta bija. Tautai, tas ir, arī man, būtu labāk, ja viņš kandidētu un ievēlētu atkārtoti. Ieekonomētos līdzekļi par vasarnīcu, dzīvokli, sekretāri, automašīnu un citām ekstrām uz nākamajiem četriem gadiem. Tagad patērēs divreiz vairāk valsts resursu, jo nāks jauns prezidents.

Ja man būtu jābalso, balsotu par Uldi Pīlēnu. Idejas izteikt viņš kā prezidents varētu un to jau šobrīd dara kā kandidāts, bet realizēt tās ne. Mana prognoze – prezidents viņš nebūs. Iespējams, viņu savstarpējās sarunās “ietirgos” vadīt kādu ministriju. Savukārt Elīna Pinto ir vien kā dekorācija, un viņas izredzes kļūt par prezidenti ir 0,01 %. Ievēlēs Edgaru Rinkēviču. Scenārijs no maisa lien laukā kā īlens. Jābūt mazam bērnam, lai to nesaprastu. Lielajiem bērniem Saeimas smilšu kastē varbūt tā arī liekas, ka tauta neko nesaprot. Saprot, tikai tautai ir pārāk maz likumīgas teikšanas, un mēs esam pārāk mierīgi. Nelikumības ir pašā augšā, un, ja valstī to grib sakārtot, jāsāk no augšas. Tāpat kā trepēm pakāpienus slauka no augšas, nevis apakšas. Cilvēkiem jāgrib mainīt dzīve un dzīves apstākļi. Varbūt vienu mēnesi nemaksāt ne par ko, tad augša ātri vien pazustu. Nedomāju, ka prezidentam jābūt tautas vēlētam, jo tauta ievēlēs komponistu vai aktieri. Manuprāt, jālikvidē prezidenta institūcija kā tāda. Latvijā jāatsakās no balasta. “

Jaunā paaudze, aktīvs jauns cilvēks Ernests Olders, politikas zinātnes maģistrs, savukārt uzskata, ka prezidents būtu jāvēl tautai, lai būtu mazāk atkarīgs no parlamenta. Otrkārt, tautas vēlēts prezidents veicinātu plašāku sabiedrības iesaisti valsts politiskajos procesos. ” Manuprāt, katrs no izvirzītajiem ir cienījams prezidenta kandidāts. Tomēr uzskatu, ka labs variants būtu kaut kas pa vidu starp Rinkēviča un Pīlēna kungiem. Ja būtu iespējams, tad vēlētos kādu personu, kas iemiesotu gan Rinkēviča kunga pieredzi ārlietās, gan Pīlēna kunga pieredzi tautsaimniecībā. Vai Levitam vajadzēja kandidēt atkārtoti? Ņemot vērā Levita kunga politisko partiju dalīšanu labajās un sliktajās, idejas par valsts institūciju pavairošanu, zemo reitingu sabiedrībā, viņš rīkojās pareizi, atsakoties kandidēt. Levita kunga termiņu vērtēju gan pozitīvi, gan negatīvi. Esmu gandarīts par prezidenta kunga pārliecinošo Latvijas viedokļa paušanu Eiropas Savienībā un NATO, kā arī stingro atbalstu Ukrainai. Tomēr vēlējos veiksmīgāku komunikāciju tieši ar Latvijas tautu.

Uzskatu, ka prezidents ir jāvēl tautai. Pirmkārt, tautas vēlēts būtu mazāk atkarīgs no parlamenta. Pašreiz prezidents ir atkarīgs no koalīcijas balsīm. Līdz ar to pastāv iespēja, ka viņš cenšas izpatikt koalīcijai, lai tiktu pārvēlēts uz otro termiņu. Otrkārt, tautas vēlēts prezidents veicinātu plašāku sabiedrības iesaisti valsts politiskajos procesos. Kā negatīvā puse šajā variantā varētu būt bažas, ka par prezidentu ievēl Latvijas valstij nelojālu personu, bet šādā gadījumā likumos ir iestrādāts mehānisms un kritēriji, kas nepieļautu šāda prezidenta turpmāku darbību.

Kādu prezidentu vajag Latvijai? Pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā ir nepieciešams prezidents ar pieredzi ārlietās, lai viņš uzreiz pēc stāšanās amatā spētu pārliecinoši paust Latvijas viedokli starptautiskajā arēnā un norādīt uz valsts pozīciju, tostarp drošības jomā. Tomēr vienlaikus daudz kas ir atkarīgs no padomnieku komandas, ko izvēlas pats Valsts prezidents. Padomniekiem jābūt profesionāļiem dažādās jomās, lai vajadzības gadījumā spētu sniegt palīdzību jomās, ko prezidents var nepārzināt. Proti, prezidenta veikums ir atkarīgs arī no viņa komandas.”

Sarunās ar redakcijas cilvēkiem alūksnieši pauduši arī viedokli, ka vēlēšanu sistēma varētu būt kaut kas pa vidu minētajam, proti, politiskie spēki izvirza kandidātus un tad par viņiem balso tauta.

Vēl viedoklis – Edgaru Rinkēviču nevēlas šajā amatā tikai dēļ viņa seksuālās orientācijas, savukārt Pīlēns neder, jo valsts nav uzņēmums.

Kāds cits izvēlētos Rinkēviču, jo ar uzņēmēja izglītību, kāda esot Pīlēnam, prezidenta amatam ir par maz. “To sievieti” nezinot vispār.

Kāds gribētu, lai Rinkēvičs tomēr paliek kā ārlietu ministrs, jo izcili šajā amatā sevi parādījis. Un tomēr arī orientācija… Kā tad prezidents bez kundzes… Varētu būt arī sieviete, jo citos augstākajos amatos valstī ir vīrieši. Bet ne Pinto. Arī Pīlēns nevieš uzticību.

Kāds kungs balsotu par Elīnu Pinto tikai tāpēc, ka kandidāte ir kaut kas jauns mūsu politiskajā vidē, “apnikuši līdzšinējie politiķi, vajag kaut ko jaunu”.

Kopumā – šķiet, ka Valts prezidenta vēlēšanas nav alūksniešu sarunu degpunktā, bet, kad jautā, tad viedokļi ir, tātad lietas kursā esam un sekojam līdzi.