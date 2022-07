Kāds būs jaunais novada ģērbonis?

Smiltenes novadam izstrādāti jaunā ģerboņa meti, kur no 2022. gada 1. augusta

līdz 21. augustam tiks organizēts iedzīvotāju balsojums lēmuma pieņemšanai.

Pēc administratīvi teritoriālās reformas Smiltenes novada pašvaldības dome lēma izstrādāt

jaunu novada ģerboni. Kamēr tiek izstrādāts jauns ģerbonis novadam saskaņā ar likuma “Par

Latvijas valsts ģerboņa” 7. pantu, jauni veidotajam novadam pārejas posmā jāizmanto mazais

valsts ģerbonis – nosacīti savas pieņemtas identitātes pašreiz novadam nav.

3 idejas

Smiltenes novads ir izveidots, apvienojot trīs bijušos novadus ar stiprām vēstures, kultūras

un citām tradīcijām, kur, uzsākot darbu pie jauna ģerboņa izveides, pašvaldība vērsās pie

iedzīvotājiem, organizējot ideju konkursu ģerboņa priekšlikumiem, lai izvirzītu jaunu simbolu,

kas atspoguļo apvienotā novada kopīgās vērtības.

Konkursā tika iesniegta 31 ideja, kur gandrīz visas sublimēja bijušo novadu simbolus vienā

Heraldiskajā kompozīcijā. Noslēdzoties konkursam, spēcīgākās un atbilstošākās 3 idejas tika

izvirzītas Heraldikas komisijas konsultācijai, lai noformulētu darba uzdevumu māksliniekam,

kas turpināja darbu pie ģerboņa izstrādes. Heraldikas komisija vienbalsīgi izvirzīja novadnieka

Jāņa Stūrīša iesniegto priekšlikumu novada ģerbonim, uz kā pamata arī balstās novada jaunais

simbols.

Balsošana no 1. līdz 21.augustam

Smiltenes novada pašvaldības ģerboņa izveidošana tika uzticēta pieredzes bagātam

heraldikas speciālistam un māksliniekam Edgaram Simam, kas izstrādājis vairākus novadu,

pagastu, organizāciju un dzimtu ģerboņus, kā arī jaunizveidoto novadu un pagastu ģerboņus.

Darba gaitā tapušas vairākas skices un zīmējumi, kurus ir izvērtējuši Heraldikas komisijas

speciālisti un izvirzījuši 3 variācijas iedzīvotāju balsojumam. Katrā no šiem ģerboņa metiem

ietverts simbols no bijušajiem novadiem, veidojot jaunu un unikālu novada tēlu.

Par sev tīkamāko ģerboņa metu iedzīvotāji varēs nobalsot no 2022. gada 1. līdz 21.

augustam – pašvaldības izdevuma ”Smiltenes novada pašvaldības Vēstis” augusta numurā,

elektroniski aizpildāmā veidlapā, kā arī klātienē pagastu pārvaldēs un Valsts un pašvaldības

vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Pēc iedzīvotāju balsojuma ģerboņa metus izvērtēs domes deputāti patstāvīgajās komitejās

un stiprinās augusta domes sēdē. Pēc lēmuma pieņemšanas izvirzītais ģerboņa mets tiks

nodots stiprināšanai Valsts Heraldikas komisijai.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, iepazīties ar ģerboņa metiem, rūpīgi iedziļināties to

aprakstos, kuros skaidrots, kāpēc izvēlēti tieši šādi simboli, un nobalsot par sev tīkamāko.