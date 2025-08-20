Kad prieks beidzas ar asarām – kam jārūpējas par bērnu drošību rotaļu laukumos

Pirmais, ko gribas vainot, – pašvaldība, kas nav pieskatījusi to, kādā stāvoklī atrodas rotaļu laukums. Uz aci jau redzams, ka savu laiku nokalpojis, tomēr, kamēr nav demontēts, bērni tur spēlējas. Tomēr vai tiešām atbildīga ir pašvaldība? Konkrētajā gadījumā daudzdzīvokļu māju apsaimnieko paši iedzīvotāji, kuri izveidojuši šim mērķim biedrību. Tas nozīmē vien to, ka atbildīgi ir paši iedzīvotāji. Pašvaldība neatbild par laukumiem, kuri atrodas pie mājām, bet tikai par publiskajiem rotaļu laukumiem. Publiskie laukumi ir reģistrēti, tos pārbauda, uztur un labo, novēršot trūkumus, ja uz tiem norāda Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.
Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu:
"Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs.
Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām*
*Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.
Reklāma