Kā uzglabāt ēdienu svētkos un ko darīt ar pārpalikumiem

Latviešu tautas tradīcijas nosaka, ka svētkos galdam vai jāplīst no pārbagātības, lai nākamais gads būtu pārticības pilns. Taču pētījuma dati liecina, ka teju puse Latvijas iedzīvotāju ikdienā izmet sabojājušos produktus. Sadarbībā ar tehnoloģiju uzņēmumu Samsung, konditore, grāmatu un satura autore Anna Panna atklāj, kādas ir biežākās ēdienu uzglabāšanas kļūdas svētku laikā un kā no tām izvairīties.
86% Latvijas iedzīvotāju norāda, ka iepako, uzglabā ledusskapī un vēlāk izlieto neapēstu ēdienu, tajā pašā laikā 47% atzīst, ka regulāri izmet sabojājušos produktus. Svētku laikā gan iegādāto, gan pagatavoto ēdienu apjoms pieaug, tāpēc tā apzinīgai izmantošanai un uzglabāšanai ir liela nozīme.
Samsung vēstnese, konditore Anna Panna norāda, ka svētku laikam būtiski nevajadzētu atšķirties no ikdienas, ja neskaita dažus īpašus ēdienus. “Arī svētkos iepriekš vajadzētu plānot, cik daudz ēdiena tiks apēsts. Vienīgie produkti, kurus parasti gatavojam ar nelielu uzviju, ir rasols un, iespējams, kūka. To uzglabāšana nerada problēmas, jo gan kūka, gan rasols var droši stāvēt ledusskapī pat 3 – 4 dienas,” norāda Anna Panna.
Anna iesaka cilvēkiem pārdomāt, ko tiešām ir vērts gatavot, un neveidot 12 ēdienu galdu, ja, piemēram, plānoti ir tikai divi ēdāji. “Arī smalkas svinības var noorganizēt bez pārmērīga ēdiena daudzuma – piemēram, pasniedzot nevis daudzas salātu bļodas, bet gan strukturētas vakariņas restorāna stilā, divās vai trijās kārtās. Tādējādi tiek izšķērdēts mazāk pārtikas, patērēts mazāk resursu, un arī izvairāmies no pārēšanās,” uzsver konditore.
Biežāk pieļautās kļūdas ēdienu uzglabāšanā un kā no tām izvairīties
Anna Panna norāda, ka visbiežāk pieļautā kļūda ir ēdiena atstāšana uz galda visu nakti. Tā nevajadzētu darīt, jo svētku laikā telpā bieži uzturas daudz cilvēku, istabā ir silts – nereti vairāk nekā 22 °C – un šādā temperatūrā ēdiens bojājas ļoti ātri, dažkārt pat pāris stundu laikā. Tāpēc ēdienu nevajadzētu ilgstoši uzglabāt uz galda: “Pēc iespējas ātrāk pēc maltītes ēdiens būtu jānovieto ledusskapī. To var izdarīt pavisam vienkārši, ja jau iepriekš ir pārdomāts plāns – kurš ēdiens un kādā daudzumā atradīsies uz galda, bet kurš paliks ledusskapī. Piemēram, uz galda var uzlikt tikai nelielu daudzumu rasola, nevis visu lielo bļodu, bet pārējo uzreiz glabāt ledusskapī. Savlaicīga plānošana palīdz saglabāt ēdiena drošību un kvalitāti,” Iesaka Anna Panna.
Konditore atzīst, ka ikdienā viņa novērtē ar viedajiem risinājumiem aprīkoto ledusskapi, kas palīdz ne tikai gudrāk uzglabāt un izmantot pārtiku, bet arī sniedz iespēju attālināti pārskatīt, kādi produkti jau atrodas ledusskapī, lai netiktu iegādāts lieks ēdiens un esošie produkti tiktu izmantoti savlaicīgi: “Samsung Bespoke AIledusskapis man atgādina par produktu derīguma termiņiem, tādējādi mazinot risku, ka ēdiens sabojājas vai tiek aizmirsts. Tas īpaši palīdz svētku laikā, kad ledusskapis ir pilns un daļa produktu tiek uzglabāti ilgāk nekā ikdienā. Ledusskapī integrētie mākslīgā intelekta rīki palīdz samazināt pārtikas izšķērdēšanu un atvieglo arī ikdienas plānošanu, īpaši svētku laikā.”
Pēc svētkiem ēdiens palicis pāri – kā ar to rīkoties?
Annas Pannas ieteikums ir jau iepriekš rēķināties ar to, ka pēc svētkiem būs ēdiena pārpalikumi, un plānot gatavošanu tā, lai uzreiz būtu skaidrs, kā tos varēs izmantot nākamajās dienās. Ir vērts padomāt, ko no pārpalikumiem var pagatavot otrajā, trešajā vai pat ceturtajā dienā: “Pārpalikumus var izmantot, piemēram, sacepumos, salātos, mērcēs, kā arī sviestmaizēs, sendvičos vai tortilju rullīšos jeb wrapos. Ja receptes un idejas ir izdomātas jau iepriekš, nākamajā dienā tas sagādā daudz mazāk raižu un atvieglo ikdienu. Kā piemēru varu minēt arī piparkūkas – ja svētku laikā to ir ļoti daudz vai tās tiek dāvinātas lielā daudzumā, jau laikus var padomāt, kādu desertu no piparkūkām pagatavot gadījumā, ja tās neizdodas apēst tāpat. Šāda pieeja palīdz samazināt pārtikas izšķērdēšanu un ietaupa laiku,” padomos dalās Anna Panna.
Kā pareizi un droši uzglabāt populārākos svētku ēdienus, lai tie priecētu arī nākamajās dienās?
Populārākie svētku ēdieni noteikti ir jāuzglabā pareizi, lai tie būtu gan droši uzturā, gan saglabātu labu garšu. Anna Panna stāsta, ka rasolu vislabāk glabāt cieši noslēgtā traukā ar vāku. Tas pasargā ēdienu no citu produktu smakām un garšām, jo rasols tās ļoti viegli uzsūc. Ledusskapī šo ēdienu parasti var droši uzglabāt apmēram 3 – 4 dienas.
“Arī kūkas obligāti jāglabā noslēgtā traukā vai kūku kastē. Kūku krēmi īpaši labi uzsūc dažādas smakas no citiem ēdieniem, tāpēc atvērta kūka var ātri zaudēt gan garšu, gan kvalitāti. Ja kūka netiek apsegta vai uzglabāta noslēgti, tā arī ātri apkalst un kļūst nepatīkama ēšanai. Atkarībā no sastāva lielāko daļu kūku ledusskapī ieteicams uzglabāt 2 – 3 dienas, “ uzsver Anna Panna.
Arī citus svētku ēdienus ir svarīgi glabāt atsevišķos traukos ar vākiem, lai aromāti ledusskapī nesajauktos. Šāda uzglabāšana palīdz saglabāt ēdiena kvalitāti, pagarina tā lietošanas laiku un nodrošina drošāku lietošanu.
