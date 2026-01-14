Abonē! E-avīze
Trešdiena, 14. janvāris
Roberts, Roberta, Raitis, Raits
Kā saņemt valsts atbalstu kultūras pieminekļa glābšanai? NKMP aicina uz vebināru

08:18 14.01.2026

Aluksniesiem.lv redakcija

Lai palīdzētu kultūras pieminekļu īpašniekiem veiksmīgi sagatavot pieteikumus ikgadējam finansējuma konkursam Kultūras mantojuma konservācijas un restaurācijas programmā, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 20. janvārī plkst. 14.00 rīkos tiešsaistes vebināru.

Īsumā par atbalsta programmu

  • Pieteikšanās termiņš: 10. februāris.
  • Var pieteikties: juridiskas personas, valsts un reģiona nozīmes kultūras pieminekļu īpašnieki (valdītāji).
  • Atbalsta apjoms: darbu veikšanai līdz 30 000 EUR, izpētei un projektu izstrādei līdz 10 000 EUR.
  • Svarīgs nosacījums: atbalstītajiem objektiem jābūt publiski pieejamiem ne mazāk kā 25 gadus.
  • Pieejamais finansējums tiks sadalīts atklātā konkursā.

Vebinārs pretendentiem

20. janvārī plkst. 14.00 norisināsies tiešsaistes vebinārs, kurā Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes pārstāvji visiem interesentiem informēs par pieteikšanās procesu, kā sagatavot nepieciešamos dokumentus, skaidros kādiem projektiem tiek dota prioritāte, kā arī atbildēs uz vebināra dalībnieku jautājumiem.

Lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas pieteikumu izvērtēšanas komisija, kas pieteikumus izskata divās kārtās. Pieredze rāda, ka katru gadu daļa projektu neiekļūst otrajā kārtā tehnisku kļūdu dēļ, tāpēc pretendenti tiek aicināti jo īpaši pievērst uzmanību sekojošiem punktiem:

Pilnvaras: pieteikumu e-paraksta persona, kurai ir paraksta tiesības.

Vīzija: jāpievieno precīza darbu tāme un kvalitatīvi attēli. Jo skaidrāk komisijas eksperti redzēs esošo situāciju, jo precīzāk varēs novērtēt vajadzību.

Būtiski izcelt, ka šogad pretendenti aicināti iesniegt pieteikumus informācijas sistēmā “Mantojums”. Pirms pieteikšanās nepieciešams izveidot sistēmas lietotāju.

Pieteikšanās vebināram, aizpildot formu, kas tiks slēgta 24h pirms tā norises – 19. janvārī, plkst. 14.00. Saite tiks izsūtīta īsi pirms vebināra.

Ikgadējs atbalsts

Pēdējo piecu gadu laikā Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmā atbalstīti vairāk nekā 300 projekti. Kopējais piešķirtais finansējums šajā periodā pārsniedz 3 miljonus eiro, ļaujot veikt gan steidzamus avārijas darbus, kā jumtu nesošo konstrukciju pastiprināšanu, lietusūdens noteksistēmu sakārtošanu, fasāžu pastiprināšanu un konservācijas darbus, gan dažādu objektu restaurāciju, kā durvis, grīdas, vitrāžas, ērģeles, logus, gleznas, u.c. Tāpat atbalstīta dokumentācijas izstrāde, kas ir pirmais solis jebkuru darbu veikšanai. Programma ir atvērta visdažādākajiem kultūras mantojuma objektiem, kas iekļauti Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā reģiona un valsts nozīmes kultūras pieminekļi.

Programma atbalstījusi objektus visos Latvijas reģionos. Starp atbalstītajiem objektiem minot dažus – Gulbenes depo ēka, Dzērves-Cīravas tautas skola, Jaunpiebalgas kroga apbūve, Vāgnera nams, 1991. gada barikāžu muzejs, Dūru kapi, Rīgas Brāļu kapu ansamblis, Viļakas katoļu baznīcas žogs, Jumpravmuižas parka mākslīgās pilsdrupas, Valtaiķu baznīcas altārglezna, Rīgas Mārtiņa baznīcas vitrāžas, Līksnas katoļu baznīcas ērģeles, Pēterupes baznīcas kancele, Iecavas luterāņu baznīca, Ķemeru luterāņu baznīca, Trikātas luterāņu baznīca, u.c.

