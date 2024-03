Kā ikdienā izmantot mākslīgo intelektu?

Publicitātes foto

Līdz ar mākslīgā intelekta (AI) tehnoloģiju plašo izmantojumu mobilajās viedierīcēs, tas ir kļuvis vienmēr līdzi esošs un noderīgs. Tehnoloģiju entuziasts Elviss Strazdiņš dalās ar ieteikumiem, kā AI sniegtās iespējas ikvienam ļauj ikdienas darbus paveikt vieglāk, ātrāk un drošāk.

Tiešsaistes tulkošana paver vēl necerētas iespējas

Lielākā daļa no mūsu ikdienas darbībām ar viedierīcēm ir saistītas ar rakstītiem tekstiem – to lasīšanu, rakstīšanu, rediģēšanu, sūtīšanu, saņemšanu un tulkošanu. Tagad viedtālruņos iebūvētās AI funkcijas atbalsta lietotājus visās šajās darbībās. Piemēram, rakstot tiek piedāvāti ieteikumi iesāktajiem un sekojošajiem vārdiem, kā arī koriģētas pareizrakstības kļūdas, bet garus tekstus iespējams automātiski konspektēt un izlasīt to kopsavilkumu. Novitāte ir tas, cik plaši attīstības soļi ir sperti automātiskās tulkošanas attīstībā. Tā, piemēram, jaunākajos Samsung S24 sērijas viedtālruņos tiek piedāvāta abpusēja tiešsaistes tulkošana runātajā un rakstītajā saziņā.

“Šī funkcija daudziem pavērs pilnīgi jaunas iespējas komunikācijā. Ar nepacietību gaidu, kā vēl šī tehnoloģija attīstīsies un ko tā spēs nākotnē! Domāju, ka tiešsaistes tulkošana varētu radīt jaunas

iespējas saziņā starp dažādās valodās runājošiem cilvēkiem, par kurām agrāk nevarējām pat

iedomāties. Es pats pilnīgi noteikti būtu laimīgs, ja man būtu bijusi iespēja tādu izmantot pirms tiem

dažiem gadiem, kad man bija milzīga vajadzība pēc kaut kā tāda,” paskaidro Elviss Strazdiņš.

Vieglāk atrast pareizo tonalitāti

Šķiet, ka emociju nianses neviena tehnoloģija nespēj atpazīt tikpat labi kā cilvēki, un tieši humors

vismaz pagaidām liekas mākslīgajam intelektam nepārvarams šķērslis. Tomēr arī šajās niansēs AI

kļūst arvien funkcionālāks. Ja nepieciešams izmantot jau tīmeklī atrodamus jokus, tekstu pielāgot

emocionālam tonim vai konkrētai situācijai, tad viedtālruņos atrodamās AI funkcijas var lieti noderēt.

Piemēram, lai uzrakstīto tekstu padarītu darba videi piemērotāku – precīzāku, formālāku vai

lakoniskāku. “Mākslīgā intelekta funkcijām emociju atpazīšanas lauciņā vēl ir potenciāls attīstīties, bet

tas nav tik svarīgi kā pats fakts, ka šī funkcija jau eksistē un tā ir ērti lietojama. Man pašam tā būtu ļoti

noderējusi un pavērusi pavisam citas karjeras iespējas pirms vairākiem gadiem, kad man bija aktīvi

jākomunicē ar kolēģiem un biznesa partneriem no Ķīnas un reizēm humors palika nesaprasts,”

konkrētu gadījumu, kad šādas funkcijas būtu lieti noderējušas, atceras programmatūru izstrādātājs

E. Strazdiņš.

Radošums, kurā sastopas realitāte un fantāzija

Pārsteidzoši labus rezultātus attēlu apstrādē var panākt ar automātisko uzlabošanas funkciju. Šajā

procesā iesaistītā AI tehnoloģija atpazīst attēla veidu – portretu, ainavu, nakts fotogrāfiju vai ko citu –

un atbilstoši izvēlas, kā to labāk pielāgot, piemēram, noteiktām attēla daļām samazinot asumu, mainot

krāsu balansu, palielinot kontrastu utt.

AI tagad piedāvā vizuālos materiālus apstrādāt tādos veidos, kādi pirms pāris gadiem bija iespējami

tikai ar speciālām prasmēm un rediģēšanas programmām, un bieži vien ir pamatīgi jāiedziļinās, lai

saprastu – attēlā redzamais ir realitāte vai tikai fantāzija.

Attēlu un video apstrādei AI funkcijas var izmantot gan, lai uzlabotu uzņemtos kadrus, gan radītu kaut

ko pilnīgi jaunu, kā arī praktiskāku iemeslu dēļ – lai publicējamos attēlos noslēptu informāciju, kurai

publiskai nevajadzētu būt. Piemēram, lai sociālajos tīklos droši palepotos ar saņemtajām autovadītāja

tiesībām, ar AI attēlu apstrādes funkcijām var noslēpt dokumentā redzamos personas datus.

“Pat ja šobrīd AI radītos attēlus vēl var atšķirt no īstām bildēm, tad, ņemot vērā, ka šī tehnoloģija

pastāvīgi tiek pilnveidota, varu droši prognozēt, ka nākotnē atšķirības pamanīt nebūs iespējams

nemaz. Es pats šo funkciju galvenokārt izmantoju, lai uzņemtajos attēlos dzēstu lietas, kuras citiem

nevajadzētu redzēt,” paskaidro drošības eksperts E. Strazdiņš.