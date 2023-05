Jūnijā Alūksnē samazinās siltumenerģijas tarifs

Foto: freepik.com

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un šī gada 18.maija padomes sēdē izskatījusi siltumenerģijas gala tarifus astoņiem siltumapgādes komersantiem. Jūnijā siltumenerģijas tarifi saistībā ar kurināmā cenu izmaiņām samazināsies arī Bauskā, Alūksnē, Piņķos, Jelgavā, Gulbenē, Ozolniekos, Olainē, Pārolainē un Strenčos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

SIA “Alūksnes enerģija” siltumenerģijas tarifs no 1.jūnija samazināsies par 7,7%, salīdzinot ar šobrīd piemēroto no š.g. 1.aprīļa, un būs 81,54 EUR/MWh. Tarifa izmaiņas saistītas ar kurināmā (šķelda un granulas) cenu samazinājumu. Visvairāk jeb 89% no kopējā siltumenerģijas apjoma komersants saražo, izmantojot šķeldu, bet 11% ar granulām.