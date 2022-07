Jūlija sākums Latvijā bijis pusotru grādu siltāks par normu

Foto Sandra Apine

Jūlija pirmajā dekādē vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +18,6 grādi jeb 1,5 grādi virs normas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija.

Minimālā gaisa temperatūra +8,4 grādi novērota 7.jūlijā Staļģenē, bet maksimālā gaisa temperatūra bija +31,4 grādi mēneša pirmajā dienā Daugavgrīvā.

Jūlija pirmajās divās dienās valstī kopumā tika pārspēti desmit karstuma rekordi.

Vidējais relatīvais gaisa mitrums mēneša sākumā bija 77% – no 72% Rīgā līdz 83% Staļģenē. Stiprākās vēja brāzmas – 21,4 metri sekundē – novērotas 9.jūlijā Saldus meteoroloģiskajā stacijā.

Nokrišņu daudzums jūlija pirmajās desmit diennaktīs bija ļoti dažāds. Vismazāk lija Alūksnē, kur bija 2,8 milimetri nokrišņu jeb tikai 11% no normas, savukārt Zvejniekciemā nokrišņu summa sasniedza 74,3 milimetrus jeb 356% no dekādes normas. Daudz lija arī Kurzemē, tai skaitā Liepājā nokrišņu daudzums sasniedza 391% no normas.

Valstī vidēji jūlija pirmajā dekādē bija 26 milimetri nokrišņi, kas atbilst 114% no dekādes normas.