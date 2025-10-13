Joprojām vajadzīgs ziedotāju atbalsts

Zeltiņu evaņģēliski luteriskās baznīcas draudze jau vairākus gadus cīnās par iespēju atjaunot kapliču, kas ir nozīmīga vietējās kopienas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa. Lai īstenotu šo ieceri, draudze soli pa solim virzās uz priekšu – vispirms paredzēta pamatu izbūve, kas ir pamats turpmākajiem darbiem. Atjaunošanas procesā liela nozīme ir jebkuram finansiālam atbalstam, gan pašu draudzes un iedzīvotāju ieguldījumam, tostarp ziedojumiem. Lai arī ceļš uz pilnīgu kapličas atjaunošanu nav viegls, draudze nezaudē ticību un cerību, ka ar kopīgiem spēkiem iecere tiks īstenota.
“Pirmais veicamais darbs ir pamatu atjaunošana, un šis darbs ir izdalīts atsevišķā kārtā, nevis iekļaujas kopējā kapličas atjaunošanas tāmē. Esam vērsušies Alūksnes novada pašvaldībā ar iesniegumu, lai tā piešķirtu līdzfinansējumu šo darbu veikšanai 30 % apmērā no tāmes vērtības, kas ir 3147,30 eiro. Kopējās pamatu izbūves izmaksas ir 10 491 eiro saskaņā ar SIA “Warss+” iesniegto tāmi. Otrdien saņēmām no pašvaldības ziņu, ka finansējums piešķirts. Otra problēma – paredzētais būvnieks ir aizņemts citā lielākā objektā, tādēļ nesola pamatus izbūvēt tuvākajā laikā. Tāpēc apsveram citas iespējas un uzrunājam citus uzņēmējus, kam ir atbilstoša pieredze un kvalifikācija restaurācijas darbu veikšanā,” skaidro Zeltiņu evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes priekšniece Ārija Rone.
Apstiprināts projekts
“Paralēli pamatu atjaunošanai esam sagatavojuši un saskaņojuši līgumu ar uzņēmēju Zeltiņu kapu kapličas atjaunošanas projektā paredzēto darbu veikšanai, ko jau apstiprinājusi gan Alūksnes lauku partnerība, gan LAD. Publiskais finansējums šajā projektā 45 000 eiro. Lai realizētu šo projektu, nepieciešams draudzes līdzfinansējums 5000 eiro. Projektā paredzēta guļbūves sienu restaurācija ar jumta konstrukciju, ko apņēmies veikt SIA “Warss+”,” stāsta Ā. Rone. Saskaņā ar projekta tāmi guļbūves salikšana notiks minētā uzņēmuma angārā un tikai pēc tam uzstādīta uz atjaunotajiem pamatiem Zeltiņu kapsētā. Projekts pilnā apjomā jāpabeidz ēkai ir jābūt nodotai ekspluatācijā līdz 2027. gada 1. jūlijam.
Cer uz finansējumu jumtam
Draudze iesniegusi projektu arī Sakrālā mantojuma saglabāšanas programmā 2026. gadam jumta seguma izveidei. “Tie būtu: jumta latas un skaidu seguma jumts, ko nevarējām iekļaut iepriekš minētajā projektā, jo projektā attiecināmās izmaksas 50 000 eiro. Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca izvērtē visus projektus pēc prioritātēm un atbalstāmos virza vērtēšanai Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei. Vai saņemsim finansējumu, šobrīd nezinām. Tas mums ir ļoti nepieciešams, taču apzināmies reālo situāciju iepriekš neviens no mūsu projektiem nav atbalstīts, jo neesam bijuši prioritāro projektu sarakstā. Kā būs tagad, nezinām. Saprotam, ka baznīcām ir ļoti daudz vajadzību, tāpēc prasām finansējumu tikai pašiem nepieciešamākajiem darbiem jumta segumam,” norāda Ā. Rone.
Kaut arī process nav vienkāršs, draudze turpina virzīties uz priekšu pretī pilnīgai kapličas atjaunošanai. “Viss gan atkarīgs no trīs komponentēm. Ja tās īstenosim, tad kapliču atjaunosim. Šobrīd lielākais satraukums un neziņa ir par to, vai saņemsim Sakrālā mantojuma saglabāšanas programmas finansējumu,” teic Ā. Rone.
Jāatgādina, ka ziedojumu vākšanu Zeltiņu kapu kapličas atjaunošanai draudze uzsāka 2023. gada 1. jūnijā, speciāli šim mērķim bankā atverot kapličas atjaunošanas ziedojumu kontu, kur uz 2025. gada 1. oktobri ir saziedots 6165,04 eiro. Zeltiņu kapusvētku laikā saziedoti 1544,66 eiro, tajā skaitā 477,58 eiro koncerta laikā. “Vai tas ir daudz vai maz, katram ir sava mēraukla. Protams, vienmēr gribas vairāk, tomēr cilvēki ir atsaucīgi un ziedo tik, cik var. Ļoti labi saprotam, ka neesam Rīgā, kur ir gan vairāk cilvēku, gan cits dzīves līmenis, kas atsaucas arī ziedojumos,” teic Ā. Rone.
Steidzami remontdarbi baznīcā
Zeltiņu kapličas atjaunošana nav vienīgā draudzes rūpe. Nupat Zeltiņu evaņģēliski luterisko baznīcu apsekoja būvniecības speciālisti, atklājot steidzami darāmos darbus. “Saskaņā ar pastāvošo likumdošanu jāapseko visas publiskās ēkas, un šogad atzinumā norādīts, ka baznīcas bēniņos ir brants. Nekavējoties, gada laikā, problēma jānovērš. Tāpat gada laikā jāsakārto lietus ūdeņu novadīšana baznīcas dienvidu pusē. Cik tas maksās, šobrīd aprēķina nav, bet tas būs jāizdara un naudu vajadzēs,” stāsta Ā. Rone.
Savukārt, kas attiecas uz kapu apsaimniekošanu, tur būtu nepieciešams izzāģēt bīstamos kokus. “Šogad vienu koku arborists nozāģēja un tas izmaksāja 700 eiro. Nodosim šķeldā, lai iegūtu finansējumu kapličai. Protams, būtu vēl daudz koku, kas kapos jāzāģē, bet darbs ir riskants un ļoti atbildīgs, lai nesabojātu kapu apmales un pieminekļus, tādēļ pretendentus ir grūti atrast,” skaidro Ā. Rone.
JA KĀDS VĒLAS ATBALSTĪT
Aicinājums ziedot līdzekļus kapličas atjaunošanai speciāli šim mērķim atvērtajā Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Zeltiņu draudzes kontā:
LV87HABA0551054750004 “Swedbank” AS BIC/S.W.I.F.T. HABALV22
