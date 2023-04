Joku dienā sacenšas erudīcijā

Trīs 1. aprīļa spēlē visvairāk punktus ieguvušās komandas -“Klauni”, “Tranzīti” un “KLIKK”. Foto: Beatrise Skulte

1.aprīlī Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā noritēja amizanta erudīcijas spēle “Mī un Žē”. Tajā piedalījās septiņas komandas, bet uzvarētājs noskaidrots pavisam īpašā veidā.

Pasākumu rīko Alūksnes Bērnu un jauniešu centra neformālo jauniešu grupa “Jauno producentu apvienība”. Apvienības dalībniece Beatrise Skulte informē, ka pasākuma ideja paņemta no pērnā gada pasākuma “1. aprīļa Muļķu kvizs (viktorīna)”. “Šāda ideja mums radās, lai cilvēkiem būtu jautrs un saturīgs veids, kā pavadīt 1.aprīli. Spēlē bija dažādi izzinoši un ne tik nopietni jautājumi,” stāsta B. Skulte. Daži to piemēri. Divi tēvi un divi dēli dodas makšķerēt. Katrs noķer vienu zivi. Kā tas iespējams, ka mājās viņi pārnes tikai trīs zivis? Pareizā atbilde: makšķerēt devās vectēvs, tēvs un dēls. Vēl kādā jautājumā attēlots dabasskats, kurš atspoguļojas ezerā. Uz jautājumu “Kas attēlots šajā attēlā?” pareizā atbilde ir – divdabis. Vēl kāds jautājums bijis par to, kas kopīgs auzām un sniegam? Pareizā atbilde – pārslas.

Tā kā šī bija 1. aprīļa spēle, arī uzvarētāji noskaidroti īpašā veidā -uzvarējusi tā komanda, kurai spēlē ticis vismazākais punktu skaits. Šoreiz uzvarējusi komanda ar nosaukumu “Rozete.”